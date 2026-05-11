Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Technology »
  • Jio Discontinued 209 And 249 Rupees Recharge Plan What Is The Reason The Reason Tech News Marathi

Jio Recharge Plan: यूजर्सना मोठा झटका! कंपनीचा आणखी एक स्वस्त प्लॅन बंद, काय आहे कारण?

Reliance Jio ने त्यांच्या ग्राहकांना पुन्हा एकदा मोठा धक्का दिला आहे. कंपनीने 209 रुपयांच्या प्लॅननंतर आता 249 रुपयांचा स्वस्त 1GB डेली डेटा प्लॅनही बंद केला असून बजेट यूजर्सची चिंता वाढली आहे. यामागील कारण जाणून घेऊया.

Updated On: May 11, 2026 | 10:53 AM
Jio Recharge Plan: यूजर्सना मोठा झटका! कंपनीचा आणखी एक स्वस्त प्लॅन बंद, काय आहे कारण?

Jio Recharge Plan: यूजर्सना मोठा झटका! कंपनीचा आणखी एक स्वस्त प्लॅन बंद, काय आहे कारण?

Follow Us:
Follow Us:
  • Jio ने 209 आणि 249 रुपयांचे 1GB डेली डेटा प्लॅन्स पोर्टफोलिओमधून हटवले आहेत.
  • स्वस्त प्लॅन्स बंद झाल्यामुळे कमी बजेटमधील यूजर्सना दुसरे पर्याय शोधावे लागणार आहेत.
  • ARPU वाढवण्यासाठी कंपनीने हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात आहे.
भारतातील आघाडीची टेलिकॉम कंपनी असलेल्या रिलायंस जियोने त्यांच्या ग्राहकांना एक मोठा झटका दिला आहे. काही दिवसांपूर्वीच कंपनीने त्यांच्या पोर्टफोलिओमधील एक स्वस्त रिचार्ज प्लॅन बंद केला होता. ज्याची किंमत 209 रुपये होती. त्यानंतर कंपनीने आता आणखी एक रिचार्ज प्लॅन बंद करत ग्राहकांना पुन्हा एकदा झटका दिला आहे. या दुसऱ्या रिचार्ज प्लॅनची किंमत 249 रुपये आहे. या दोन्ही रिचार्ज प्लॅनमध्ये ग्राहकांना 1GB डेली डेटा ऑफर केला जात होता. मात्र आता जिओच्या रिचार्ज पोर्टफोलिओमधून 209 आणि 249 रुपयांचे प्लॅन हटविण्यात आले आहेत.

Free Fire Max: हे आहेत गेममधील बेस्ट लँडिंग स्पॉट्स! तुमच्यासाठी कोणतं ठिकाण ठरणार योग्य? जाणून घ्या

209 आणि 249 रुपयांचे प्लॅन पोर्टफोलिमधून हटवले

जे ग्राहक आतापर्यंत कमी बजेटमध्ये इंटरनेटचा वापर करत होते, त्यांच्यासाठी 209 आणि 249 रुपयांचे प्लॅन बेस्ट ठरत होते. पण आता हे प्लॅन पोर्टफोलिमधून हटवण्यात आले असून ग्राहकांना मोठा धक्का बसला आहे. 209 आणि 249 रुपयांचे प्लॅन बंद झाल्याने यूजर्सनी प्रचंड नाराजी व्यक्त केली आहे. हे रिचार्ज प्लॅन यूजर्ससाठी फायद्याचे ठरत होते. ज्या यूजर्सना कमी किंमतीत इंटरनेट फायदे पाहिजे आहेत, त्यांच्यासाठी हे दोन्ही प्लॅन्स चांगले पर्याय ठरत होते. मात्र आता हे प्लॅन्स उपलब्ध नसल्याने यूजर्सना दुसरे प्लॅन्स खरेदी करावे लागणार आहेत. कंपनीने आपला महसूल (ARPU) वाढवण्यासाठी हा निर्णय घेतला असल्याचे सांगितलं जात आहे.  (फोटो सौजन्य – Pinterest)

यूजर्स दुसऱ्या टेलिकॉम कंपन्यांकडे वळणार?

कंपनीने त्यांचे स्वस्त रिचार्ज प्लॅन्स बंद केल्याने आता यूजर्स दुसऱ्या टेलिकॉम कंपन्यांकडे वळणार का, हा सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे. भारतीय दूरसंचार क्षेत्रातील हे बदल स्पष्टपणे दर्शवतात की कंपन्या आता त्यांचे प्रति वापरकर्ता सरासरी उत्पन्न (ARPU) वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहेत.

Flip vs Fold Phone: स्टायलिश फ्लिप की मोठ्या स्क्रीनचा फोल्ड? कोणता स्मार्टफोन तुमच्यासाठी बेस्ट? जाणून घ्या दोन्हीतील फरक

