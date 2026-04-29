अभिनयाचा शहेनशहा Irrfan Khan चा स्मृतिदिन; जाणून घ्या २९ एप्रिलचा इतिहास

Irrfan Khan Death Anniversary : आज आपल्या अफाट प्रतिभेने, अभिनयाने प्रेक्षकांच्या मनात राज्य करणाऱ्या इराफान खानचा स्मृतिदिन आहे. २०२० मध्ये न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमरशी लढत असताना त्याने जगाचा निरोप दिला. पण माणूस जितका मोठा असेल तितकीच त्याच्या लपण्याची जागा कमी असते, इरफान खानच्या कसूर चित्रपटातील ओळीप्रमाणेच आजही तो जगाच्या जगााच्या नजरेतून ओझल झालेला नाही. टीव्हीच्या पडद्यापासून ते हॉलीवूडपर्यंतचा त्याचा प्रवास आजही त्याच्या जिद्दीची साक्ष देतो. इराफान खान आज आपल्यात नाही, पण त्याचे काम, त्याचे विचार, त्याने साकारलेली भूमिका प्रेक्षकांच्या मनात जिवंत आहे.
29 एप्रिल रोजी देशाच्या आणि जगाच्या इतिहासामध्ये घडलेल्या महत्त्वपूर्ण घटना
1639: मुघल सम्राट शाहजहानने दिल्लीतील लाल किल्ल्याची पायाभरणी केली.
1930: ब्रिटन आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये टेलिफोन सेवा सुरू करण्यात आली.
1933: प्रभात कंपनीचा सिंहगड हा चित्रपट प्रदर्शित झाला.
1945: दुसरे महायुद्ध इटलीतील जर्मन सैन्याने मित्र राष्ट्रांना बिनशर्त आत्मसमर्पण केले.
1986: लॉस एंजेलिस सेंट्रल लायब्ररीला लागलेल्या आगीत सुमारे 400,000 पुस्तके नष्ट झाली.
1991: बांगलादेशच्या दक्षिणेकडील चितगाव जिल्ह्यात आलेल्या तीव्र चक्रीवादळामुळे सुमारे 1,38,000 लोकांचा मृत्यू झाला आणि सुमारे एक कोटी लोक बेघर झाले.
2010 : शत्रूच्या रडारने न पकडली जाणारी मुंबईतील मांजगाव येथे बांधण्यात आलेली आधुनिक उपकरणे असलेली INS शिवालिक ही युद्धनौका भारताने नौदलात सामील केली.
29 एप्रिल रोजी जन्म दिनविशेष
1727 : ‘जीन-जॉर्जेस नोव्हर’ – फ्रेंच नर्तक आणि बॅलेट चे निर्माते यांचा जन्म. (मृत्यू: 19 ऑक्टोबर 1810)
1848 : ‘राजा रवि वर्मा’ – चित्रकार यांचा जन्म. (मृत्यू: 2 ऑक्टोबर 1906)
1867 : ‘डॉ. शंकर आबाजी भिसे’ – भारतीय शास्त्रज्ञ आणि अग्रगण्य शोधक यांचा जन्म. (मृत्यू: 7 एप्रिल 1935)
1891 : ‘भारतीदासन’ – भारतीय कवी आणि कार्यकर्ते यांचा जन्म. (मृत्यू: 21 एप्रिल 1964)
1901 : ‘मिचेनोमिया हिरोहितो’ – दुसऱ्या महायुद्धाच्या आधी व नंतरच्या काळातील जपानी सम्राट यांचा जन्म. (मृत्यू: 7 जानेवारी 1989)
1936 : ‘झुबिन मेहता’ – भारतीय संगीतकार यांचा जन्म.
1966 : ‘फिल टफनेल’ – इंग्लिश फिरकी गोलंदाज यांचा जन्म.
1970 : ‘आंद्रे आगासी’ – अमेरिकन लॉन टेनिस खेळाडू यांचा जन्म.
1979 : ‘आशिष नेहरा’ – भारतीय क्रिकेट खेळाडू
29 एप्रिल रोजी मृत्यू दिनविशेष
1945 : ‘हेन्रिच हिमलर’ – जर्मन नाझी अधिकारी यांचे निधन. (जन्म: 7 ऑक्टोबर 1900)
1960 : ‘पं. बाळकृष्ण शर्मा’ – हिंदी कवी यांचे निधन. (जन्म: 8 डिसेंबर 1897)
1980 : ‘श्रीकृष्ण के. क्षीरसागर’ – लेखक, विचारवंत आणि समीक्षक यांचे निधन. (जन्म: 6 नोव्हेंबर 1901)
1980 : ‘सर अल्फ्रेड हिचकॉक’ – चित्रपट दिग्दर्शक यांचे निधन. (जन्म: 13 ऑगस्ट 1899)
2006 : ‘जे. के. गालब्रेथ’ – कॅनेडियन-अमेरिकन अर्थशास्त्रज्ञ यांचे निधन. (जन्म: 15 ऑक्टोबर 1908)
2020 – ‘इरफान खान’ – भारतीय अभिनेता यांचे निधन.
