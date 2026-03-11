Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

  World
  • Us Energy Secretary Deleted Post Iran Strait Of Hormuz Oil Tanker Escort

Oil Prices: अमेरिकेचा ‘तेल पराक्रम’ की तांत्रिक गोंधळ? इराणच्या काळजात धडकी; US मंत्र्याच्या ‘त्या’ पोस्टने हाहाकार

America Escort Oil Tanker: अमेरिकेच्या ऊर्जा सचिवांनी एक विधान केले ज्यामुळे त्यांना ते ताबडतोब मागे घ्यावे लागले. व्हाईट हाऊसने ते चूक म्हणून फेटाळून लावले, परंतु सोशल मीडियावर त्याची व्यापक चर्चा सुरू आहे.

Updated On: Mar 11, 2026 | 08:59 AM
us energy secretary deleted post iran strait of hormuz oil tanker escort

ट्रम्पने इराणच्या नाकाखालून तेल टँकर काढला! अमेरिकन मंत्र्यांच्या विधानाने उडाला गोंधळ, व्हाईट हाऊसने स्पष्टीकरणात काय म्हटले? ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

  • मंत्र्यांचा खळबळजनक दावा
  • व्हाईट हाऊसचे स्पष्टीकरण
  • जागतिक बाजारपेठेवर परिणाम

US Navy escort oil tanker Strait of Hormuz : अमेरिका आणि इराणमधील संघर्ष (US-Israel Iran War) आता केवळ क्षेपणास्त्रांपुरता मर्यादित न राहता ‘माहिती युद्धाच्या’ (Information War) स्तरावर पोहोचला आहे. मंगळवारी अमेरिकेचे नवनियुक्त ऊर्जा सचिव क्रिस राईट यांच्या एका सोशल मीडिया पोस्टने संपूर्ण जगात खळबळ उडवून दिली. इराणच्या प्रभावक्षेत्रात असलेल्या ‘होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून’ (Strait of Hormuz) अमेरिकन नौदलाने तेल टँकरला यशस्वीरित्या सुरक्षा देऊन बाहेर काढल्याचा दावा त्यांनी केला. मात्र, हे विधान तातडीने मागे घ्यावे लागल्याने ट्रम्प प्रशासनाच्या रणनीतीबद्दल आणि आखातातील नेमक्या परिस्थितीबद्दल मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

ऊर्जा सचिवांचा दावा आणि तो ‘डिलीट’ केलेला मेसेज

ऊर्जा सचिव क्रिस राईट यांनी ‘X’ (पूर्वीचे ट्विटर) वर पोस्ट करत म्हटले होते की, “इराणविरुद्ध सुरू असलेल्या लष्करी कारवायांच्या दरम्यान राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प जागतिक ऊर्जा स्थिरता राखण्यासाठी कटिबद्ध आहेत. अमेरिकन नौदलाने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून एका तेल टँकरला सुरक्षितपणे एस्कॉर्ट केले आहे, ज्यामुळे जागतिक बाजारपेठेत तेलाचा पुरवठा अखंड राहील.”

या विधानाकडे ट्रम्प प्रशासनाचे मोठे लष्करी यश म्हणून पाहिले जात होते. मात्र, पोस्ट प्रसिद्ध झाल्यानंतर काही तासांतच ती हटवण्यात आली. यामुळे इंटरनेटवर चर्चा सुरू झाली की, अमेरिकेने खरोखरच हे ऑपरेशन गुप्तपणे केले आहे की हे केवळ एक चुकीचे राजकीय विधान होते? इराणने हा दावा त्वरित फेटाळून लावला असून, अमेरिकेने आपली पोस्ट मागे घेतल्याने इराणच्या दाव्याला बळ मिळाले आहे.

