Stock Market Today: नकारात्मक होणार भारतीय शेअर बाजाराची सुरुवात! स्टॉक्स खरेदी करण्यापूर्वी वाचा तज्ज्ञांचा सल्ला

Share Market Update: तज्ज्ञांनी संकेत दिले आहेत की आज भारतीय शेअर बाजाराची सुरुवात नकारात्मक पातळीवर होण्याची शक्यता आहे. याशिवाय आज गुंतवणूकदार कोणते शेअर्स खरेदी करू शकतात, याबाबत देखील माहिती दिली आहे.

Updated On: Mar 11, 2026 | 08:41 AM
  • आशियाई बाजारांमध्ये तेजी
  • सुमित बगडिया यांनी गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी पाच शेअर्सची शिफारस केली
  • वैशाली पारेख यांनी गुंतवणूकदारांना खरेदी आणि विक्रीसाठी तीन स्टॉकची शिफारस केली
India Share Market Update:  अमेरिका-इराण युद्धामुळे जागतिक बाजारात चढउतार होत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. आज बुधवारी जागतिक बाजारातील मिश्र संकेत लक्षात घेता, भारतीय शेअर बाजारातील बेंचमार्क निर्देशांक, सेन्सेक्स आणि निफ्टी ५०, बुधवारी नकारात्मक पातळीवर उघडण्याची शक्यता आहे. गिफ्ट निफ्टीवरील ट्रेंड देखील भारतीय बेंचमार्क निर्देशांकाची कमकुवत सुरुवात दर्शवितात. गिफ्ट निफ्टी २४,३०३ च्या आसपास व्यवहार करत होता, जो निफ्टी फ्युचर्सच्या मागील बंदपेक्षा जवळजवळ ९० अंकांनी कमी होता. मध्य पूर्वेतील वाढत्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर, आशियाई बाजारांमध्ये तेजी पाहायला मिळाली.

Todays Gold-Silver Price: सोन्या-चांदीच्या दरात पुन्हा उसळी! आजचे दर वाचून ग्राहकही झाले हैराण

मंगळवारी, भारतीय शेअर बाजार वधारला, बेंचमार्क निफ्टी ५० २४,२०० च्या वर बंद झाला. सेन्सेक्स ६३९.८२ अंकांनी म्हणजेच ०.८२% ने वाढून ७८,२०५.९८ वर बंद झाला, तर निफ्टी ५० २३३.५५ अंकांनी म्हणजेच ०.९७% ने वाढून २४,२६१.६० वर बंद झाला. मंगळवारी बँक निफ्टी निर्देशांक ९३१.०० अंकांनी किंवा १.६६% ने वाढून ५६,९५०.८० वर बंद झाला. (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

चॉइस ब्रोकिंगचे कार्यकारी संचालक सुमित बगडिया यांनी आजच्या व्यवहारात गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी पाच शेअर्सची शिफारस केली आहे. सुमित बगडिया यांनी शिफारस केलेल्या शेअर्समध्ये अनुपम रसायन इंडिया, श्नायडर इलेक्ट्रिक इन्फ्रास्ट्रक्चर, एमएम फोर्जिंग्ज, गोदावरी पॉवर आणि इस्पात आणि अरबिंदो फार्मा यांचा समावेश आहे. प्रभुदास लिल्लाधर येथील तांत्रिक संशोधन उपाध्यक्ष वैशाली पारेख यांनी आजच्या व्यवहारात गुंतवणूकदारांना खरेदी आणि विक्री करण्यासाठी तीन स्टॉकची शिफारस केली आहे. वैशाली पारेख यांनी शिफारस केलेल्या शेअर्समध्ये पिरामल फार्मा, भारत डायनॅमिक्स लिमिटेड आणि ओबेरॉय रिअल्टी यांचा समावेश आहे.

Indian Railway News: भारतीय रेल्वेसाठी ७६५ कोटींचा बूस्टर डोस; मुंबईसह अनेक विभागांचे होणार आधुनिकीकरण

चॉइस ब्रोकिंगचे कार्यकारी संचालक सुमित बगडिया, आनंद राठी येथील तांत्रिक संशोधनाचे वरिष्ठ व्यवस्थापक गणेश डोंगरे आणि प्रभुदास लिलाधर येथील तांत्रिक संशोधनाचे वरिष्ठ व्यवस्थापक शिजू कुथुपलक्कल यांनी आजच्या व्यवहारात भारतीय शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी आठ इंट्राडे स्टॉक्सची शिफारस केली आहे. सुमित बगडिया आणि इतर बाजारातील इतर तज्ज्ञांनी शिफारस केलेल्या शेअर्समध्ये कॅन फिन होम्स लिमिटेड, एमक्युअर फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, सिप्ला लिमिटेड, बजाज फिनसर्व्ह लिमिटेड, वेदांत लिमिटेड, सिरमा एसजीएस टेक्नॉलॉजी लिमिटेड, अशोक लेलँड लिमिटेड आणि झायडस लाईफसायन्सेस लिमिटेड यांचा समावेश आहे.

(टीपः वरील लेखातील माहिती वैयक्तिक विश्लेषक आणि तज्ज्ञांच्या आधारे देण्यात आली आहे. Navarashtra.com कोणताही दावा करत नाही. आम्ही गुंतवणूकदारांना गुंतवणूकीबाबत कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी प्रमाणित तज्ञांकडून शेअर्सबाबत विचारणा करण्याचा सल्ला देतो.)

