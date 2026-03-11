Stock Market Today: नकारात्मक होणार भारतीय शेअर बाजाराची सुरुवात! स्टॉक्स खरेदी करण्यापूर्वी वाचा तज्ज्ञांचा सल्ला

Todays Gold-Silver Price: सोन्या-चांदीच्या दरात पुन्हा उसळी! आजचे दर वाचून ग्राहकही झाले हैराण
मंगळवारी, भारतीय शेअर बाजार वधारला, बेंचमार्क निफ्टी ५० २४,२०० च्या वर बंद झाला. सेन्सेक्स ६३९.८२ अंकांनी म्हणजेच ०.८२% ने वाढून ७८,२०५.९८ वर बंद झाला, तर निफ्टी ५० २३३.५५ अंकांनी म्हणजेच ०.९७% ने वाढून २४,२६१.६० वर बंद झाला. मंगळवारी बँक निफ्टी निर्देशांक ९३१.०० अंकांनी किंवा १.६६% ने वाढून ५६,९५०.८० वर बंद झाला. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
चॉइस ब्रोकिंगचे कार्यकारी संचालक सुमित बगडिया यांनी आजच्या व्यवहारात गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी पाच शेअर्सची शिफारस केली आहे. सुमित बगडिया यांनी शिफारस केलेल्या शेअर्समध्ये अनुपम रसायन इंडिया, श्नायडर इलेक्ट्रिक इन्फ्रास्ट्रक्चर, एमएम फोर्जिंग्ज, गोदावरी पॉवर आणि इस्पात आणि अरबिंदो फार्मा यांचा समावेश आहे. प्रभुदास लिल्लाधर येथील तांत्रिक संशोधन उपाध्यक्ष वैशाली पारेख यांनी आजच्या व्यवहारात गुंतवणूकदारांना खरेदी आणि विक्री करण्यासाठी तीन स्टॉकची शिफारस केली आहे. वैशाली पारेख यांनी शिफारस केलेल्या शेअर्समध्ये पिरामल फार्मा, भारत डायनॅमिक्स लिमिटेड आणि ओबेरॉय रिअल्टी यांचा समावेश आहे.
चॉइस ब्रोकिंगचे कार्यकारी संचालक सुमित बगडिया, आनंद राठी येथील तांत्रिक संशोधनाचे वरिष्ठ व्यवस्थापक गणेश डोंगरे आणि प्रभुदास लिलाधर येथील तांत्रिक संशोधनाचे वरिष्ठ व्यवस्थापक शिजू कुथुपलक्कल यांनी आजच्या व्यवहारात भारतीय शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी आठ इंट्राडे स्टॉक्सची शिफारस केली आहे. सुमित बगडिया आणि इतर बाजारातील इतर तज्ज्ञांनी शिफारस केलेल्या शेअर्समध्ये कॅन फिन होम्स लिमिटेड, एमक्युअर फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, सिप्ला लिमिटेड, बजाज फिनसर्व्ह लिमिटेड, वेदांत लिमिटेड, सिरमा एसजीएस टेक्नॉलॉजी लिमिटेड, अशोक लेलँड लिमिटेड आणि झायडस लाईफसायन्सेस लिमिटेड यांचा समावेश आहे.