व्हाईट हाऊसकडून ‘डॅमेज कंट्रोल’

या गोंधळावर पडदा टाकण्यासाठी व्हाईट हाऊसच्या प्रेस सेक्रेटरी कॅरोलिन लेविट यांनी पत्रकार परिषदेत सविस्तर माहिती दिली. त्यांनी स्पष्ट केले की, “अमेरिकन नौदलाने अद्याप कोणत्याही टँकरला किंवा व्यापारी जहाजाला एस्कॉर्ट केलेले नाही. ऊर्जा विभागाच्या कर्मचाऱ्यांकडून चुकीच्या कॅप्शनसह एक व्हिडिओ क्लिप पोस्ट करण्यात आली होती, जी चूक लक्षात येताच काढून टाकण्यात आली.”

credit – social media and Twitter

तथापि, लेविट यांनी इराणला इशारा देताना हे देखील सांगितले की, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी नौदलाला ‘एस्कॉर्ट’ करण्याचा पर्याय खुला ठेवला आहे. जर जागतिक तेल पुरवठ्यात अडथळा निर्माण झाला, तर अमेरिका लष्करी बळाचा वापर करून जहाजे सुरक्षित बाहेर काढण्यास मागे-पुढे पाहणार नाही. सध्या पेंटागॉनकडे अनेक शिपिंग कंपन्यांकडून संरक्षणाची मागणी येत आहे, परंतु तणाव वाढण्याच्या भीतीने नौदलाने अद्याप अधिकृतरीत्या हे काम हाती घेतलेले नाही.

होर्मुझची सामुद्रधुनी: तेलाचा जागतिक श्वास

हा संपूर्ण वाद ज्या ठिकाणी घडला, ती होर्मुझची सामुद्रधुनी जगासाठी अत्यंत संवेदनशील आहे. दररोज लाखो बॅरल तेल याच मार्गातून भारत, चीन आणि युरोपला जाते. इराणने यापूर्वी अनेकदा हा मार्ग बंद करण्याची धमकी दिली आहे. जर हा मार्ग बंद झाला किंवा येथे युद्ध सुरू झाले, तर तेलाच्या किमती गगनाला भिडतील. भारतासारख्या देशांसाठी हे संकट अधिक गंभीर आहे, कारण आपला कच्च्या तेलाचा मोठा हिस्सा याच मार्गाने येतो.

ट्रम्प यांचे ‘एस्कॉर्ट’ धोरण काय आहे?

डोनाल्ड ट्रम्प यांचे परराष्ट्र धोरण नेहमीच ‘पीस थ्रू स्ट्रेंथ’ (Peace through strength) राहिले आहे. २८ फेब्रुवारी रोजी इराणवर झालेल्या हल्ल्यानंतर आखातात तणाव शिगेला पोहोचला आहे. ट्रम्प यांना हे सिद्ध करायचे आहे की ते जागतिक बाजारपेठ आणि ऊर्जा सुरक्षिततेचे रक्षक आहेत. मात्र, ऊर्जा सचिवांच्या या एका चुकीच्या विधानामुळे अमेरिकेला काही काळ बॅकफूटवर जावे लागले आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: अमेरिकेच्या ऊर्जा सचिवांनी नेमका काय दावा केला होता?

    Ans: ऊर्जा सचिव क्रिस राईट यांनी असा दावा केला होता की अमेरिकन नौदलाने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून एका तेल टँकरला यशस्वीरित्या एस्कॉर्ट (सुरक्षितपणे बाहेर काढले) केले आहे.

  • Que: व्हाईट हाऊसने ही पोस्ट का हटवली?

    Ans: व्हाईट हाऊसच्या मते, ती पोस्ट चुकीच्या माहितीसह आणि चुकीच्या कॅप्शनसह प्रसिद्ध झाली होती. अमेरिकन नौदलाने प्रत्यक्षात अजून अशी कोणतीही कारवाई केलेली नाही.

  • Que: होर्मुझची सामुद्रधुनी जागतिक तेलासाठी इतकी महत्त्वाची का आहे?

    Ans: हा मार्ग जगातील सर्वात महत्त्वाचा तेल वाहतूक मार्ग आहे, जिथून जगाच्या एकूण तेल पुरवठ्याचा मोठा भाग जातो. येथे कोणताही तणाव निर्माण झाल्यास तेलाचे भाव प्रचंड वाढतात.

Web Title: Us energy secretary deleted post iran strait of hormuz oil tanker escort

Published On: Mar 11, 2026 | 08:59 AM

