Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • Kuldeep Yadav Wedding Kuldeep Yadav Wedding Budget Over Rs 2 Crores Know Full Details Of Royal Feast

Kuldeep Yadav Wedding : कुलदीप यादवच्या लग्नाचे बजेट 2 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त, जाणून घ्या शाही मेजवानीची संपूर्ण माहिती

कुलदीप यादव त्याच्या आयुष्यातील एक खास क्षण आहे कारण तो त्याची बालपणीची मैत्रीण वंशिका सिंगशी शनिवारी, १४ मार्च रोजी लग्न करणार आहे. त्याचा हा सोहळा कधी, कुठे आणि कसा होणार आहे यासंदर्भात सविस्तर माहिती वाचा.

Updated On: Mar 12, 2026 | 11:57 AM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Follow Us:
Follow Us:

भारतीय क्रिकेट संघाचा स्टार फिरकीपटू कुलदीप यादव त्याच्या आयुष्यातील एका नवीन अध्यायाला सुरुवात करणार आहे. हा त्याच्या आयुष्यातील एक खास क्षण आहे कारण तो त्याची बालपणीची मैत्रीण वंशिका सिंगशी शनिवारी, १४ मार्च रोजी लग्न करणार आहे. हे लग्न केवळ वैयक्तिक कार्यक्रम नाही तर क्रिकेट आणि समाजासाठीही चर्चेचा विषय बनले आहे. कुलदीपचे कुटुंब आणि जवळचे नातेवाईक आधीच कानपूरहून मसूरीला रवाना झाले आहेत, जिथे हा भव्य आणि शाही विवाह होणार आहे.

हा सोहळा वेलकम हॉटेल, द सॅवॉय द्वारे आयोजित केला जात आहे, जो त्याच्या आलिशान आणि भव्य वातावरणासाठी ओळखला जातो. घरापासून ते हॉटेलपर्यंत, लग्नाची सर्व व्यवस्था राजेशाही शैलीत पार पडली आहे. स्वागत समारंभ, सजावट आणि अन्न आणि पेय व्यवस्था सर्व महाराजा शैलीत काळजीपूर्वक आयोजित केली जाईल.

NAMAN Awards: शुभमन गिलला मिळणार ‘क्रिकेटर ऑफ द इयर’चा पुरस्कार! या दिवशी बीसीसीआय करणार सन्मान

शाही लग्नाचे बजेट आणि तयारी

  • लग्नाचा एकूण खर्च ₹२ कोटींपेक्षा जास्त असण्याचा अंदाज आहे. यामध्ये हे समाविष्ट आहे:
  • हॉटेल पॅकेज: १०० पाहुण्यांपर्यंत आणि सुमारे ५० खोल्यांसाठी २ दिवसांचा बेस पॅकेज ७० लाख रुपये (अधिक कर) आहे.
  • सजावट: हॉटेलच्या सजावटीसाठी २५-३० लाख रुपये खर्च आले.
  • प्रति प्लेट किंमत: जेवणाच्या थाळीची किंमत ४,५००-५,००० रुपये आहे, तर एका खास थाळीची किंमत २०,००० रुपयांपर्यंत आहे.

पाहुण्यांसाठी खास मेनू

  • या लग्नाला क्रिकेट आणि राजकारणातील व्हीआयपी पाहुणे उपस्थित राहणार आहेत, त्यामुळे जेवणाचा मेनू अतिशय खास आणि शाही ठेवण्यात आला आहे.
  • फ्यूजन पाककृती: कानपुरी चव आणि पहाडी पाककृती यांचे मिश्रण.
  • मुख्य पदार्थ: डाळ, भात, पनीर, रोटीसह १०+ पदार्थ.
  • लाईव्ह काउंटर आणि आंतरराष्ट्रीय पाककृती: नूडल्स, भाज्या आणि कॉन्टिनेंटल पदार्थ.
  • मिष्टान्न: आइस्क्रीमसह ६ प्रकारचे मिष्टान्न.
‘ही संघासाठी एक आठवण आहे…’, बांगलादेशविरुद्धच्या लाजिरवाण्या पराभवानंतर काय म्हणाला पाकिस्तानचा कर्णधार शाहीन आफ्रिदी

स्वागत आणि लग्नाची थीम

  • पाहुण्यांचे स्वागत शाही आणि भव्य पद्धतीने केले जाईल.
  • थीम: राजपुताना थीम, महाराजांच्या छत्र्या, मोरांच्या डिझाईन्स.
  • पारंपारिक स्पर्श: कुलदीप यादव वंशाचे असल्याने, राधा-कृष्णाशी संबंधित पारंपारिक आणि आध्यात्मिक घटक आहेत.

प्रीमियम पेये मेनू

  • लग्नात अल्कोहोल आणि प्रीमियम पेयांची उत्तम व्यवस्था देखील आहे:
  • शॅम्पेन: डोम पेरिगनॉन (४० हजार/बाटली), मोएट आणि चांडन (२५ हजार/बाटली).
  • सिंगल माल्ट स्कॉच: द ग्लेनलाइव्हेट १८ यो, ग्लेनफिडिच १८ यो (३५ हजार/बाटली).
  • स्कॉच आणि वोडका: चिवास रीगल १८ यो (२८ हजार), बेलुगा नोबल वोडका (२५ हजार).
  • वाइन आणि बरेच काही: इटालियन आणि फ्रेंच वाइन, टकीला, जिन, बिअरचे आयातित ब्रँड.
या लग्नाचा प्रत्येक पैलू महाराजा शैलीत डिझाइन करण्यात आला आहे. पाहुण्यांचे स्वागत करण्यापासून ते त्यांना निरोप देण्यापर्यंत, सर्वकाही शाही असेल, ज्यामुळे हे खरोखरच एक संस्मरणीय आणि भव्य सोहळा बनेल.

