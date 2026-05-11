Mumbai News: रेल्वेतील एफटी कोट्याचा झाला गैरवापर! ३९ प्रकरणांत ३.५६ लाखांचा दंड; १२१ प्रवाशांवर कारवाईचा बडगा

तिकीट तपासणी पथकाने विशेष मोहीम राबवून या तिकिटांची पडताळणी केली असता ३९ पीएनआर संशयास्पद आढळले. या कारवाईदरम्यान संबंधित प्रवाशांकडून नियमांनुसार दंड आकारण्यात आला.

Updated On: May 11, 2026 | 11:00 AM
विदेशी पर्यटकांसाठी राखीव असलेल्या ‘फॉरन टुरिस्ट कोटा’चा (एफटी कोटा) गैरवापर करणाऱ्यांविरोधात मध्य रेल्वेने कडक कारवाई सुरू केली असून, ३९ प्रकरणांत तब्बल ३ लाख ५६ हजार ९१६ रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. या विशेष तपासणी मोहिमेदरम्यान १२१ प्रवासी अनियमित प्रवास करताना आढळून आल्याची माहिती मध्य रेल्वेने दिली आहे.वैध कागदपत्रांशिवाय भारतीय नागरिक विदेशी कोट्यातून तिकीट काढून प्रवास करत असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर मध्य रेल्वेने ही मोहीम तीव्र केली. ४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी गाडी क्रमांक १२२९६ ‘संगमित्रा एक्सप्रेस’ मध्ये हा प्रकार उघडकीस आला. काही भारतीय प्रवासी आवश्यक विदेशी कागदपत्रांशिवाय एफटी कोट्याच्या तिकिटांवर प्रवास करताना आढळले. त्यानंतर एफटी कोट्यातील भविष्यातील आरक्षणांचा सखोल आढावा घेण्यात आला.(फोटो सौजन्य – istock)

२४ एप्रिल ते ११ जून २०२६ या कालावधीत ३१ गाड्यांमध्ये रेल्वेकडून १७४ मूळ पीएनआर विदेशी कोट्याअंतर्गत जारी झाल्याचे तपासात स्पष्ट झाले. तिकीट तपासणी पथकाने विशेष मोहीम राबवून या तिकिटांची पडताळणी केली असता ३९ पीएनआर संशयास्पद आढळले. या कारवाईदरम्यान संबंधित प्रवाशांकडून नियमांनुसार दंड आकारण्यात आला. तसेच या प्रवाशांना त्यांच्या राखीव बर्थवर बसण्याची परवानगी नाकारून त्या जागा आरएसी व प्रतीक्षा यादीतील प्रवाशांना देण्यात आल्या.

मध्य रेल्वेने मागितला आयआरसीटीसीकडे अहवाल:

विदेशी पर्यटक कोट्याअंतर्गत प्रत्येक लांब पल्ल्याच्या गाडीत साधारणतः चार आसने राखीच ठेवली जातात. मात्र, काही प्रवाशांनी नियम धाब्यावर बसवून या सुविधेचा गैरवापर केल्याचे समोर आले आहे.या प्रकरणात अधिकृत बुकिंग एजंटचा सहभाग आहे का? याबाबत माहिती मिळवण्यासाठी आयआरसीटीसीकडे तपशील मागवण्यात आला असून, तपास सुरू असल्याचे मध्य रेल्वेने स्पष्ट केले आहे.

अयोग्य कोट्यातून तिकीट बुक करणे हा रेल्वे कायद्यानुसार दंडनीय गुन्हा असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. मध्य रेल्वेने प्रवाशांना योग्य कोट्यातूनच तिकीट काढण्याचे आवाहन केले असून आवश्यक कागदपत्रे सोबत ठेवण्याचेही सांगितले आहे. तसेच अशा प्रकारची माहिती ‘१३९’ हेल्पलाईन किंवा ‘रेल मदत ॲपद्वारे कळविण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Published On: May 11, 2026 | 11:00 AM

Mumbai News: मुंबई विद्यापीठात मॉलिक्युलर बायोलॉजी प्रशिक्षण! राष्ट्रीय नॅनोसायन्स आणि नॅनोटेक्नॉलॉजी केंद्राचा उपक्रम
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
May 18, 2026 | 09:28 PM
May 18, 2026 | 09:28 PM
May 18, 2026 | 08:41 PM
May 18, 2026 | 08:38 PM
May 18, 2026 | 08:31 PM

May 18, 2026 | 07:59 PM
May 18, 2026 | 07:51 PM
May 18, 2026 | 07:47 PM
May 18, 2026 | 07:40 PM
May 18, 2026 | 07:30 PM
May 18, 2026 | 02:27 PM
May 18, 2026 | 02:23 PM