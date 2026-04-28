Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Religion »
  • Mulank 3 1 And 6 Were Born To Be Rich What Does Numerology Say Know In Detail

Numerology : ‘या’ तीन मुलांकांचा जन्म श्रीमंत होण्यासाठी झाला; काय सांगतं अंकशास्त्र, जाणून घ्या सविस्तर

अंकशास्त्रानुसार, असे काही मुलांक आहेत जे श्रीमंतांचे मुलांक म्हणून पाहिले जातात. कोणते आहेत हे मुलांक चला तर मग जाणून घेऊयात.

Updated On: Apr 28, 2026 | 07:58 PM
Numerology : ‘या’ तीन मुलांकांचा जन्म श्रीमंत होण्यासाठी झाला; काय सांगतं अंकशास्त्र, जाणून घ्या सविस्तर
Follow Us:
Follow Us:
  • ‘या’ तीन मुलांकांचा जन्म श्रीमंत होण्यासाठी झाला;
  • काय सांगतं अंकशास्त्र, जाणून घ्या सविस्तर
ज्योतिषशास्त्राबरोबरच आणखी महत्वाचा भाग येतो तो म्हणजे अंकशास्त्र. तुम्ही जन्माला येता त्यावेळीच तुम्ही तुमचं नशीब घेऊन आलेले असता.अंकशास्त्रानुसार, असे काही मुलांक आहेत जे श्रीमंतांचे मुलांक म्हणून पाहिले जातात. कोणते आहेत हे मुलांक चला तर मग जाणून घेऊयात.

अंकशास्त्रानुसार असं म्हटलं जातं की, असे काही मुलांक आहेत ज्यांना जन्मजातच लक्ष्मीचा विशेष आशीर्वाद लाभलेला असतो, हे त्यांच्या मुलांकामुळे होते. काही लोकांना खरोखरच नशिबाची देणगी लाभलेली असते. अशा व्यक्ती एकतर जन्मतःच श्रीमंत असतात किंवा कमी वेळात  प्रचंड श्रीमंत होतात. त्यांच्या संपत्तीमागील रहस्य त्यांच्या जन्मतारखेत दडलेले असते.

 

जर तुमचा मूलांक शोधण्यासाठी, तुम्हाला तुमच्या जन्मतारखेची बेरीज करावी लागेल. उदाहरणार्थ, कोणत्याही महिन्याच्या ३, १२, २१ आणि ३० तारखेला जन्मलेल्या लोकांचा मूलांक 3असतो. जन्मतारखांची बेरीज केल्यास ३ + ० = ३ येते, म्हणजेच तुमचा मूलांक ३ आहे.

लग्नामध्ये मुलीला माहेरहून अन्नपूर्णा देवीची मूर्ती का देतात? काय आहे त्यामागील शास्त्र?

मुलांक १

१, १०, १९ आणि २८ तारखेला जन्मलेल्यांचा अंक १ असतो. सूर्य देवाच्या प्रभावामुळे, अंक १ ने जन्मलेल्या व्यक्तींमध्ये उल्लेखनीय नेतृत्व कौशल्ये आणि जोखीम पत्करण्याची क्षमता असते. तसेच, ते आत्मविश्वासाने परिपूर्ण असतात.ते व्यवसाय, राजकारण किंवा नोकरी यांपैकी कशातही उच्च पदे मिळवतात, तसेच संपत्ती आणि प्रतिष्ठाही मिळवतात.

मुलांक ३

ज्यांचा जन्म ३, १२, २१ आणि ३० तारखेला झाला आहे, त्यांचा अंक ३ असतो.देवांचा गुरू असलेल्या गुरु ग्रहाच्या आशीर्वादाने, ३ या अंकाने जन्मलेल्या व्यक्तींना अफाट ज्ञान आणि सुदैव लाभलेले असते. त्यांना शिक्षण क्षेत्रात कीर्ती मिळते आणि जीवनात सहजपणे मोठे यश प्राप्त होते.त्यांना संपत्ती आणि आदरही मिळतो.

मुलांक ६

६, १५ आणि २४ तारखेला जन्मलेल्यांचा अंक ६ असतो. असे म्हणता येईल की, अंक ६ असलेले लोक जन्मतःच श्रीमंत असतात.कारण त्यांचा स्वामी ग्रह शुक्र हा संपत्ती, समृद्धी आणि ऐश्वर्याचा कारक आहे, त्यांची अधिष्ठात्री देवता संपत्तीची देवी लक्ष्मी आहे. त्यामुळे, हे लोक अफाट संपत्तीचे मालक बनतात आणि राजेशाही ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जगतात. तुमचा जन्म अंक या धनवान जन्म अंकांच्या यादीत समाविष्ट आहे का ते तपासा.

लग्नामध्ये मुलीला माहेरहून अन्नपूर्णा देवीची मूर्ती का देतात? काय आहे त्यामागील शास्त्र?

