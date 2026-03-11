Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
कीर्ती आझादनंतर आता संजय मांजरेकरचे वादग्रस्त विधान, Team India च्या World Cup 2026 विजयाचा केला ‘अपमान’

संजय मांजरेकर यांनी सोशल मीडियावर भारतीय क्रिकेट संघाच्या आयसीसी टी-२० विश्वचषक २०२६ च्या विजेत्या म्हणून क्षमतेबाबत एक वादग्रस्त पोस्ट शेअर केली आहे. यामुळे आता नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता

Updated On: Mar 11, 2026 | 08:53 AM
संजय मांजरेकरांनी केला टीम इंडियाचा अपमान (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

संजय मांजरेकरांनी केला टीम इंडियाचा अपमान (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

  • संजय मांजरेकरचे वादग्रस्त वक्तव्य 
  • वर्ल्ड कप २०२६ शी तुलना करत केला अपमान 
  • नव्या वादाला फुटणार तोंड?
टीम इंडिया तिसऱ्यांदा टी-२० विश्वचषक विजेती बनल्याने संपूर्ण देश आनंद साजरा करत आहे. जगातील इतर कोणत्याही क्रिकेट संघाने तीन वेळा टी-२० विश्वचषक जिंकलेला नाही. भारताने २००७, २०२४ आणि आता २०२६ मध्ये अंतिम फेरीत न्यूझीलंडला हरवून विजेतेपद जिंकले आहे. संपूर्ण देशाला या कामगिरीचा अभिमान आहे, तर माजी क्रिकेटपटू संजय मांजरेकर यांच्यासह काहींनी टीम इंडियाच्या विजयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

आपल्या विधानांमुळे अनेकदा वादात सापडलेल्या मांजरेकर यांनी टीम इंडियाच्या टी-२० विश्वचषक २०२६ च्या विजयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्यांनी त्यांच्या इंस्टाग्राम हँडलवर लिहिले आहे की, “कालांतराने, आपल्याला या वार्षिक जागतिक विजेतेपदांकडे योग्य दृष्टिकोनातून पहावे लागेल. आव्हान आणि प्रतिष्ठेच्या बाबतीत, १९८३ मध्ये कपिल देव यांच्या नेतृत्वाखाली आणि २०११ मध्ये धोनीच्या नेतृत्वाखाली भारताचे टी-२० विश्वचषक विजय इतके प्रभावी नाहीत.”

T20 World Cup Final: अर्शदीप सिंहला आक्रमकता नडली! डॅरिल मिचेलला चेंडू मारल्याप्रकरणी ICC चा मोठा दणका; नेमकं काय घडलं?

वाचा ट्विट 

टी-२० विश्वचषक विजय हा १९८३ आणि २०११ च्या विश्वचषक विजयांपेक्षा कमी आहे का?

संजय मांजरेकर यांच्या विधानामुळे सोशल मीडियावर खळबळ उडाली आहे. मांजरेकर स्पष्टपणे टी-२० विश्वचषकातील कामगिरीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत, परंतु प्रश्न असाही उद्भवतो की: तीन टी-२० विश्वचषक ट्रॉफी जिंकण्यासाठी टीम इंडियाला कठोर परिश्रम करावे लागले नाहीत का? आज, टीम इंडिया एक क्रिकेट महासत्ता आहे, हे सर्वमान्य सत्य आहे.

कपिल देव यांचे कर्णधारपद असो किंवा महेंद्रसिंग धोनीचे, टीम इंडियाने प्रत्येक काळात स्वतःच्या संघर्षांना तोंड दिले आहे. त्या संघर्ष आणि कठोर परिश्रमाचे परिणाम म्हणजे आज भारतीय क्रिकेट जगावर वर्चस्व गाजवत आहे. तथापि, कामगिरीची तुलना करणे हे विजयांचाच अपमान आहे. प्रत्येक विजयासाठी, खेळाडूंनी मैदानावर आपले सर्वस्व पणाला लावले आहे. १९८३ चा विश्वचषक असो किंवा २०११ चा विश्वचषक असो, टीम इंडियाचे तीन टी-२० विश्वचषक ट्रॉफी त्या दोघांपेक्षा कमी असू शकत नाहीत.

विश्वचषक जिंकल्यानंतर Rinku Singh भावूक! वडिलांसाठी लिहिली काळजाला भिडणारी पोस्ट; म्हणाला…

कीर्ती आझाद काय म्हणाले?

कीर्ती आझाद यांनी त्यांच्या एक्स-हँडलवर लिहिले, “लाज वाटली पाहिजे टीम इंडिया! जेव्हा आम्ही १९८३ मध्ये कपिल देव यांच्या नेतृत्वाखाली विश्वचषक जिंकला तेव्हा आमच्या संघात सर्व धर्मांचे लोक होते: हिंदू, मुस्लिम, शीख आणि ख्रिश्चन. आम्ही ट्रॉफी आमच्या धार्मिक मातृभूमीत, आमच्या मातृभूमीत, भारत – हिंदुस्थानात आणली. भारतीय क्रिकेट संघाची ट्रॉफी आता का अशा प्रकारात खेचली जात आहे? जर ती मंदिरात नेली जात असेल तर मशिदीत का नाही? चर्चमध्ये का नाही? गुरुद्वारात का नाही?”

Published On: Mar 11, 2026 | 08:53 AM

कीर्ती आझादनंतर आता संजय मांजरेकरचे वादग्रस्त विधान, Team India च्या World Cup 2026 विजयाचा केला 'अपमान'

कीर्ती आझादनंतर आता संजय मांजरेकरचे वादग्रस्त विधान, Team India च्या World Cup 2026 विजयाचा केला ‘अपमान’

Mar 11, 2026 | 08:53 AM