पोर्टफोलिमध्ये विविध रिचार्ज प्लॅन उपलब्ध

जिओ ही भारतातील आघाडीची टेलिकॉम कंपनी आहे. कंपनीच्या पोर्टफोलिओमध्ये अनेक रिचार्ज प्लॅन उपलब्ध आहेत. कंपनी सतत नवीन रिचार्ज प्लॅन लाँच करत असते, ज्यामध्ये जास्तीची व्हॅलिडीटी आणि अनेक फायदे ऑफर केले जातील. स्वस्त रिचार्ज प्लॅनपासून अगदी हजारो रुपयांच्या किंमतीत उपलब्ध असणारे महागडे प्लॅन्स देखील कंपनी त्यांच्या ग्राहकांना ऑफर करत असते. तसेच ज्या यूजर्सना जास्त डेटाची आवश्यकता असते, अशा यूजर्ससाठी केवळ डेटा प्लॅन देखील लाँच करण्यात आले आहेत. तसेच कंपनीच्या रिचार्ज प्लॅनमध्ये ग्राहकांना काही ओटीटी अ‍ॅप्सचा अ‍ॅक्सेस देखील ऑफर केला जातो. याच सर्व कारणांमुळे कंपनीच्या यूजर्स संख्येत सतत वाढ होत असते. जिओला टक्कर देण्यासाठी भारतातील दुसरी आघाडीची टेलिकॉम कंपनी एअरटेल सतत नवीन रिचार्ज प्लॅन लाँच करत असते.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: जिओने कोणते स्वस्त रिचार्ज प्लॅन्स बंद केले आहेत?

    Ans: जिओने 209 रुपये आणि 249 रुपये किंमतीचे 1GB डेली डेटा प्लॅन्स बंद केले आहेत.

  • Que: या प्लॅन्समध्ये ग्राहकांना कोणते फायदे मिळत होते?

    Ans: या दोन्ही प्लॅन्समध्ये डेली 1GB डेटा, कॉलिंग आणि SMS फायदे दिले जात होते.

  • Que: जिओने हे प्लॅन्स का बंद केले?

    Ans: कंपनी ARPU (Average Revenue Per User) वाढवण्यासाठी हा निर्णय घेत असल्याचे सांगितले जात आहे.

Web Title: Jio discontinued 209 and 249 rupees recharge plan what is the reason the reason tech news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 11, 2026 | 10:53 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Solo Travel Tips: एकट्याने फिरताना सुरक्षित राहायचंय? तुमच्या ट्रॅव्हल बॅगमध्ये असलेच पाहिजेत ‘हे’ स्मार्ट सेफ्टी गॅजेट्स
1

Solo Travel Tips: एकट्याने फिरताना सुरक्षित राहायचंय? तुमच्या ट्रॅव्हल बॅगमध्ये असलेच पाहिजेत ‘हे’ स्मार्ट सेफ्टी गॅजेट्स

Instagram Update: स्टोरी शेअर करताना झाली गडबड? अहो, थांबा… डिलीट करू नका! आता एडिट ऑप्शन वापरा अन्…
2

Instagram Update: स्टोरी शेअर करताना झाली गडबड? अहो, थांबा… डिलीट करू नका! आता एडिट ऑप्शन वापरा अन्…

Free Fire MAX: गेममध्ये करताय Assault Rifle चा वापर? या टिप्स नेहमी लक्षात ठेवा, तुमचा विजय निश्चित
3

Free Fire MAX: गेममध्ये करताय Assault Rifle चा वापर? या टिप्स नेहमी लक्षात ठेवा, तुमचा विजय निश्चित

काय सांगता… हवेत इशारा करताच टाईप होणार मेसेज! Meta चे नवे स्मार्ट ग्लासेस ठरणार गेमचेंजर, असे आहेत फीचर्स
4

काय सांगता… हवेत इशारा करताच टाईप होणार मेसेज! Meta चे नवे स्मार्ट ग्लासेस ठरणार गेमचेंजर, असे आहेत फीचर्स

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM
रिक्षाच्या मागे पोस्टर्स, मुंबईच्या रस्त्यांवर धावपळ! सुपरस्टार Aamir Khanचा 1988 सालचा ‘तो’ VIDEO VIRAL;पाहून नेटकरी भावूक

रिक्षाच्या मागे पोस्टर्स, मुंबईच्या रस्त्यांवर धावपळ! सुपरस्टार Aamir Khanचा 1988 सालचा ‘तो’ VIDEO VIRAL;पाहून नेटकरी भावूक

May 18, 2026 | 02:23 PM
Karanatak Crime: प्रेमसंबंधांचा राग अन् बाप बनला हैवान! पोटच्या मुलीची हत्या करून जमिनीत गाडलं

Karanatak Crime: प्रेमसंबंधांचा राग अन् बाप बनला हैवान! पोटच्या मुलीची हत्या करून जमिनीत गाडलं

May 18, 2026 | 02:15 PM
Aakhri Sawal चं स्पेशल स्क्रीनिंग; RSS चे जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसबाले यांची विशेष उपस्थित

Aakhri Sawal चं स्पेशल स्क्रीनिंग; RSS चे जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसबाले यांची विशेष उपस्थित

May 18, 2026 | 02:08 PM
Satara Crime: साताऱ्यात कौटुंबिक वाद रक्तरंजित! 19 वर्षीय तरुणाची चाकूने भोसकून हत्या

Satara Crime: साताऱ्यात कौटुंबिक वाद रक्तरंजित! 19 वर्षीय तरुणाची चाकूने भोसकून हत्या

May 18, 2026 | 02:07 PM
India Inflation Rate: गेल्या १२ वर्षांत जगणे ६० ते ७० टक्क्यांनी महागले; गरिबीविरुद्धची प्रगती धोक्यात

India Inflation Rate: गेल्या १२ वर्षांत जगणे ६० ते ७० टक्क्यांनी महागले; गरिबीविरुद्धची प्रगती धोक्यात

May 18, 2026 | 01:56 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM