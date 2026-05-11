Chanakya Niti: स्त्रियांच्या या गुणांमुळे ठरतात विशेष, जाणून घ्या चाणक्यांनी सांगितलेली कारणे

चाणक्यांनी आपल्या श्लोकामध्ये स्त्री-पुरुषांच्या गुणांची तुलना केली आहे. त्यांच्या मते, स्त्रिया अनेक बाबतीत पुरुषांपेक्षा श्रेष्ठ असून या क्षेत्रात त्यांची बरोबरी कोणीही करू शकत नाही.

Updated On: May 11, 2026 | 11:30 AM
भारतीय इतिहासातील एक महान अर्थशास्त्रज्ञ आणि मुत्सद्दी आचार्य चाणक्य यांनी आपल्या धोरणांमध्ये जीवन, समाज आणि नातेसंबंधांच्या अनेक महत्त्वाच्या पैलूंवर भाष्य केले आहे. चाणक्यांच्या म्हणण्यानुसार, ज्यात स्त्रिया पुरुषांपेक्षा खूप श्रेष्ठ मानल्या जातात. म्हणूनच कुटुंब आणि समाजात संतुलन राखण्यासाठी त्यांची भूमिका महत्त्वपूर्ण मानली जाते. स्त्रियांच्या कोणत्या गुणांचे वर्णन चाणक्यांनी केले आहे ते जाणून घेऊया

महिलांमध्ये संयमाने परिस्थितीला सामोरे जाण्याची क्षमता

चाणक्यांच्या मते, भावनिक समज आणि संयमाच्या बाबतीत स्त्रिया पुरुषांपेक्षा श्रेष्ठ आहेत. पुरुषांमध्ये संयमाची कमतरता असते, परंतु स्त्रिया कठीण परिस्थितीतही स्वतःला सावरतात आणि कुटुंब अखंड ठेवतात, म्हणूनच या भूमीला क्षमाशीलतेची भूमी म्हणूनही ओळखले जाते. आर्थिक संकट असो वा भावनिक त्रास, महिलांमध्ये संयमाने परिस्थितीला सामोरे जाण्याची क्षमता असते.

स्त्रिया पुरुषांपेक्षा अधिक बुद्धिमान

स्त्रिया पुरुषांपेक्षा अधिक बुद्धिमान असतात. पुरुष मोठे निर्णय घेण्याची अधिक शक्यता असली तरी, स्त्रिया जीवनात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणाऱ्या लहानसहान बाबींमध्ये शहाणपणाने विचार करून योग्य निर्णय घेतात. अनेकदा स्त्रिया परिस्थिती खोलवर समजून घेतात आणि संपूर्ण कुटुंबासाठी फायदेशीर ठरेल असा उपाय शोधून काढतात.

नाती टिकवणे

नाती टिकवण्यासाठी स्त्रिया तडजोड करतात, तर पुरुष या बाबतीत मागे पडतात. पती-पत्नीचे नाते असो किंवा नातेवाईकांशी असलेले संबंध, स्त्रिया कठीण परिस्थितीतही तडजोड करून नाती जपतात. स्त्रिया अनेक चढ-उतारांवर मात करत कुटुंबाला एकत्र ठेवण्यासाठी आपले माहेर सोडून दुसऱ्या कुटुंबांमध्ये राहतात. स्त्रियांच्या निर्णयामुळेच कुटुंबे मजबूत दिसतात आणि अनेकदा त्यांचे निर्णय पुरुषांना त्यांचे करिअर घडवण्यासाठी मदत करतात.

स्त्रियांचे सद्गुण

स्त्रियांचे सद्गुण केवळ कुटुंबापुरते मर्यादित नसून ते समाजाच्या सामर्थ्याचा पाया आहेत. कुटुंब एकसंध कसे ठेवावे आणि समाजाशी कसे जोडून राहावे हे त्यांना माहीत असते. आज महिला शिक्षण, राजकारण, व्यवसाय आणि विज्ञान यांसारख्या प्रत्येक क्षेत्रात आपले कर्तृत्व सिद्ध करत आहेत. चाणक्याचे शब्द आधुनिक काळातही अगदी समर्पक वाटतात.