 

Web Title: Kuldeep yadav wedding kuldeep yadav wedding budget over rs 2 crores know full details of royal feast

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 12, 2026 | 11:24 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

NAMAN Awards: शुभमन गिलला मिळणार ‘क्रिकेटर ऑफ द इयर’चा पुरस्कार! या दिवशी बीसीसीआय करणार सन्मान
1

NAMAN Awards: शुभमन गिलला मिळणार ‘क्रिकेटर ऑफ द इयर’चा पुरस्कार! या दिवशी बीसीसीआय करणार सन्मान

‘ही संघासाठी एक आठवण आहे…’, बांगलादेशविरुद्धच्या लाजिरवाण्या पराभवानंतर काय म्हणाला पाकिस्तानचा कर्णधार शाहीन आफ्रिदी
2

‘ही संघासाठी एक आठवण आहे…’, बांगलादेशविरुद्धच्या लाजिरवाण्या पराभवानंतर काय म्हणाला पाकिस्तानचा कर्णधार शाहीन आफ्रिदी

विश्वविजेता झाल्यानंतर Hardik Pandya अडचणीत, तिरंग्याचा ‘अपमान’ केल्याचा आरोप! नक्की प्रकरण काय? वाचा सविस्तर
3

विश्वविजेता झाल्यानंतर Hardik Pandya अडचणीत, तिरंग्याचा ‘अपमान’ केल्याचा आरोप! नक्की प्रकरण काय? वाचा सविस्तर

अर्शदीपला माफी मागण्याची गरज नव्हती… गौतम गंभीरने डॅरिल मिशेलसोबतच्या वादावर केली भूमिका स्पष्ट
4

अर्शदीपला माफी मागण्याची गरज नव्हती… गौतम गंभीरने डॅरिल मिशेलसोबतच्या वादावर केली भूमिका स्पष्ट

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘…तर परवानाच केला जाणार रद्द’; पुण्यात पथारी व्यावसायिकांचे धाबे दणाणले

‘…तर परवानाच केला जाणार रद्द’; पुण्यात पथारी व्यावसायिकांचे धाबे दणाणले

Mar 12, 2026 | 11:59 AM
Beed Crime: तीन मुली झाल्याने छळ, दुसऱ्या लग्नाचा दबाव; 24 वर्षीय विवाहितेची आत्महत्या

Beed Crime: तीन मुली झाल्याने छळ, दुसऱ्या लग्नाचा दबाव; 24 वर्षीय विवाहितेची आत्महत्या

Mar 12, 2026 | 11:59 AM
एलपीजी गॅस दरवाढ अन् गॅस तुटवड्याविरोधात काँग्रेस आक्रमक; आज राज्यभर आंदोलन

एलपीजी गॅस दरवाढ अन् गॅस तुटवड्याविरोधात काँग्रेस आक्रमक; आज राज्यभर आंदोलन

Mar 12, 2026 | 11:55 AM
farooq abdullah attacked : “त्यांना 20 वर्षापासून मारण्याचा प्रयत्न…; फारुख अब्दुल्लांवर हल्ला करणाऱ्याचे धक्कादायक विधान

farooq abdullah attacked : “त्यांना 20 वर्षापासून मारण्याचा प्रयत्न…; फारुख अब्दुल्लांवर हल्ला करणाऱ्याचे धक्कादायक विधान

Mar 12, 2026 | 11:52 AM
Shivsena Symbol Hearing : ‘धनुष्यबाण आणि शिवसेना’ कुणाची? साडे तीन वर्षांच्या संघर्षाचा शेवट आज होणार का? सुप्रीम कोर्टात सुनावणी

Shivsena Symbol Hearing : ‘धनुष्यबाण आणि शिवसेना’ कुणाची? साडे तीन वर्षांच्या संघर्षाचा शेवट आज होणार का? सुप्रीम कोर्टात सुनावणी

Mar 12, 2026 | 11:42 AM
India Oil Diplomacy : जयशंकर यांचा मास्टरस्ट्रोक! इराणने फक्त भारतासाठीच खुले केले तेल दरवाजे; अमेरिका बघतच राहिली

India Oil Diplomacy : जयशंकर यांचा मास्टरस्ट्रोक! इराणने फक्त भारतासाठीच खुले केले तेल दरवाजे; अमेरिका बघतच राहिली

Mar 12, 2026 | 11:41 AM
Global Oil Crisis: इंधन दर कमी होणार? भारताला युद्धातही दिलासा; आपत्कालीन साठ्यातून 400 दशलक्ष बॅरल तेल सोडण्याच्या IEA चा निर्णय

Global Oil Crisis: इंधन दर कमी होणार? भारताला युद्धातही दिलासा; आपत्कालीन साठ्यातून 400 दशलक्ष बॅरल तेल सोडण्याच्या IEA चा निर्णय

Mar 12, 2026 | 11:40 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
LPG shortage THANE : गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्याने ठाण्यातील हॉटेल व्यवसाय कोलमडला

LPG shortage THANE : गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्याने ठाण्यातील हॉटेल व्यवसाय कोलमडला

Mar 11, 2026 | 03:49 PM
RATNAGIRI: रत्नागिरीत ९५ टक्के व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचे वितरण बंद?

RATNAGIRI: रत्नागिरीत ९५ टक्के व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचे वितरण बंद?

Mar 11, 2026 | 03:45 PM
Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Mar 10, 2026 | 11:04 PM
Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Mar 10, 2026 | 10:58 PM
Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Mar 10, 2026 | 08:00 PM
Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Mar 10, 2026 | 07:55 PM
Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Mar 10, 2026 | 07:50 PM