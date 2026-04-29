  Gold Prices Fall On April 29 2026 Check Latest Rates Across Major Indian Cities Including Mumbai And Pune

Todays Gold-Silver Price: गोल्ड मार्केटमध्ये ट्विस्ट! सोन्याच्या दरात घसरण, चांदी स्थिर…

Today's Gold Rate: सोन्या-चांदीच्या दरांमध्ये दररोज बदल होत असल्याने गुंतवणूकदार आणि खरेदीदार सतत अपडेट राहण्याचा प्रयत्न करत आहेत. 29 एप्रिल रोजी सोन्याच्या किमतीत घसरण दिसून आली आहे.

Updated On: Apr 29, 2026 | 08:29 AM
  • 29 एप्रिल रोजी 24 कॅरेट सोनं प्रति 10 ग्रॅम 1,50,920 रुपये तर 22 कॅरेट सोनं 1,38,340 रुपयांवर आले आहे.
  • 28 एप्रिलच्या तुलनेत सोन्याच्या दरात घसरण झाली असून चांदीचे दर मात्र स्थिर राहिले आहेत.
  • विविध शहरांमध्ये सोन्याच्या किमतीत थोडाफार फरक दिसत असला तरी एकूण बाजारात किंमत कमी झाल्याचे चित्र आहे.
Gold Rate Todayभारतात 29 एप्रिल रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,092 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,834 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,319 रुपये आहे. भारतात 29 एप्रिल रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,38,340 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,50,920 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,13,190 रुपये आहे. भारतात 29 एप्रिल रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 259.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,59,900 रुपये आहे.

भारतात 28 एप्रिल रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,370 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,089 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,527 रुपये होता. भारतात 28 एप्रिल रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,40,890 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,53,700 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,15,270 रुपये होता. भारतात 28 एप्रिल रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 259.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,59,900 रुपये होता.  (फोटो सौजन्य – AI Created)

केरळ, कोलकाता आणि नागपूर शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,38,340 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,50,920 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,13,190 रुपये आहे. चंदीगड आणि लखनौ या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,38,490 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,51,070 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,13,340 रुपये आहे.

चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,40,990 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,53,810 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,590 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,38,370 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,50,950 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,13,220 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,38,390 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,50,970 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,13,240 रुपये आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
दिल्ली ₹1,38,490 ₹1,51,070 ₹1,13,340
चंदीगड ₹1,38,490 ₹1,51,070 ₹1,13,340
लखनौ ₹1,38,490 ₹1,51,070 ₹1,13,340
जयपूर ₹1,38,490 ₹1,51,070 ₹1,13,340
चेन्नई ₹1,40,990 ₹1,53,810 ₹1,17,590
सुरत ₹1,38,390 ₹1,50,970 ₹1,13,240
नाशिक ₹1,38,370 ₹1,50,950 ₹1,13,220
मुंबई ₹1,38,340 ₹1,50,920 ₹1,13,190
पुणे ₹1,38,340 ₹1,50,920 ₹1,13,190
नागपूर ₹1,38,340 ₹1,50,920 ₹1,13,190
केरळ ₹1,38,340 ₹1,50,920 ₹1,13,190
कोलकाता ₹1,38,340 ₹1,50,920 ₹1,13,190
हैद्राबाद ₹1,38,340 ₹1,50,920 ₹1,13,190
बंगळुरु ₹1,38,340 ₹1,50,920 ₹1,13,190

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

Published On: Apr 29, 2026 | 08:29 AM

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

May 19, 2026 | 12:30 AM
