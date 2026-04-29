Pune Murder : महिलेचा खून करणाऱ्या कामगाराला जन्मठेप; दहा वर्षांमतर न्यायालयाचा निकाल
काय नेमकं प्रकरण?
जमीर जाहिरउद्दीन काझी असे या प्रकरणातील आरोपीचे नाव आहे. तो ‘गेमिंग ॲप’वर ‘बादशाह’ या युजरनेम नावाने बनावट अकाउंट चालवतो. त्याने या माध्यमातून त्याच्या अनेक तरुणीशी ओळख आहे. त्यातील हरियाणा राज्यातील एका हिंदू तरुणीसोबत त्याने जवळीक साधली, आई रागवली मला घरात राहायचं नाही, असं रडगाणं तरुणीने जमीरला सांगितले. त्यांनतर तिचा ‘ब्रेन वॉश’ करून स्वतःजवळ यायला भाग पाडलं, प्रेमाच्या नावाखाली तिला अकोल्यात आणलं. पुढे गीता नगर भागात स्वतःच्या घरात ५ दिवस ठेवलं.
या प्रकरणात हरियाणा पोलिसात अपहरण प्रकरणी गुन्हा दाखल आहे. या तिचा भाऊ शोधार्थ अकोल्यात आला. त्याने विश्व हिंदू परिषदेच्या हेल्पलाइनवर संपर्क साधला. हिंदू संघटना आणि पोलिसांच्या मदतीने जमीरच्या तावडीतून तरुणीची 5 दिवसानंतर सुटका झाली. जमीर काझी हा पोलिसांच्या ताब्यात असून आज दुपारपर्यंत हरियाणा पोलिसांच्या स्वाधीन करण्यात येणार आहे.
विश्व हिंदू परिषदेची मागणी
विश्व हिंदू परिषदकडून मागणी करण्यात आली आहे. गेल्या 5 दिवसापासून घरात ठेवल्याचं जमीरच्या आईला सर्व माहिती. मात्र, का साधली चुप्पी? असा सवाल विश्व हिंदू संघटनेने केला आहे. तरुणी सोबत पाच दिवसात काय घडलं?, हे सर्व होत असताना मुस्लिम युवकाचे कुटुंब शांत का?, जमीरला यासाठी कोणी फायनान्स करत होता का? या संपूर्ण घटनेला लव्ह जिहादची किनार असल्याचा आरोप विश्व हिंदू परिषदने केला आहे, नेमकं पाच दिवसात तिच्यासोबत काय घडलं, याचा सखोल तपास झाला पाहिजे, अशी मागणी हिंदू संघटनेने रेटून धरलीय.
Ans: अकोला जिल्ह्यात.
Ans: गेमिंग अॅपवरील बनावट अकाउंट आणि प्रेमाच्या आमिषाने.
Ans: आरोपी पोलिसांच्या ताब्यात असून पुढील तपास सुरू आहे.