Todays Gold-Silver Price: गोल्ड मार्केटमध्ये ट्विस्ट! सोन्याच्या दरात घसरण, चांदी स्थिर...

भारतात 28 एप्रिल रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,370 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,089 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,527 रुपये होता. भारतात 28 एप्रिल रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,40,890 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,53,700 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,15,270 रुपये होता. भारतात 28 एप्रिल रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 259.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,59,900 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – AI Created)
केरळ, कोलकाता आणि नागपूर शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,38,340 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,50,920 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,13,190 रुपये आहे.
चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,40,990 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,53,810 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,590 रुपये आहे.
|शहरं
|22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|दिल्ली
|₹1,38,490
|₹1,51,070
|₹1,13,340
|चंदीगड
|₹1,38,490
|₹1,51,070
|₹1,13,340
|लखनौ
|₹1,38,490
|₹1,51,070
|₹1,13,340
|जयपूर
|₹1,38,490
|₹1,51,070
|₹1,13,340
|चेन्नई
|₹1,40,990
|₹1,53,810
|₹1,17,590
|सुरत
|₹1,38,390
|₹1,50,970
|₹1,13,240
|नाशिक
|₹1,38,370
|₹1,50,950
|₹1,13,220
|मुंबई
|₹1,38,340
|₹1,50,920
|₹1,13,190
|पुणे
|₹1,38,340
|₹1,50,920
|₹1,13,190
|नागपूर
|₹1,38,340
|₹1,50,920
|₹1,13,190
|केरळ
|₹1,38,340
|₹1,50,920
|₹1,13,190
|कोलकाता
|₹1,38,340
|₹1,50,920
|₹1,13,190
|हैद्राबाद
|₹1,38,340
|₹1,50,920
|₹1,13,190
|बंगळुरु
|₹1,38,340
|₹1,50,920
|₹1,13,190