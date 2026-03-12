Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Beed Crime: आई-वडिलांच्या साध्या ओरडण्याचा मनावर घेतला धसका; 21 वर्षीय मुलाने संपवले जीवन

बीड जिल्ह्यातील सांगवी (पाटण) येथे आई-वडिलांनी घरच्या कामावरून रागावल्याने 21 वर्षीय तरुणाने शेतातील आंब्याच्या झाडाला गळफास लावून आत्महत्या केली. या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे.

Updated On: Mar 12, 2026 | 11:14 AM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • बीड जिल्ह्यातील सांगवी (पाटण) येथे घटना.
  • आई-वडिलांनी घरच्या कामावरून रागावल्यानंतर तरुणाने टोकाचा निर्णय घेतला.
  • शेतातील आंब्याच्या झाडाला गळफास लावून आत्महत्या.
बीड: बीड येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका २१ वर्षीय तरुणाने आई- वडिलांच्या ओरडण्याचा राग मनात धरून गळफास लावून आत्महत्या केल्याचे समोर आले आहे. ही घटना आष्टी तालुक्यातील सांगवी (पाटण) येथे घडली. विराज हरिदास भगत असे आत्महत्या केलेल्या तरुणाचे नाव आहे. घरगुती कामात मदत करत नसल्याच्या कारणावरून पालकांनी त्याला रागावल्यामुळे त्याने हे टोकाचे पाऊल उचलले. या दुर्दैवी घटनेमुळे शोककळा पसरली आहे.

Amravati Crime: अमरावतीत धक्कादायक घटना! दारू, मारहाण आणि संतापाचा स्फोट; अमरावतीत पत्नीच्या प्रतिहल्ल्यात पतीचा मृत्यू

काय घडलं नेमकं?

विराज हा गेल्या काही दिवसांपासून घरच्या कामांकडे दुर्लक्ष करत होता. यामुळे त्याचे आई-वडील त्याच्यावर काहीसे नाराज झाले होते. मंगळवारी सकाळी पालकांनी त्याला ‘तू घरच्या कामात मदत का करत नाहीस?’ असे विचारत थोडे रागावले. सर्वांसमोर रागावल्याने विराजच्या जिव्हारी लागले. यातून आलेल्या नैराश्यातून त्याने सकाळी कोणालाही काही न सांगता घराबाहेर पाऊल टाकले. तो थेट गावातील काळशेट शिवारातील आपल्या मालकीच्या शेतात गेला आणि तिथे एका आंब्याच्या झाडाला गळफास लावून आपली जीवनयात्रा संपवली.

कशी उघडकीस आली घटना

विराज हा बराच वेळ घरी परतला नाही. त्यामुले त्याच्या कुटुंबीयांनी शोध घ्याला सुरुवात केली. अखेर त्याची बहीण त्याला शोधण्यासाठी शेतात गेली असता. तिला विराज झाडाला लटकलेल्या अवस्थेत आढळून आला. हे बघताच तिने आरडाओरडा करायला सुरुवात केली ज्यामुळे परिसरातील ग्रामस्थांनी तातडीने तिथे धाव घेतली. कुटुंबीयांनी त्याला तातडीने खाली उतरवून कडा येथील एका खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले. मात्र डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले. या घटनेने कुटुंबियांवर शोककळा पसरली असून खळबळ उडाली आहे.

Pune Crime: पुण्यात काळीज पिळवटून टाकणारी घटना! नर्सिंग विद्यार्थिनीची आत्महत्या, सुसाईड नोटमध्ये गंभीर आरोप

बस स्थानकाजवळ तरुणाची दगडाने ठेचून हत्या; शहरात खळबळ

बीड येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. बस स्थानक परिसरातून एका तरुणाची दगडाने ठेचून निर्घृण हत्या केल्याची धक्कदायक घटना समोर आली आहे. या घटनेमुळे शहरात एकच खळबळ उडाली आहे. मृत्यू झालेल्या तरुणाचे नाव नौशाद असे आहे. तो गांधीनगर भागाचा रहिवासी आहे. त्याचा मृतदेह बस स्थानकाच्या मागील बाजूस असलेल्या एका पत्र्याच्या जवळ आढळला.

 

 

 

 

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: मृत तरुणाचे नाव काय आहे?

    Ans: विराज हरिदास भगत (वय 21) असे मृत तरुणाचे नाव आहे.

  • Que: आत्महत्येमागचे कारण काय होते?

    Ans: घरच्या कामावरून आई-वडिलांनी रागावल्यानंतर विराजने ते मनावर घेतले आणि नैराश्यातून टोकाचे पाऊल उचलले.

  • Que: कुटुंबीयांना घटना कशी समजली?

    Ans: विराज बराच वेळ घरी न आल्याने शोध घेतला असता त्याची बहीण शेतात गेली आणि तो झाडाला लटकलेल्या अवस्थेत आढळून आला.

Published On: Mar 12, 2026 | 11:14 AM

