Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

भारतात लवकरच लाँच होणार Realme चा स्वस्त 5G Variant, डिझाईन आणि स्पेसिफिकेशन वाचून व्हाल चकीत

Realme P4 Lite गेल्या महिन्यात भारतात लाँच करण्यात आला होता. आता, कंपनी या फोनचा 5G व्हेरिएंट लाँच करण्याची तयारी करत आहे. त्यासाठी एक मायक्रोसाइट लाईव्ह झाली आहे.

Updated On: Mar 12, 2026 | 11:16 AM
Realme P4 Lite 5G लवकरच होणार लाँच (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)

Realme P4 Lite 5G लवकरच होणार लाँच (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • रिअलमी पी४ लाइट ५जी लवकरच भारतात होणार लाँच 
  • रिअलमी पी४ लाइट ५जीचे नोटिफिकेशन्स 
  • कसे असणार डिझाईन आणि फिचर्स 
गेल्या महिन्यात भारतात Realme P4 Lite लाँच करण्यात आला होता, जो चीनी स्मार्टफोन निर्मात्याच्या P मालिकेतील नवीनतम जोड आहे. या हँडसेटमध्ये 6,300mAh बॅटरी, 15W वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट आणि 4G LTE कनेक्टिव्हिटी आहे. तथापि, टेक कंपनी आता 5G कनेक्टिव्हिटीला सपोर्ट करणारा फोनचा आणखी एक प्रकार सादर करण्याची तयारी करत आहे. Realme P4 Lite 5G असे नाव असलेला हा आगामी हँडसेट लवकरच भारतात लाँच होणार आहे. Realme फोनची डेब्यू आणि त्याची डिझाइनची झलक दाखवण्यासाठी ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर एक समर्पित मायक्रोसाइट लाईव्ह करण्यात आली आहे.

Realme P4 Lite 5G डिझाइन आणि संभाव्य स्पेसिफिकेशन्स

अनिर्दिष्ट Realme P4 सिरीज फोनसाठी एक समर्पित मायक्रोसाइट आता लाईव्ह झाली आहे. मायक्रोसाइट डिव्हाइसचे नाव उघड करत नसली तरी, त्याची URL पुष्टी करते की आगामी स्मार्टफोनला Realme P4 Lite 5G असे म्हटले जाईल. हा हँडसेट फ्लिपकार्टद्वारे देशात विक्रीसाठी उपलब्ध असल्याची पुष्टी झाली आहे.

13,499 रुपयांच्या किंमतीत Realme चा नवा स्मार्टफोन लाँच, 7000mAh बॅटरी आणि असा आहे कॅमेरा सेटअप, कलर ऑप्शन पाहून व्हाल चकित

डिझाईन कसे असणार

याव्यतिरिक्त, कंपनीने हँडसेटच्या डिझाइनची झलक दाखवली आहे. हे मागील पॅनलवर तीन वेगळे कटआउट दर्शविते, ज्यामध्ये ट्रिपल कॅमेरा सेटअप असू शकतो. कॅमेरा मॉड्यूलच्या शेजारी आणखी एक कटआउट दिसतो, ज्यामध्ये एलईडी फ्लॅश असण्याची अपेक्षा आहे. तथापि, आगामी Realme P4 Lite 5G बद्दलची इतर माहिती, ज्यामध्ये त्याची भारतात लाँचिंग तारीख, चिपसेट, बॅटरी क्षमता, कॅमेरा कॉन्फिगरेशन आणि किंमत समाविष्ट आहे, अद्याप गुलदस्त्यात आहे.

हा फोन Realme P4 Lite चा 5G प्रकार असेल, जो गेल्या महिन्यात 24 फेब्रुवारी रोजी भारतात ₹9,999 च्या सुरुवातीच्या किमतीत 4GB + 64GB RAM आणि स्टोरेज कॉन्फिगरेशनसह लाँच झाला होता. हा हँडसेट सध्या फ्लिपकार्टवर बीच गोल्ड, ऑब्सिडियन ब्लॅक आणि सी ब्लू रंग पर्यायांमध्ये देशात विक्रीसाठी उपलब्ध आहे.

कसे आहेत फिचर्स 

Realme P4 Lite मध्ये 6.74-इंच HD+ (720×1,600 पिक्सेल) डिस्प्ले आहे, जो 90Hz पर्यंत रिफ्रेश रेट आणि 563 nits पर्यंत पीक ब्राइटनेस देतो. हे ऑक्टा-कोर युनिसॉक T7250 चिपसेटद्वारे समर्थित आहे, जे 12nm प्रक्रियेवर तयार केले आहे आणि 1.8GHz चा पीक क्लॉक स्पीड देते. धूळ आणि स्प्लॅशपासून संरक्षणासाठी ते IP54 रेटिंगसह येते. फोनमध्ये सिंगल 13-मेगापिक्सेल रिअर कॅमेरा आणि 5-मेगापिक्सेल सेल्फी कॅमेरा आहे. यात 6,300mAh बॅटरी आहे आणि 15W वायर्ड चार्जिंगला सपोर्ट करते.