स्त्रिया भावनिक असतात

चाणक्य नीतीनुसार, स्त्रिया भावनिक असतात असा अनेकदा समज असतो, पण त्यांच्या मते, त्या संकटाच्या वेळी अत्यंत शहाणपणाचे निर्णय घेऊ शकतात. पुरुष अनेकदा विचार न करता निर्णय घेतात, पण स्त्रिया आधी अडचणीतून बाहेर पडण्याचा मार्ग शोधतात आणि मग निर्णय घेतात. महिला न थकता सतत आपली कर्तव्ये पार पाडण्याचा प्रयत्न करतात, हीच त्यांची सर्वात मोठी ताकद मानली जाते.

स्त्रियांमध्ये पुरुषांपेक्षा उत्तम संवाद कौशल्य

स्त्रियांमध्ये पुरुषांपेक्षा उत्तम संवाद कौशल्य असते आणि त्या आपल्या शब्दांनी लोकांवर प्रभाव टाकण्याची अधिक शक्यता असते. यामुळेच मुले अनेकदा आपल्या आईचे ऐकतात आणि पती अनेकदा आपल्या पत्नीच्या निर्णयांना सहमती देतात. या उत्कृष्ट संवादामुळे आज महिला शिक्षण, राजकारण, व्यवसाय आणि विज्ञान यांसारख्या प्रत्येक क्षेत्रात आपली क्षमता सिद्ध करत आहेत.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Frequently Asked Questions

  • Que: चाणक्यनीतीमध्ये स्त्रियांच्या कोणत्या गुणांचे वर्णन केले आहे?

    Ans: चाणक्यांनी स्त्रियांची सहनशीलता, बुद्धिमत्ता, प्रेमभावना, संयम आणि कुटुंब सांभाळण्याची क्षमता यांचे कौतुक केले आहे.

  • Que: चाणक्यांनी महिलांच्या बुद्धिमत्तेबद्दल काय सांगितले आहे?

    Ans: चाणक्यांच्या विचारांनुसार महिलांमध्ये परिस्थिती समजून घेण्याची आणि योग्य निर्णय घेण्याची क्षमता अधिक प्रभावी असू शकते.

  • Que: स्त्रियांच्या सहनशीलतेला विशेष महत्त्व का दिले जाते?

    Ans: भारतीय संस्कृतीत स्त्रियांची सहनशीलता आणि त्याग कुटुंबाच्या आधारस्तंभाप्रमाणे मानले जातात.

Washim News : 'आवडेल तिथे प्रवास 'ला प्रवाशांचा प्रतिसाद! २ हजार प्रवाशांनी घेतला लाभ; महामंडळाला ३.४९ लाखाचे उत्पन्न

IMD Rain Alert: 'या' दिवशी केरळमध्ये धडकणार मान्सून; उष्णतेपासून दिलासा मिळणार

शंभरहून अधिक गुन्हे दाखल असलेल्या सराईताला ठोकल्या बेड्या; अलंकार पोलिसांची मोठी कारवाई

Maharashtra Govt Scheme : पुरस्कार विजेत्यांसाठी एसटी प्रवास पूर्ण मोफत; पुणे विभागातून २०१ जणांनी घेतला लाभ

DC vs RR: राजस्थान 'बेहाल'! अक्षर-राहुलच्या खेळीने 'मिशन Play Off सुरूच', रॉयल्सचा 5 विकेट्सने पराभव

Ahilyanagar Accident: कल्याण-अहिल्यानगर महामार्गावर भीषण अपघात; एसटी खोल खड्यात… , 2 ठार

कमी किंमतीत उत्तम पर्याय शोधणाऱ्यांसाठी या आहेत खास बजेट कार्स, मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये मोठी मागणी

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : "जरांगेंच्या 'सेटिंग' पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण"

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

