Jio Recharge Plan: यूजर्सना मोठा झटका! कंपनीचा आणखी एक स्वस्त प्लॅन बंद, काय आहे कारण?

Free Fire Max: हे आहेत गेममधील बेस्ट लँडिंग स्पॉट्स! तुमच्यासाठी कोणतं ठिकाण ठरणार योग्य? जाणून घ्या
जे ग्राहक आतापर्यंत कमी बजेटमध्ये इंटरनेटचा वापर करत होते, त्यांच्यासाठी 209 आणि 249 रुपयांचे प्लॅन बेस्ट ठरत होते. पण आता हे प्लॅन पोर्टफोलिमधून हटवण्यात आले असून ग्राहकांना मोठा धक्का बसला आहे. 209 आणि 249 रुपयांचे प्लॅन बंद झाल्याने यूजर्सनी प्रचंड नाराजी व्यक्त केली आहे. हे रिचार्ज प्लॅन यूजर्ससाठी फायद्याचे ठरत होते. ज्या यूजर्सना कमी किंमतीत इंटरनेट फायदे पाहिजे आहेत, त्यांच्यासाठी हे दोन्ही प्लॅन्स चांगले पर्याय ठरत होते. मात्र आता हे प्लॅन्स उपलब्ध नसल्याने यूजर्सना दुसरे प्लॅन्स खरेदी करावे लागणार आहेत. कंपनीने आपला महसूल (ARPU) वाढवण्यासाठी हा निर्णय घेतला असल्याचे सांगितलं जात आहे. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
कंपनीने त्यांचे स्वस्त रिचार्ज प्लॅन्स बंद केल्याने आता यूजर्स दुसऱ्या टेलिकॉम कंपन्यांकडे वळणार का, हा सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे. भारतीय दूरसंचार क्षेत्रातील हे बदल स्पष्टपणे दर्शवतात की कंपन्या आता त्यांचे प्रति वापरकर्ता सरासरी उत्पन्न (ARPU) वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहेत.
Flip vs Fold Phone: स्टायलिश फ्लिप की मोठ्या स्क्रीनचा फोल्ड? कोणता स्मार्टफोन तुमच्यासाठी बेस्ट? जाणून घ्या दोन्हीतील फरक
जिओ ही भारतातील आघाडीची टेलिकॉम कंपनी आहे. कंपनीच्या पोर्टफोलिओमध्ये अनेक रिचार्ज प्लॅन उपलब्ध आहेत. कंपनी सतत नवीन रिचार्ज प्लॅन लाँच करत असते, ज्यामध्ये जास्तीची व्हॅलिडीटी आणि अनेक फायदे ऑफर केले जातील. स्वस्त रिचार्ज प्लॅनपासून अगदी हजारो रुपयांच्या किंमतीत उपलब्ध असणारे महागडे प्लॅन्स देखील कंपनी त्यांच्या ग्राहकांना ऑफर करत असते. तसेच ज्या यूजर्सना जास्त डेटाची आवश्यकता असते, अशा यूजर्ससाठी केवळ डेटा प्लॅन देखील लाँच करण्यात आले आहेत. तसेच कंपनीच्या रिचार्ज प्लॅनमध्ये ग्राहकांना काही ओटीटी अॅप्सचा अॅक्सेस देखील ऑफर केला जातो. याच सर्व कारणांमुळे कंपनीच्या यूजर्स संख्येत सतत वाढ होत असते. जिओला टक्कर देण्यासाठी भारतातील दुसरी आघाडीची टेलिकॉम कंपनी एअरटेल सतत नवीन रिचार्ज प्लॅन लाँच करत असते.
Ans: जिओने 209 रुपये आणि 249 रुपये किंमतीचे 1GB डेली डेटा प्लॅन्स बंद केले आहेत.
Ans: या दोन्ही प्लॅन्समध्ये डेली 1GB डेटा, कॉलिंग आणि SMS फायदे दिले जात होते.
Ans: कंपनी ARPU (Average Revenue Per User) वाढवण्यासाठी हा निर्णय घेत असल्याचे सांगितले जात आहे.