Numerology : ‘या’ तीन मुलांकांचा जन्म श्रीमंत होण्यासाठी झाला; काय सांगतं अंकशास्त्र, जाणून घ्या सविस्तर

अंकशास्त्रानुसार असं म्हटलं जातं की, असे काही मुलांक आहेत ज्यांना जन्मजातच लक्ष्मीचा विशेष आशीर्वाद लाभलेला असतो, हे त्यांच्या मुलांकामुळे होते. काही लोकांना खरोखरच नशिबाची देणगी लाभलेली असते. अशा व्यक्ती एकतर जन्मतःच श्रीमंत असतात किंवा कमी वेळात प्रचंड श्रीमंत होतात. त्यांच्या संपत्तीमागील रहस्य त्यांच्या जन्मतारखेत दडलेले असते.
जर तुमचा मूलांक शोधण्यासाठी, तुम्हाला तुमच्या जन्मतारखेची बेरीज करावी लागेल. उदाहरणार्थ, कोणत्याही महिन्याच्या ३, १२, २१ आणि ३० तारखेला जन्मलेल्या लोकांचा मूलांक 3असतो. जन्मतारखांची बेरीज केल्यास ३ + ० = ३ येते, म्हणजेच तुमचा मूलांक ३ आहे.
मुलांक १
१, १०, १९ आणि २८ तारखेला जन्मलेल्यांचा अंक १ असतो. सूर्य देवाच्या प्रभावामुळे, अंक १ ने जन्मलेल्या व्यक्तींमध्ये उल्लेखनीय नेतृत्व कौशल्ये आणि जोखीम पत्करण्याची क्षमता असते. तसेच, ते आत्मविश्वासाने परिपूर्ण असतात.ते व्यवसाय, राजकारण किंवा नोकरी यांपैकी कशातही उच्च पदे मिळवतात, तसेच संपत्ती आणि प्रतिष्ठाही मिळवतात.
मुलांक ३
ज्यांचा जन्म ३, १२, २१ आणि ३० तारखेला झाला आहे, त्यांचा अंक ३ असतो.देवांचा गुरू असलेल्या गुरु ग्रहाच्या आशीर्वादाने, ३ या अंकाने जन्मलेल्या व्यक्तींना अफाट ज्ञान आणि सुदैव लाभलेले असते. त्यांना शिक्षण क्षेत्रात कीर्ती मिळते आणि जीवनात सहजपणे मोठे यश प्राप्त होते.त्यांना संपत्ती आणि आदरही मिळतो.
मुलांक ६
६, १५ आणि २४ तारखेला जन्मलेल्यांचा अंक ६ असतो. असे म्हणता येईल की, अंक ६ असलेले लोक जन्मतःच श्रीमंत असतात.कारण त्यांचा स्वामी ग्रह शुक्र हा संपत्ती, समृद्धी आणि ऐश्वर्याचा कारक आहे, त्यांची अधिष्ठात्री देवता संपत्तीची देवी लक्ष्मी आहे. त्यामुळे, हे लोक अफाट संपत्तीचे मालक बनतात आणि राजेशाही ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जगतात. तुमचा जन्म अंक या धनवान जन्म अंकांच्या यादीत समाविष्ट आहे का ते तपासा.
