IND vs PAK : सुर्या कुलदीपवर संतापला! पाकिस्तानविरुद्धच्या विजयानंतर हॅन्डशेक दरम्यान उडला गोंधळ, पहा Video

कुलदीप यादववर हार्दिक पांड्या त्याचबरोबर भारताचा कर्णधार सुर्यकुमार यादव देखील भडकलेलेला पाहायला मिळाला. सामन्यानंतर हस्तांदोलन करताना सूर्यकुमार यादवने कुलदीपवर त्याच्या असभ्य वर्तनाबद्दल टीका केली.

Updated On: Feb 16, 2026 | 08:20 AM
फोटो सौजन्य - JioHotstar

फोटो सौजन्य - JioHotstar

भारत विरूद्ध पाकिस्तान यांच्यामध्ये काल विश्वचषकाचा सामना पार पडला, या एकतर्फी सामन्यामध्ये भारताच्या संघाने पाकिस्तानला 61 धावांनी पराभूत केले. भारताच्या संघाची कालच्या सामन्यामध्ये कमालीची कामगिरी पाहायला मिळाली. टीम इंडियाने बॅटने आणि नंतर बॉलने शानदार कामगिरी करत सुपर ८ मध्ये स्थान मिळवले. टीम इंडियाच्या विजयावर सर्वजण आनंदी आहेत, परंतु असे दिसते की खेळाडूंमध्ये काही ठीक नाही. कुलदीप यादवने एक झेल सोडला, ज्यामुळे हार्दिक पंड्या रागावला. 

सामन्यामधील एक व्हिडिओ सध्या सोशल मिडीयावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. यामध्ये कुलदीप यादववर हार्दिक पांड्या त्याचबरोबर भारताचा कर्णधार सुर्यकुमार यादव देखील भडकलेलेा पाहायला मिळाला. सामन्यानंतर हस्तांदोलन करताना सूर्यकुमार यादवने कुलदीपवर त्याच्या असभ्य वर्तनाबद्दल टीका केली. याचा एक व्हिडिओ आता सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे.

IND vs PAK: पाकिस्तानच्या फलंदाजांची भारताने केली चिरफाड, पुन्हा रडवले! पाकला टीम इंडियाने 61 धावांनी हरवले

कुलदीप यादवने एक झेल सोडला

दुसऱ्या डावातील १८ व्या षटकात, हार्दिक पंड्या गोलंदाजी करत होता आणि उस्मान तारिकने त्याच्या चेंडूवर एक मोठा शॉट मारला. चेंडू चौकाराच्या जवळ गेला, जिथे कुलदीप यादवने एक साधा झेल सोडला. हार्दिक पंड्या स्पष्टपणे संतापला होता. कर्णधार सूर्यकुमार यादव देखील नाराज होता. त्या दोघांनीही कुलदीपला काहीतरी सांगितले असावे, ज्यामुळे तो रागावला असावा.

६१ धावांच्या मोठ्या विजयानंतर, टीम इंडियाच्या खेळाडूंनी हस्तांदोलन केले. दरम्यान, कुलदीप यादव रागाने पुढे सरकला. त्याने सूर्याला मिठी मारली पण तो निराश दिसत होता. त्यानंतर कुलदीप कर्णधाराकडे दुर्लक्ष करून निघून गेला. त्यानंतर सूर्या रागाने बोलला. हा क्षण आता सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे.

कोलंबोच्या खेळपट्टीवर फलंदाजी करणे सोपे नाही. भारत प्रथम फलंदाजी करण्यासाठी आला आणि अभिषेक शर्माला लवकर गमावले. त्यानंतर इशान किशनने धमाकेदार खेळी सुरू केली आणि एका टोकापासून मोठे शॉट्स खेळत राहिला. त्याने ४० चेंडूत ७७ धावा केल्या, त्याचा स्ट्राईक रेट १९२.५० होता. त्याने या डावात १० चौकार आणि ३ षटकार मारले. या स्फोटक कामगिरीमुळे त्याला सामनावीराचा पुरस्कार मिळाला.

Published On: Feb 16, 2026 | 08:20 AM

IND vs PAK : सुर्या कुलदीपवर संतापला! पाकिस्तानविरुद्धच्या विजयानंतर हॅन्डशेक दरम्यान उडला गोंधळ, पहा Video

IND vs PAK : सुर्या कुलदीपवर संतापला! पाकिस्तानविरुद्धच्या विजयानंतर हॅन्डशेक दरम्यान उडला गोंधळ, पहा Video

Feb 16, 2026 | 08:20 AM