 

 

 

 

 

Web Title: Mulank 3 1 and 6 were born to be rich what does numerology say know in detail

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 28, 2026 | 07:58 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

सूर्याने चिडवलं अन् चाहत्यांनी नाव जोडलं! Tilak Varma आणि Sreeleela च्या अफेअरच्या चर्चांवर सूत्रांचा मोठा खुलासा
1

सूर्याने चिडवलं अन् चाहत्यांनी नाव जोडलं! Tilak Varma आणि Sreeleela च्या अफेअरच्या चर्चांवर सूत्रांचा मोठा खुलासा

Ola Uber Ban : महाराष्ट्रा सायबर सेलचा अचानक यु-टर्न! ओला-उबरवरील कारवाई रोखली?
2

Ola Uber Ban : महाराष्ट्रा सायबर सेलचा अचानक यु-टर्न! ओला-उबरवरील कारवाई रोखली?

बॉलिवूडचा ‘सुलतान’ स्क्रिप्ट न वाचताच करतो फिल्म साईन? Salman Khan ने स्वतःच केला चित्रपट निवडण्याच्या पद्धतीबाबत खुलासा!
3

बॉलिवूडचा ‘सुलतान’ स्क्रिप्ट न वाचताच करतो फिल्म साईन? Salman Khan ने स्वतःच केला चित्रपट निवडण्याच्या पद्धतीबाबत खुलासा!

Matheran News : मिनी नावाखाली जमिनी लाटण्याचा प्रयत्न ? माथेरानमध्ये नेमकं चाललंय तरी काय ?
4

Matheran News : मिनी नावाखाली जमिनी लाटण्याचा प्रयत्न ? माथेरानमध्ये नेमकं चाललंय तरी काय ?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Breaking News: शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी! राज्यात ‘या’ तारखेपासून होणार कर्जमाफी, मुख्यमंत्र्यांनी केली मोठी घोषणा

Breaking News: शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी! राज्यात ‘या’ तारखेपासून होणार कर्जमाफी, मुख्यमंत्र्यांनी केली मोठी घोषणा

May 17, 2026 | 06:24 PM
Salman Khan : इतरांपेक्षा हटके सलमान! Industry त इतकं नाव कमावण्यामागचं Secret आलं समोर, ‘भाईजान आणि Script’

Salman Khan : इतरांपेक्षा हटके सलमान! Industry त इतकं नाव कमावण्यामागचं Secret आलं समोर, ‘भाईजान आणि Script’

May 17, 2026 | 06:12 PM
काँग्रेसच्या सात हजार नवनियुक्त पदाधिकाऱ्यांसाठी प्रशिक्षण शिबीर, विविध क्षेत्रातील तज्ञ मार्गदर्शन करणार.

काँग्रेसच्या सात हजार नवनियुक्त पदाधिकाऱ्यांसाठी प्रशिक्षण शिबीर, विविध क्षेत्रातील तज्ञ मार्गदर्शन करणार.

May 17, 2026 | 06:04 PM
RCB vs PBKS : ‘किंग’ Kohli चा नवा रेकॉर्ड, ‘ही’ कामगिरी करणारा जगातील पहिला खेळाडू

RCB vs PBKS : ‘किंग’ Kohli चा नवा रेकॉर्ड, ‘ही’ कामगिरी करणारा जगातील पहिला खेळाडू

May 17, 2026 | 05:58 PM
UAE Drone Attack : UAE पुन्हा हादरलं! ‘या’ महत्त्वाच्या अणुउर्जा प्रकल्पाजवळ भीषण ड्रोन हल्ला; इराणी हल्ल्याचा संशय

UAE Drone Attack : UAE पुन्हा हादरलं! ‘या’ महत्त्वाच्या अणुउर्जा प्रकल्पाजवळ भीषण ड्रोन हल्ला; इराणी हल्ल्याचा संशय

May 17, 2026 | 05:51 PM
Ravi Mohan : “मला रक्ताच्या उलट्या…” प्रसिद्ध तामिळ अभिनेत्याने पत्नीवर केले गंभीर आरोप; घेतला मोठा निर्णय!

Ravi Mohan : “मला रक्ताच्या उलट्या…” प्रसिद्ध तामिळ अभिनेत्याने पत्नीवर केले गंभीर आरोप; घेतला मोठा निर्णय!

May 17, 2026 | 05:48 PM
वाढत्या तापमानात “या” टिप्स ठरतील तुमच्या कारसाठी उपयोगी

वाढत्या तापमानात “या” टिप्स ठरतील तुमच्या कारसाठी उपयोगी

May 17, 2026 | 05:45 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM
Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

May 16, 2026 | 08:06 PM
Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

May 16, 2026 | 08:01 PM
Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

May 16, 2026 | 07:48 PM
Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 07:32 PM