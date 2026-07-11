Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरात पुन्हा वाढ, चांदीही झाली महाग! मुंबई, पुणे, दिल्लीतील नव्या किंमती जाणून घ्या

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भारतात 10 जुलै रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,445 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,241 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,834 रुपये होता. भारतात 10 जुलै रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,410 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,450 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,340 रुपये होता. भारतात 10 जुलै रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 234.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,34,900 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – AI Created)
मुंबई आणि पुणे शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,760 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,830 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,630 रुपये आहे. चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,33,510 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,45,650 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,11,710 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,790 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,490 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,660 रुपये आहे.
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ठाणे शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,760 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,830 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,630 रुपये आहे. दिल्लीमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,910 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,960 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,780 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,810 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,880 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,680 रुपये आहे.
|शहरं
|22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|मुंबई
|₹1,32,760
|₹1,44,830
|₹1,08,630
|पुणे
|₹1,32,760
|₹1,44,830
|₹1,08,630
|केरळ
|₹1,32,760
|₹1,44,830
|₹1,08,630
|कोलकाता
|₹1,32,760
|₹1,44,830
|₹1,08,630
|नागपूर
|₹1,32,760
|₹1,44,830
|₹1,08,630
|हैद्राबाद
|₹1,32,760
|₹1,44,830
|₹1,08,630
|बंगळुरु
|₹1,32,760
|₹1,44,830
|₹1,08,630
|चेन्नई
|₹1,33,510
|₹1,45,650
|₹1,11,710
|नाशिक
|₹1,32,790
|₹1,44,490
|₹1,08,660
|सुरत
|₹1,32,810
|₹1,44,880
|₹1,08,680
|दिल्ली
|₹1,32,910
|₹1,44,960
|₹1,08,780
|चंदीगड
|₹1,32,910
|₹1,44,960
|₹1,08,780
|लखनौ
|₹1,32,910
|₹1,44,960
|₹1,08,780
|जयपूर
|₹1,32,910
|₹1,44,960
|₹1,08,780