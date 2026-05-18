Skanda Shashti 2026: अधिक महिन्यातील स्कंद षष्ठी कधी? जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

हिंदू धर्मात षष्ठी तिथीला विशेष महत्त्व आहे आणि जेव्हा ती अधिक मासाच्या विशेष संयोगात येते, तेव्हा तिचे महत्त्व अनेक पटींनी वाढते. भगवान शिव आणि देवी पार्वती यांचे ज्येष्ठ पुत्र, युद्धाचे देवता आणि भगवान कार्तिकेय यांना समर्पित असलेला अधिक स्कंद षष्ठीचा उपवास अत्यंत फायदेशीर मानला जातो. विश्वासानुसार, या दिवशी पूर्ण भक्तीभावाने उपवास आणि पूजा केल्याने जीवनातील सर्व संकटे दूर होतात आणि शत्रूंवर विजय प्राप्त होतो. अधिक महिन्यातील स्कंद षष्ठी कधी आहे, मुहूर्त, पूजा वेळ आणि महत्त्व
पंचांगानुसार, यावर्षी ज्येष्ठ महिन्याच्या शुक्ल पक्षाच्या षष्ठी तिथीला अधिक स्कंद षष्ठीचा उपवास पाळला जाणार आहे. षष्ठी तिथीची सुरुवात गुरुवार २१ मे रोजी सकाळी ८:२६ वाजता होणार आहे आणि शुक्रवार २२ मे रोजी सकाळी ६:२४ वाजता संपेल. उदयतिथीनुसार स्कंद षष्ठीचा उपवास २१ मे रोजी पाळला जाणार आहे.
स्कंद षष्ठीच्या दिवशी भगवान कार्तिकेयाची पूर्ण विधीपूर्वक पूजा करावी. उपवासाच्या दिवशी सकाळी लवकर उठून स्नान करावे आणि स्वच्छ किंवा नवीन कपडे घालावेत. हातात पाणी आणि तांदळाचे अखंड दाणे घेऊन भगवान कार्तिकेयासमोर उपवास करण्याची प्रतिज्ञा घ्यावी. आपल्या घरातील देवघरात किंवा स्वच्छ व्यासपीठावर किंवा चौरंगावर भगवान शिव, देवी पार्वती आणि भगवान कार्तिकेय यांच्या मूर्ती किंवा चित्रांची स्थापना करून पूजा करावी आणि प्रार्थना करावी.
ज्योतिषशास्त्र आणि धार्मिक श्रद्धेनुसार, अधिक स्कंद षष्ठीला उपवास केल्याने संततीशी संबंधित सर्व समस्या दूर होतात. जर नकारात्मक ऊर्जा किंवा शत्रूंची भीती तुमच्या जीवनात त्रास देत असेल, तर या दिवशी भगवान कार्तिकेयाची पूजा केल्याने प्रचंड आत्मविश्वास आणि धैर्य प्राप्त होते. याशिवाय, हा उपवास गंभीर आजार बरे करण्यासही मदत करतो, असे मानले जाते.
भगवान कार्तिकेय यांना मुरुगन, सुब्रमण्य आणि स्कंद यांसारख्या अनेक नावांनी ओळखले जाते. ते देवांचे सेनापती आहेत आणि म्हणूनच त्यांना धैर्य, सामर्थ्य आणि शौर्याचे प्रतीक मानले जाते.
Ans: अधिक मास धार्मिक दृष्ट्या अत्यंत पवित्र मानला जातो. त्यामुळे या काळात येणारी स्कंद षष्ठी अधिक पुण्यदायी मानली जाते.
Ans: उपवास केल्याने मनशांती, आत्मसंयम आणि आध्यात्मिक लाभ मिळतो अशी श्रद्धा आहे.
Ans: फुले, फळे, पंचामृत, नारळ आणि नैवेद्य भगवान कार्तिकेयांना अर्पण केले जातात.