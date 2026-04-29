Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Young Woman Held Captive In A House For 5 Daysis This Love Jihad In Akola

Akola Crime: गेमिंग अ‍ॅपवर ओळख, प्रेमाच्या आमिषाने अपहरण; 5 दिवस घरात डांबून ठेवली तरुणी; अकोल्यात लव्ह जिहाद?

अकोल्यात गेमिंग अ‍ॅपवर ओळख करून विवाहित तरुणाने हरियाणातील तरुणीला प्रेमाच्या आमिषाने बोलावून 5 दिवस घरात ठेवले. पोलिसांनी तिची सुटका केली असून आरोपी ताब्यात आहे; प्रकरणावरून तणाव वाढला.

Updated On: Apr 29, 2026 | 08:35 AM
पती-पत्नीमधील घटस्फोटानंतर दोन्ही कुटुंबीयांमध्ये तूफान राडा; लाकडी दांडके, कटरने जबर मारहाण

पती-पत्नीमधील घटस्फोटानंतर दोन्ही कुटुंबीयांमध्ये तूफान राडा; लाकडी दांडके, कटरने जबर मारहाण

Follow Us:
Follow Us:
  • गेमिंग अ‍ॅपवर बनावट अकाउंटद्वारे ओळख
  • प्रेमाच्या आमिषाने तरुणीला अकोल्यात बोलावून 5 दिवस घरात ठेवले
  • पोलिसांनी सुटका; आरोपी ताब्यात, प्रकरणावरून तणाव
अकोला: अकोल्यातून एक संतापजनक घटना समोर आली आहे. प्रेमाच्या नावाखाली विवाहित मुस्लिम तरुणांकडून हिंदू मुलींचं अपहरण करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. एवढेच नाही तर त्याने तरुणीला ५ दिवस घरात डांबून ठेवले. पोलिसांना याची माहिती मिळताच अखेर पोलिसांनी तिची सुटका केली. या घटनेनंतर परिसरात मोठा तणाव निर्माण झाला. या प्रकरणी विश्व हिंदू परिषदचे कार्यकर्ते आणि पदाधिकारी पोलीस ठाण्यात जमले होते. त्यांनी ‘लव्ह जिहाद’चा आरोप करण्यात आलाय.

Pune Murder : महिलेचा खून करणाऱ्या कामगाराला जन्मठेप; दहा वर्षांमतर न्यायालयाचा निकाल

काय नेमकं प्रकरण?

जमीर जाहिरउद्दीन काझी असे या प्रकरणातील आरोपीचे नाव आहे. तो ‘गेमिंग ॲप’वर ‘बादशाह’ या युजरनेम नावाने बनावट अकाउंट चालवतो. त्याने या माध्यमातून त्याच्या अनेक तरुणीशी ओळख आहे. त्यातील हरियाणा राज्यातील एका हिंदू तरुणीसोबत त्याने जवळीक साधली, आई रागवली मला घरात राहायचं नाही, असं रडगाणं तरुणीने जमीरला सांगितले. त्यांनतर तिचा ‘ब्रेन वॉश’ करून स्वतःजवळ यायला भाग पाडलं, प्रेमाच्या नावाखाली तिला अकोल्यात आणलं. पुढे गीता नगर भागात स्वतःच्या घरात ५ दिवस ठेवलं.

या प्रकरणात हरियाणा पोलिसात अपहरण प्रकरणी गुन्हा दाखल आहे. या तिचा भाऊ शोधार्थ अकोल्यात आला. त्याने विश्व हिंदू परिषदेच्या हेल्पलाइनवर संपर्क साधला. हिंदू संघटना आणि पोलिसांच्या मदतीने जमीरच्या तावडीतून तरुणीची 5 दिवसानंतर सुटका झाली. जमीर काझी हा पोलिसांच्या ताब्यात असून आज दुपारपर्यंत हरियाणा पोलिसांच्या स्वाधीन करण्यात येणार आहे.

विश्व हिंदू परिषदेची मागणी

विश्व हिंदू परिषदकडून मागणी करण्यात आली आहे. गेल्या 5 दिवसापासून घरात ठेवल्याचं जमीरच्या आईला सर्व माहिती. मात्र, का साधली चुप्पी? असा सवाल विश्व हिंदू संघटनेने केला आहे. तरुणी सोबत पाच दिवसात काय घडलं?, हे सर्व होत असताना मुस्लिम युवकाचे कुटुंब शांत का?, जमीरला यासाठी कोणी फायनान्स करत होता का? या संपूर्ण घटनेला लव्ह जिहादची किनार असल्याचा आरोप विश्व हिंदू परिषदने केला आहे, नेमकं पाच दिवसात तिच्यासोबत काय घडलं, याचा सखोल तपास झाला पाहिजे, अशी मागणी हिंदू संघटनेने रेटून धरलीय.

झटपट पैसे कमावण्याची हाव पडली भारी; आयटी इंजिनिअर तरुणीने गमावले सव्वा दोन कोटी

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: अकोला जिल्ह्यात.

  • Que: तरुणीला कसं फसवलं गेलं?

    Ans: गेमिंग अ‍ॅपवरील बनावट अकाउंट आणि प्रेमाच्या आमिषाने.

  • Que: सध्या आरोपीची स्थिती काय आहे?

    Ans: आरोपी पोलिसांच्या ताब्यात असून पुढील तपास सुरू आहे.

Web Title: Young woman held captive in a house for 5 daysis this love jihad in akola

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 29, 2026 | 08:35 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी
1

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Karanatak Crime: प्रेमसंबंधांचा राग अन् बाप बनला हैवान! पोटच्या मुलीची हत्या करून जमिनीत गाडलं
2

Karanatak Crime: प्रेमसंबंधांचा राग अन् बाप बनला हैवान! पोटच्या मुलीची हत्या करून जमिनीत गाडलं

Satara Crime: साताऱ्यात कौटुंबिक वाद रक्तरंजित! 19 वर्षीय तरुणाची चाकूने भोसकून हत्या
3

Satara Crime: साताऱ्यात कौटुंबिक वाद रक्तरंजित! 19 वर्षीय तरुणाची चाकूने भोसकून हत्या

Uttarpradesh Crime: माणुसकीला काळिमा! लग्नाला नकार दिल्याचा राग; झोपेत असलेल्या कुटुंबावर अ‍ॅसिड हल्ला, 4 जण गंभीर
4

Uttarpradesh Crime: माणुसकीला काळिमा! लग्नाला नकार दिल्याचा राग; झोपेत असलेल्या कुटुंबावर अ‍ॅसिड हल्ला, 4 जण गंभीर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

May 19, 2026 | 12:30 AM
SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

May 18, 2026 | 11:40 PM
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM
योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

May 18, 2026 | 09:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM