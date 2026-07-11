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Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरात पुन्हा वाढ, चांदीही झाली महाग! मुंबई, पुणे, दिल्लीतील नव्या किंमती जाणून घ्या

Updated On: Jul 11, 2026 | 08:02 AM IST
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सारांश

Today's Gold Rate: सोने-चांदी खरेदी करणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. 11 जुलै रोजी देशभरात सोन्याबरोबरच चांदीच्या दरातही वाढ झाली असून, प्रमुख शहरांतील नवीन भाव जाहीर करण्यात आले आहेत.

Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरात पुन्हा वाढ, चांदीही झाली महाग! मुंबई, पुणे, दिल्लीतील नव्या किंमती जाणून घ्या

Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरात पुन्हा वाढ, चांदीही झाली महाग! मुंबई, पुणे, दिल्लीतील नव्या किंमती जाणून घ्या

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विस्तार
  • 11 जुलै रोजी 24 कॅरेट सोन्याचा दर प्रति 10 ग्रॅम 1,44,830 रुपये झाला आहे.
  • 10 जुलैच्या तुलनेत सोने आणि चांदीच्या दरात वाढ नोंदवली गेली आहे.
  • मुंबई, पुणे, ठाणे, दिल्ली आणि चेन्नईसह प्रमुख शहरांमध्ये आजचे नवीन सोन्याचे दर जाहीर झाले आहेत.
Gold Rate Todayभारतात 11 जुलै रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,483 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,276 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,863 रुपये आहे. भारतात 11 जुलै रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,760 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,830 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,630 रुपये आहे. भारतात 11 जुलै रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 240.10 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,40,100 रुपये आहे.

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भारतात 10 जुलै रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,445 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,241 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,834 रुपये होता. भारतात 10 जुलै रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,410 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,450 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,340 रुपये होता. भारतात 10 जुलै रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 234.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,34,900 रुपये होता.  (फोटो सौजन्य – AI Created) 

मुंबई आणि पुणे शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,760 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,830 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,630 रुपये आहे. चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,33,510 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,45,650 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,11,710 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,790 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,490 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,660 रुपये आहे.

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ठाणे शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,760 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,830 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,630 रुपये आहे. दिल्लीमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,910 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,960 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,780 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,810 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,880 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,680 रुपये आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
मुंबई ₹1,32,760 ₹1,44,830 ₹1,08,630
पुणे ₹1,32,760 ₹1,44,830 ₹1,08,630
केरळ ₹1,32,760 ₹1,44,830 ₹1,08,630
कोलकाता ₹1,32,760 ₹1,44,830 ₹1,08,630
नागपूर ₹1,32,760 ₹1,44,830 ₹1,08,630
हैद्राबाद ₹1,32,760 ₹1,44,830 ₹1,08,630
बंगळुरु ₹1,32,760 ₹1,44,830 ₹1,08,630
चेन्नई ₹1,33,510 ₹1,45,650 ₹1,11,710
नाशिक ₹1,32,790 ₹1,44,490 ₹1,08,660
सुरत ₹1,32,810 ₹1,44,880 ₹1,08,680
दिल्ली ₹1,32,910 ₹1,44,960 ₹1,08,780
चंदीगड ₹1,32,910 ₹1,44,960 ₹1,08,780
लखनौ ₹1,32,910 ₹1,44,960 ₹1,08,780
जयपूर ₹1,32,910 ₹1,44,960 ₹1,08,780

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

Web Title: Gold and silver prices again increase in india gold and silver rates rise across indian cities on 11 july

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Published On: Jul 11, 2026 | 08:02 AM

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