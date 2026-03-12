LPG Price Today: घरगुती सिलेंडर किमतीत ६० रुपयांची वाढ; जाणून घ्या तुमच्या शहरातील LPGच्या किमती

७ मार्चला, तेल कंपन्यांनी घरगुती एलपीजी (LPG) सिलिंडरच्या किमतीत अंदाजे ६० रुपयांची वाढ केली. हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्समध्ये वापरल्या जाणाऱ्या १९ किलोच्या व्यावसायिक गॅस सिलिंडरची किंमतही १४४ रुपयांनी वाढली आहे. दिल्लीत त्याची किंमत आता १,८८४.५० रुपयांवर पोहोचली आहे.
दरम्यान, मध्य पूर्वेतील वाढत्या तणावामुळे गॅस पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आहे. परिणामी, सरकारने घरगुती गॅस पुरवठ्याला प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर व्यावसायिक क्षेत्राला गॅस पुरवठा कमी करावा लागला आहे.
दिल्लीतील सामान्य ग्राहकांसाठी १४.२ किलोचा घरगुती सिलिंडर सुमारे ९१३ रुपयांना मिळत असला तरी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या ( PMUY) लाभार्थ्यांना तो अजूनही सुमारे ६१३ रुपयांना मिळतो. पण एलपीजीच्या किंमतील झालेल्या अलिकडच्या वाढीचा या कुटुंबांवर फारसा परिणाम होणार नसल्याचा दावा सरकारकडून करण्यात आला आहे.
भारत त्याच्या एकूण एलपीजी गरजांपैकी सुमारे ६२% आयात करतो. पण गेल्या काही दिवसांपासून अमेरिका, इस्रायल आणि इराणमधील वाढत्या तणावामुळे होर्मुझच्या सागरी मार्गावर परिणाम झाला आहे. भारतातील सुमारे ९०% गॅस आयात या मार्गाने होतो, ज्यामुळे पुरवठा साखळीवर मोठ्या प्रमाणात खंडित झाली आहे.
देशातील गॅस टंचाई लक्षात घेता, सरकारने उपलब्ध गॅस प्रथम घरगुती ग्राहकांना वितरित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. परिणामी, दिल्ली, मुंबई आणि बेंगळुरूसारख्या प्रमुख शहरांमधील अनेक हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्सना गॅस टंचाईचा सामना करावा लागत आहे. अशा परिस्थितीवर जर गॅसचा पुरवठा लवकरच सामान्य झाला नाही तर त्यांना त्यांचे तास कमी करावे लागतील किंवा त्यांचे मेनू मर्यादित करावे लागतील, अशी भूमिका हॉटेल व्यावसायिकांनी केली आहे.
दोन सिलिंडर बुकिंगमधील अंतर २१ दिवसांवरून २५ दिवसांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे.
सिलिंडर डिलिव्हरीमध्ये पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी, डिलिव्हरी ऑथेंटिकेशन कोड (DAC) सिस्टम आता सुमारे ९०% ग्राहकांसाठी अनिवार्य करण्यात आली आहे.
सध्या, सिलिंडर डिलिव्हरीचा सरासरी वेळ अंदाजे अडीच दिवसांचा आहे. पण बाजारात टंचाईच्या वृत्तांमुळे लोक घाबरून जात आहेत आणि जास्त बुकिंग करत आहेत, ज्यामुळे काही ठिकाणी साठेबाजी होत आहे. या परिस्थितीवर लक्ष ठेवले जात आहे आणि यावेळी जनतेने घाबरून जाण्याची गरज नाही, असं आवाहन सरकारकडून कऱण्यात आले आहे.
|शहर
|घरगुती एलपीजी (१४.२ किलो)
|व्यावसायिक एलपीजी (१९ किलो)
|नवी दिल्ली
|₹९१३
|₹१,८८४.५०
|मुंबई
|₹९१२.५०
|₹१,८३६
|कोलकाता
|₹९३९
|₹१,९८८.५०
|चेन्नई
|₹९२८.५०
|₹२,०४३.५०
|बेंगळुरू
|₹९१५.५०
|₹१,९५८
|लखनौ
|₹९५०.५०
|₹२,००७
|सिलिंडरचा प्रकार
|आजची किंमत (पुणे)
|मागील महिन्याच्या तुलनेत वाढ
|घरगुती एलपीजी (१४.२ किलो)
|₹९१६.००
|+ ₹६०.००
|व्यावसायिक एलपीजी (१९ किलो)
|₹१,८९६.००
|+ ₹१४४.००