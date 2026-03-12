Today’s Gold-Silver Price: सोने-चांदीच्या दरात घसरण! तरीही गुंतवणूकदार सावध; जाणून घ्या आजचे सोन्याचे दर 

Today’s Gold-Silver Price: सध्या सुरू असलेल्या मध्य पूर्वेतील युद्धाच्या तणावामुळे सोने आणि चांदीचे भाव देखील घसरताना दिसत आहेत. अमेरिकेतील अलीकडील चलनवाढीच्या आकडेवारीमुळे व्याजदर कपातीची अपेक्षा कमी झाली आहे, ज्यामुळे गुंतवणूकदार काहीसे चिंतित आणि सावध झाले आहेत. या कठीण काळात, अमेरिकेतील महागाईचा सोन्याच्या किमतींवर परिणाम होत असल्याने, मजबूत होत असलेल्या डॉलरमुळे सोने-चांदीच्या किमतींवर मोठा दबाव येऊ लागला आहे. मध्य पूर्वेतील सुरू असलेल्या युद्ध आणि गगनाला भिडणाऱ्या तेलाच्या किमतींदरम्यान सोन्याच्या किमतीत झालेली ही घसरण गुंतवणूकदारांसाठी आश्चर्यकारक आहे.
भारतीय बाजारात, MCX वर एप्रिलमध्ये सोन्याचा वायदा ०.१० टक्क्यांनी घसरून प्रति १० ग्रॅम १,६१,६६० रुपये झाला. चांदीचाही मे महिन्यातील वायदा ०.५७ टक्क्यांनी घसरून प्रति किलोग्रॅम २,६६,९६९ रुपये झाला. बाजारातील या सततच्या अस्थिरतेने व्यापाऱ्यांना खूप गोंधळात टाकले आहे आणि ते आता सावधगिरीने पावले टाकत आहेत.
सिंगापूरमधील आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याच्या किमती ०.९ टक्क्यांनी घसरल्या, ज्या प्रति औंस ५,१३२.७६ या नीचांकी पातळीवर आल्या. जागतिक स्तरावर चांदीच्या किमतीतही १.५ टक्क्यांनी घट झाली आणि ती ८४.४४ डॉलरवर पोहोचली, ज्यामुळे सोने-चांदीच्या दरावर परिणाम झाला. डॉलर निर्देशांक ०.३ टक्क्यांनी मजबूत झाल्याने जगभरातील प्रमुख गुंतवणूकदारांनी सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून सोन्यापेक्षा डॉलरला प्राधान्य दिले आहे.
वर्षाच्या सुरुवातीपासूनच सोन्याने गुंतवणूकदारांना सुमारे २० टक्के प्रभावी परतावा दिला आहे, ज्यामुळे त्याची दीर्घकालीन आर्थिक क्षमता अबाधित राहते. भू-राजकीय तणाव आणि वाढत्या महागाईच्या भीतीमुळे, येत्या आठवड्यात सोन्याची मागणी पुन्हा वाढण्याची अपेक्षा आहे. नजीकच्या भविष्यात यूएस फेडरल रिझर्व्हच्या व्याजदर कपातीची शक्यता कमी असल्याने, सोन्याचा पुढचा मार्ग आता काहीसा कठीण आणि आव्हानात्मक दिसत आहे. गुंतवणूकदार सध्या त्यांचे आर्थिक पोर्टफोलिओ मजबूत करण्यासाठी सोन्याचे रोखीत रूपांतर करून इतर सुरक्षित आश्रयस्थानांचा विचार करत आहेत.
२४ फेब्रुवारी रोजी सुरू झालेल्या भयंकर युद्धापासून सोन्याचा भाव खूपच अस्थिर आहे आणि त्याची वाढण्याची गती आता बऱ्याच प्रमाणात कमी झाली आहे. युद्धामुळे तेलाच्या किमतीत झालेल्या वाढीमुळे जगभरात महागाईचा धोका वाढला आहे, ज्यामुळे मौल्यवान धातूंच्या जागतिक मागणी आणि पुरवठ्यावर थेट परिणाम झाला आहे. युद्धाच्या काळात सोने नेहमीच एक मजबूत आधार राहिले असले तरी, मजबूत डॉलरच्या वाढीने सध्या गुंतवणूकदारांना आकर्षित केले आहे.