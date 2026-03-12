Kuldeep Yadav Wedding : कुलदीप यादवच्या लग्नाचे बजेट 2 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त, जाणून घ्या शाही मेजवानीची संपूर्ण माहिती

भारतीय क्रिकेट संघाचा स्टार फिरकीपटू कुलदीप यादव त्याच्या आयुष्यातील एका नवीन अध्यायाला सुरुवात करणार आहे. हा त्याच्या आयुष्यातील एक खास क्षण आहे कारण तो त्याची बालपणीची मैत्रीण वंशिका सिंगशी शनिवारी, १४ मार्च रोजी लग्न करणार आहे. हे लग्न केवळ वैयक्तिक कार्यक्रम नाही तर क्रिकेट आणि समाजासाठीही चर्चेचा विषय बनले आहे. कुलदीपचे कुटुंब आणि जवळचे नातेवाईक आधीच कानपूरहून मसूरीला रवाना झाले आहेत, जिथे हा भव्य आणि शाही विवाह होणार आहे.
हा सोहळा वेलकम हॉटेल, द सॅवॉय द्वारे आयोजित केला जात आहे, जो त्याच्या आलिशान आणि भव्य वातावरणासाठी ओळखला जातो. घरापासून ते हॉटेलपर्यंत, लग्नाची सर्व व्यवस्था राजेशाही शैलीत पार पडली आहे. स्वागत समारंभ, सजावट आणि अन्न आणि पेय व्यवस्था सर्व महाराजा शैलीत काळजीपूर्वक आयोजित केली जाईल.
NAMAN Awards: शुभमन गिलला मिळणार ‘क्रिकेटर ऑफ द इयर’चा पुरस्कार! या दिवशी बीसीसीआय करणार सन्मान