राक्षसी बॅटरी आणि पावरफुल फीचर्स! Realme चा लेटेस्ट स्मार्टफोन सेट करतोय नवीन ट्रेंड, किंमत तुमच्या खिशाला परवडणारी

Web Title: Realme p4 lite 5g will launch in india soon company hints availability

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 12, 2026 | 11:16 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

ॲपलचा बजेट-फ्रेंडली लॅपटॉप लाँच! MacBook Neo मध्ये 13-इंच डिस्प्ले, AI परफॉर्मन्सचा दावा
1

ॲपलचा बजेट-फ्रेंडली लॅपटॉप लाँच! MacBook Neo मध्ये 13-इंच डिस्प्ले, AI परफॉर्मन्सचा दावा

Tech Tips: मोबाईल यूजर्स सावधान! तुम्हीही स्मार्टफोनचे Bluetooth सतत ऑन ठेवता? हॅक होऊ शकते तुमचे डिव्हाईस…
2

Tech Tips: मोबाईल यूजर्स सावधान! तुम्हीही स्मार्टफोनचे Bluetooth सतत ऑन ठेवता? हॅक होऊ शकते तुमचे डिव्हाईस…

Tech Tips: फक्त फोन चार्ज करण्यासाठी नाही! 90 टक्के यूजर्सना माहिती नाहीत Power Bank चे हे फायदे, वाचून तुम्हीही थक्क व्हाल
3

Tech Tips: फक्त फोन चार्ज करण्यासाठी नाही! 90 टक्के यूजर्सना माहिती नाहीत Power Bank चे हे फायदे, वाचून तुम्हीही थक्क व्हाल

Instagram Down: अचानक बंद पडले सोशल मीडिया अ‍ॅप! हजारो यूजर्स त्रस्त; सोशल मीडियावर मीम्सचा पाऊस
4

Instagram Down: अचानक बंद पडले सोशल मीडिया अ‍ॅप! हजारो यूजर्स त्रस्त; सोशल मीडियावर मीम्सचा पाऊस

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
भारतात लवकरच लाँच होणार Realme चा स्वस्त 5G Variant, डिझाईन आणि स्पेसिफिकेशन वाचून व्हाल चकीत

भारतात लवकरच लाँच होणार Realme चा स्वस्त 5G Variant, डिझाईन आणि स्पेसिफिकेशन वाचून व्हाल चकीत

Mar 12, 2026 | 11:16 AM
Beed Crime: आई-वडिलांच्या साध्या ओरडण्याचा मनावर घेतला धसका; 21 वर्षीय मुलाने संपवले जीवन

Beed Crime: आई-वडिलांच्या साध्या ओरडण्याचा मनावर घेतला धसका; 21 वर्षीय मुलाने संपवले जीवन

Mar 12, 2026 | 11:14 AM
LPG Price Today: घरगुती सिलेंडर किमतीत ६० रुपयांची वाढ; जाणून घ्या तुमच्या शहरातील LPGच्या किमती

LPG Price Today: घरगुती सिलेंडर किमतीत ६० रुपयांची वाढ; जाणून घ्या तुमच्या शहरातील LPGच्या किमती

Mar 12, 2026 | 11:09 AM
महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांची जयंती: जाणून घ्या 12 मार्चचा इतिहास

महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांची जयंती: जाणून घ्या 12 मार्चचा इतिहास

Mar 12, 2026 | 11:09 AM
स्टेशनांवरून वडा-समोसा होणार गायब! एलपीजीच्या तुटवड्याचा परिणाम; शिवडी आणि कुर्ल्यातील क्लाऊड किचन बंद

स्टेशनांवरून वडा-समोसा होणार गायब! एलपीजीच्या तुटवड्याचा परिणाम; शिवडी आणि कुर्ल्यातील क्लाऊड किचन बंद

Mar 12, 2026 | 11:00 AM
NAMAN Awards: शुभमन गिलला मिळणार ‘क्रिकेटर ऑफ द इयर’चा पुरस्कार! या दिवशी बीसीसीआय करणार सन्मान

NAMAN Awards: शुभमन गिलला मिळणार ‘क्रिकेटर ऑफ द इयर’चा पुरस्कार! या दिवशी बीसीसीआय करणार सन्मान

Mar 12, 2026 | 10:59 AM
पीएमपीच्या एक हजार बसेसमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरेच नाहीत; प्रवाशांची सुरक्षा धोक्यात?

पीएमपीच्या एक हजार बसेसमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरेच नाहीत; प्रवाशांची सुरक्षा धोक्यात?

Mar 12, 2026 | 10:59 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
LPG shortage THANE : गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्याने ठाण्यातील हॉटेल व्यवसाय कोलमडला

LPG shortage THANE : गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्याने ठाण्यातील हॉटेल व्यवसाय कोलमडला

Mar 11, 2026 | 03:49 PM
RATNAGIRI: रत्नागिरीत ९५ टक्के व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचे वितरण बंद?

RATNAGIRI: रत्नागिरीत ९५ टक्के व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचे वितरण बंद?

Mar 11, 2026 | 03:45 PM
Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Mar 10, 2026 | 11:04 PM
Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Mar 10, 2026 | 10:58 PM
Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Mar 10, 2026 | 08:00 PM
Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Mar 10, 2026 | 07:55 PM
Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Mar 10, 2026 | 07:50 PM