Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Religion »
  • Skanda Shashti 2026 When Is The Muhurat For Skanda Shashthi In The Month Of Adhik The Importance Of The Method Of Worship

Skanda Shashti 2026: अधिक महिन्यातील स्कंद षष्ठी कधी? जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

अधिक महिन्यात येणाऱ्या स्कंद षष्ठीला विशेष आध्यात्मिक महत्त्व आहे. हा दिवस भगवान कार्तिकेयांच्या पूजेसाठी समर्पित आहे. ज्यांना शक्ती, धैर्य आणि विजयाचे प्रतीक मानले जाते. या दिवशी उपवास पाळल्याने व्यक्तीच्या जीवनात सकारात्मक ऊर्जा संचारते आणि सर्व अडथळे दूर होतात.

Updated On: May 18, 2026 | 09:40 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • अधिक महिन्यातील स्कंद षष्ठी कधी आहे
  • स्कंद षष्ठीचा उपवास का आहे खास
  • स्कंद षष्ठीचे काय आहे महत्त्व
 

हिंदू धर्मात षष्ठी तिथीला विशेष महत्त्व आहे आणि जेव्हा ती अधिक मासाच्या विशेष संयोगात येते, तेव्हा तिचे महत्त्व अनेक पटींनी वाढते. भगवान शिव आणि देवी पार्वती यांचे ज्येष्ठ पुत्र, युद्धाचे देवता आणि भगवान कार्तिकेय यांना समर्पित असलेला अधिक स्कंद षष्ठीचा उपवास अत्यंत फायदेशीर मानला जातो. विश्वासानुसार, या दिवशी पूर्ण भक्तीभावाने उपवास आणि पूजा केल्याने जीवनातील सर्व संकटे दूर होतात आणि शत्रूंवर विजय प्राप्त होतो. अधिक महिन्यातील स्कंद षष्ठी कधी आहे, मुहूर्त, पूजा वेळ आणि महत्त्व

स्कंद षष्ठी वेळ आणि मुहूर्त

पंचांगानुसार, यावर्षी ज्येष्ठ महिन्याच्या शुक्ल पक्षाच्या षष्ठी तिथीला अधिक स्कंद षष्ठीचा उपवास पाळला जाणार आहे. षष्ठी तिथीची सुरुवात गुरुवार २१ मे रोजी सकाळी ८:२६ वाजता होणार आहे आणि शुक्रवार २२ मे रोजी सकाळी ६:२४ वाजता संपेल. उदयतिथीनुसार स्कंद षष्ठीचा उपवास २१ मे रोजी पाळला जाणार आहे.

Adhik Maas 2026: अधिक मासात पाळले जातात आहाराचे ‘हे’ नियम, जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व

स्कंद षष्ठी पूजा पद्धत

स्कंद षष्ठीच्या दिवशी भगवान कार्तिकेयाची पूर्ण विधीपूर्वक पूजा करावी. उपवासाच्या दिवशी सकाळी लवकर उठून स्नान करावे आणि स्वच्छ किंवा नवीन कपडे घालावेत. हातात पाणी आणि तांदळाचे अखंड दाणे घेऊन भगवान कार्तिकेयासमोर उपवास करण्याची प्रतिज्ञा घ्यावी. आपल्या घरातील देवघरात किंवा स्वच्छ व्यासपीठावर किंवा चौरंगावर भगवान शिव, देवी पार्वती आणि भगवान कार्तिकेय यांच्या मूर्ती किंवा चित्रांची स्थापना करून पूजा करावी आणि प्रार्थना करावी.

हा उपवास विशेष का मानला जातो

ज्योतिषशास्त्र आणि धार्मिक श्रद्धेनुसार, अधिक स्कंद षष्ठीला उपवास केल्याने संततीशी संबंधित सर्व समस्या दूर होतात. जर नकारात्मक ऊर्जा किंवा शत्रूंची भीती तुमच्या जीवनात त्रास देत असेल, तर या दिवशी भगवान कार्तिकेयाची पूजा केल्याने प्रचंड आत्मविश्वास आणि धैर्य प्राप्त होते. याशिवाय, हा उपवास गंभीर आजार बरे करण्यासही मदत करतो, असे मानले जाते.

Weekly Horoscope: रुचक आणि बुधादित्य योगामुळे मे महिन्याचा हा आठवडा राहील फायदेशीर

स्कंद षष्ठीचे धार्मिक महत्त्व

भगवान कार्तिकेय यांना मुरुगन, सुब्रमण्य आणि स्कंद यांसारख्या अनेक नावांनी ओळखले जाते. ते देवांचे सेनापती आहेत आणि म्हणूनच त्यांना धैर्य, सामर्थ्य आणि शौर्याचे प्रतीक मानले जाते.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: अधिक महिन्यातील स्कंद षष्ठीचे विशेष महत्त्व काय आहे?

