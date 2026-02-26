SA vs WI : अहमदाबादच्या अनुभवाचा फायदा दक्षिण आफ्रिकेला होईल का? वेस्ट इंडिजविरुद्ध सामन्यापूर्वी केशव महाराजने दिले उत्तर

गुरुवार, २६ फेब्रुवारी रोजी दोन टी-२० विश्वचषक सामने होणार आहेत. पहिला सामना वेस्ट इंडिज विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका, तर दुसरा सामना भारत आणि झिम्बाब्वे यांच्यात जिंकणे आवश्यक आहे. दोन्ही सामने उपांत्य फेरीच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचे असतील. वेस्ट इंडिज विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका यांच्यामध्ये आजचा सामना सेमीफायनलसाठी महत्वाचा असणार आहे कारण जो संघ आज विजय मिळवणार आहे तो संघ सेमीफायनलचे तिकीच जवळजवळ पक्के करणार आहे. आज भारताच्या हेतूने विचार केला तर दक्षिण आफ्रिकेच्या संघाने विजय मिळवल्यास टीम इंडियाच्या सेमीफायनलच्या आशा जिवंत राहतील.
वेस्ट इंडिज विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका सामन्यातील विजेता उपांत्य फेरीच्या दिशेने आणखी एक पाऊल टाकेल, तर भारत विरुद्ध झिम्बाब्वे सामन्यातील पराभूत संघ स्पर्धेतून बाहेर पडेल. वेस्ट इंडिज विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका सामना भारताच्या उपांत्य फेरीच्या संधींवर कसा परिणाम करेल ते समजून घेऊया. जर एडेन मार्करामच्या दक्षिण आफ्रिकेच्या संघाने वेस्ट इंडिज विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका सामना जिंकला तर त्याचा भारताला फायदा होईल.
पराभव झाल्यास वेस्ट इंडिजचे दोन गुणांवरच संकट ओढवेल, तर भारताचा झिम्बाब्वेविरुद्धचा विजय त्यांच्या खात्यात दोन गुणांची भर घालेल. या परिस्थितीत, दक्षिण आफ्रिका उपांत्य फेरीसाठी पात्र ठरेल आणि १ मार्च रोजी भारत आणि वेस्ट इंडिज आमनेसामने येतील तेव्हा दोन्ही संघांमधील हा सामना व्हर्च्युअल क्वार्टरफायनल असेल. त्या सामन्यातील विजेता उपांत्य फेरीत पोहोचेल. जर वेस्ट इंडिजने दक्षिण आफ्रिकेला हरवण्यात यश मिळवले तर भारताच्या अडचणी वाढतील. खरं तर, दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या पराभवानंतर भारताच्या नेट रन रेटला खूप फटका बसला आहे.
Two batting powerhouses go head-to-head in Ahmedabad 🤜🤛 How to watch the #T20WorldCup 📲 https://t.co/NPykWM7qqY pic.twitter.com/L8aOO73eFz — ICC (@ICC) February 26, 2026
अशा परिस्थितीत, जरी टीम इंडियाने झिम्बाब्वे आणि वेस्ट इंडिजविरुद्धचे उर्वरित दोन सामने जिंकले तरी, शेवटी हा विषय नेट रन रेटवर अडकेल. तथापि, दक्षिण आफ्रिकेला झिम्बाब्वेविरुद्धही एक सामना खेळावा लागेल. जर त्या सामन्यात झिम्बाब्वेने मोठा अपसेट केला तर त्याचा फायदा भारताला होईल. दुसरीकडे, जर दक्षिण आफ्रिकेने झिम्बाब्वेला हरवले तर शेवटी, भारत, दक्षिण आफ्रिका आणि वेस्ट इंडिज या तिन्ही संघांच्या खात्यात प्रत्येकी ४ गुण असतील. अशा परिस्थितीत, जास्त नेट रन रेट असलेल्या दोन्ही संघांना सेमीफायनलचे तिकीट मिळेल.