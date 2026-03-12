भारतात लवकरच लाँच होणार Realme चा स्वस्त 5G Variant, डिझाईन आणि स्पेसिफिकेशन वाचून व्हाल चकीत

Realme P4 Lite 5G डिझाइन आणि संभाव्य स्पेसिफिकेशन्स
अनिर्दिष्ट Realme P4 सिरीज फोनसाठी एक समर्पित मायक्रोसाइट आता लाईव्ह झाली आहे. मायक्रोसाइट डिव्हाइसचे नाव उघड करत नसली तरी, त्याची URL पुष्टी करते की आगामी स्मार्टफोनला Realme P4 Lite 5G असे म्हटले जाईल. हा हँडसेट फ्लिपकार्टद्वारे देशात विक्रीसाठी उपलब्ध असल्याची पुष्टी झाली आहे.
डिझाईन कसे असणार
याव्यतिरिक्त, कंपनीने हँडसेटच्या डिझाइनची झलक दाखवली आहे. हे मागील पॅनलवर तीन वेगळे कटआउट दर्शविते, ज्यामध्ये ट्रिपल कॅमेरा सेटअप असू शकतो. कॅमेरा मॉड्यूलच्या शेजारी आणखी एक कटआउट दिसतो, ज्यामध्ये एलईडी फ्लॅश असण्याची अपेक्षा आहे. तथापि, आगामी Realme P4 Lite 5G बद्दलची इतर माहिती, ज्यामध्ये त्याची भारतात लाँचिंग तारीख, चिपसेट, बॅटरी क्षमता, कॅमेरा कॉन्फिगरेशन आणि किंमत समाविष्ट आहे, अद्याप गुलदस्त्यात आहे.
हा फोन Realme P4 Lite चा 5G प्रकार असेल, जो गेल्या महिन्यात 24 फेब्रुवारी रोजी भारतात ₹9,999 च्या सुरुवातीच्या किमतीत 4GB + 64GB RAM आणि स्टोरेज कॉन्फिगरेशनसह लाँच झाला होता. हा हँडसेट सध्या फ्लिपकार्टवर बीच गोल्ड, ऑब्सिडियन ब्लॅक आणि सी ब्लू रंग पर्यायांमध्ये देशात विक्रीसाठी उपलब्ध आहे.
कसे आहेत फिचर्स
Realme P4 Lite मध्ये 6.74-इंच HD+ (720×1,600 पिक्सेल) डिस्प्ले आहे, जो 90Hz पर्यंत रिफ्रेश रेट आणि 563 nits पर्यंत पीक ब्राइटनेस देतो. हे ऑक्टा-कोर युनिसॉक T7250 चिपसेटद्वारे समर्थित आहे, जे 12nm प्रक्रियेवर तयार केले आहे आणि 1.8GHz चा पीक क्लॉक स्पीड देते. धूळ आणि स्प्लॅशपासून संरक्षणासाठी ते IP54 रेटिंगसह येते. फोनमध्ये सिंगल 13-मेगापिक्सेल रिअर कॅमेरा आणि 5-मेगापिक्सेल सेल्फी कॅमेरा आहे. यात 6,300mAh बॅटरी आहे आणि 15W वायर्ड चार्जिंगला सपोर्ट करते.