    Ans: अधिक मास धार्मिक दृष्ट्या अत्यंत पवित्र मानला जातो. त्यामुळे या काळात येणारी स्कंद षष्ठी अधिक पुण्यदायी मानली जाते.

  • Que: स्कंद षष्ठीला उपवास करण्याचे महत्त्व काय?

    Ans: उपवास केल्याने मनशांती, आत्मसंयम आणि आध्यात्मिक लाभ मिळतो अशी श्रद्धा आहे.

  • Que: स्कंद षष्ठीला कोणत्या गोष्टी अर्पण केल्या जातात?

    Ans: फुले, फळे, पंचामृत, नारळ आणि नैवेद्य भगवान कार्तिकेयांना अर्पण केले जातात.

Web Title: Skanda shashti 2026 when is the muhurat for skanda shashthi in the month of adhik the importance of the method of worship

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 18, 2026 | 09:40 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Adhik Maas 2026: अधिक मासात पाळले जातात आहाराचे ‘हे’ नियम, जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व
1

Adhik Maas 2026: अधिक मासात पाळले जातात आहाराचे ‘हे’ नियम, जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व

Numberlogy: मूलांक 7 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या
2

Numberlogy: मूलांक 7 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Weekly Horoscope: रुचक आणि बुधादित्य योगामुळे मे महिन्याचा हा आठवडा राहील फायदेशीर
3

Weekly Horoscope: रुचक आणि बुधादित्य योगामुळे मे महिन्याचा हा आठवडा राहील फायदेशीर

Ganga Dahasara: गंगा दहशरा म्हणजे काय? जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व
4

Ganga Dahasara: गंगा दहशरा म्हणजे काय? जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Skanda Shashti 2026: अधिक महिन्यातील स्कंद षष्ठी कधी? जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

Skanda Shashti 2026: अधिक महिन्यातील स्कंद षष्ठी कधी? जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

May 18, 2026 | 09:40 AM
Share Market Today: सेन्सेक्स-निफ्टी लाल निशाणावर उघडण्याची शक्यता; तज्ज्ञांनी दिले ‘हे’ शेअर्स खरेदीचे संकेत

Share Market Today: सेन्सेक्स-निफ्टी लाल निशाणावर उघडण्याची शक्यता; तज्ज्ञांनी दिले ‘हे’ शेअर्स खरेदीचे संकेत

May 18, 2026 | 09:25 AM
Dombivali Crime: डोंबिवलीत दोन अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार, पीडित मुली गर्भवती; दोन आरोपी अटकेत

Dombivali Crime: डोंबिवलीत दोन अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार, पीडित मुली गर्भवती; दोन आरोपी अटकेत

May 18, 2026 | 09:21 AM
Dr Shrikant Jichkar: वयाच्या अवघ्या २५ व्या वर्षी १४ पदव्या! ‘हा’ भारतीय विक्रम करणारे डॉ. श्रीकांत जिचकार नेमके कोण होते?

Dr Shrikant Jichkar: वयाच्या अवघ्या २५ व्या वर्षी १४ पदव्या! ‘हा’ भारतीय विक्रम करणारे डॉ. श्रीकांत जिचकार नेमके कोण होते?

May 18, 2026 | 09:20 AM
मराठी पत्रकारितेचे आद्य जनक ‘दर्पणकार’ बाळशास्त्री जांभेकर यांची पुण्यतिथी; जाणून घ्या १८ मे चा इतिहास

मराठी पत्रकारितेचे आद्य जनक ‘दर्पणकार’ बाळशास्त्री जांभेकर यांची पुण्यतिथी; जाणून घ्या १८ मे चा इतिहास

May 18, 2026 | 08:57 AM
Maharashtra Breaking News Updates Today: मराठी पाट्यांचा वाद पेटला; महापालिका प्रशासनाने वसूल केला तब्बल १.०५ कोटींचा दंड

LIVEMaharashtra Breaking News Updates Today: मराठी पाट्यांचा वाद पेटला; महापालिका प्रशासनाने वसूल केला तब्बल १.०५ कोटींचा दंड

May 18, 2026 | 08:48 AM
VIDEO VIRAL : अमेरिकेत दोन अब्ज डॉलर्सची लढाऊ विमाने हवेतच एकमेकांना भिडली! हजारो प्रेक्षकांसमोर काळजाचा ठोका चुकवणारी दुर्घटना

VIDEO VIRAL : अमेरिकेत दोन अब्ज डॉलर्सची लढाऊ विमाने हवेतच एकमेकांना भिडली! हजारो प्रेक्षकांसमोर काळजाचा ठोका चुकवणारी दुर्घटना

May 18, 2026 | 08:43 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM