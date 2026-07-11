शनिवार, 11 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Lifestyle »
  • Why Do Ears Frequently Feel Blocked During The Monsoon Learn The Reasons Behind This And Discover Simple Home Remedies To Eliminate Ear Problems

पावसाळ्यात सतत कानाचे दडे का बसतात? जाणून घ्या यामागील कारणे आणि सोपे घरगुती उपाय, कानाच्या समस्या होतील कायमच्या नष्ट

Updated On: Jul 11, 2026 | 07:55 AM IST
जाहिरात
सारांश

पावसाळयात वातावरणातील बदलांमुळे आणि कान ओला राहिल्यामुळे इन्फेक्शन वाढण्याची जास्त शक्यता असते. कानात वाढलेल्या इन्फेक्शनमुळे कानाचे दडे बसने किंवा कानात पाणी जमा होणे इत्यादी समस्या उद्भवतात. त्यामुळे दुर्लक्ष न करता वेळीच उपचार करणे फार आवश्यक आहे.

पावसाळ्यात सतत कानाचे दडे का बसतात? जाणून घ्या यामागील कारणे आणि सोपे घरगुती उपाय, कानाच्या समस्या होतील कायमच्या नष्ट

पावसाळ्यात सतत कानाचे दडे का बसतात? जाणून घ्या यामागील कारणे आणि सोपे घरगुती उपाय, कानाच्या समस्या होतील कायमच्या नष्ट

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

पावसाळ्यात कानाच्या वेदना कशामुळे उद्भवतात?
कानात दडे कशामुळे बसतात?
कानाच्या वेदनांवर घरगुती उपाय?

राज्यासह संपूर्ण देशभरात पावसाचा जोर चांगलाच वाढला आहे. सतत पडणाऱ्या पावसामुळे सगळीकडे थंडगार वातावरणात निर्माण झाले आहे, पण याच दिवसांमध्ये सार्वधिक आजारपण वाढते आणि शरीराला हानी पोहचते. पाऊस आल्यानंतर थंडगार वारे वाहू लागतात. हवेमध्ये वाढलेल्या ओलाव्यामुळे आणि हवामानात सतत होणाऱ्या बदलांमुळे शरीराला हानी पोहचण्याची खूप जास्त शक्यता असते. कधी पाऊस तर कधी ऊन असल्यामुळे आरोग्यासंबंधित समस्या वाढू लागल्या आहेत. पावसाळा ऋतूला सुरुवात झाल्यानंतर शरीरसंबंधित वेगवेगळ्या समस्या वाढू लागतात. सर्दी, खोकला, ताप येणे, उलट्या, जुलाब तर डेंग्यू, मलेरियासारख्या गंभीर आजारांची शरीराला लागण होते.(फोटो सौजन्य – istock)

रात्रभर झोपूनही सकाळी थकवा जाणवतोय? ‘या’ व्हिटॅमिनच्या कमतरतेकडे करू नका दुर्लक्ष

कानात सतत दडे बसण्याची कारणे:

सर्दी, खोकला झाल्यानंतर कायमच दुर्लक्ष केले जाते. तसेच पावसाळ्यात कानाच्या समस्या सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर वाढतात. हवेत वाढलेल्या ओलाव्यामुळे कानाच्या समस्या मोठ्या प्रमाणावर वाढू लागतात. असे मानले जाते की, कानाच्या आतील भाग नेहमीच कोरडा असणे फार आवश्यक आहे. पण पावसाळ्यात भिजल्यानंतर किंवा वातावरणात होणाऱ्या बदलांमुळे कानाच्या आतील वॅक्स मऊ होते, ज्याच्या परिणामामुळे काम करण्याच्या क्षमतेत अडथळे निर्माण होतात. आधीच कानासंबंधित समस्यांनी त्रस्त असलेल्या लोकांचा त्रास आणखीनच वाढू लागतो. कानात बॅक्टेरिया आणि फंगस वाढल्यानंतर कानाच्या आतील भागात खूप जास्त वेदना होतात. तर काहीवेळा कानासंबंधित गंभीर समस्या उद्भवण्याची जास्त शक्यता असते.

सर्दी खोकला झाल्यानंतर कानात वेदना होण्यासोबतच कानाचे दडे बसतात. काहीवेळा कानात वाढलेल्या वेदना असह्य होतात, ज्याच्या परिणामामुळे दैनंदिन कामे करताना अडथळे निर्माण होण्याची शक्यता असते. वारंवार कानासंबंधित समस्या उद्भवत असतील तर दुर्लक्ष न करता डॉक्टरांच्या सल्ल्याने उपचार करणे फार आवश्यक आहे. अन्यथा सामान्य समस्या आणखीनच तीव्र होतील. त्यामुळे पावसात भिजून आल्यानंतर कानात पाणी गेल्यास ते कॉटनच्या कपड्याच्या मदतीने किंवा कॉटन बर्डसच्या मदतीने पूर्णपणे कोरडे करावे. पुसल्यानंतरही कानात ओलावा जाणवत असेल तर हेअर ड्रायरचा वापर करावा.

चायनीज खाताय? सावधान! चवीचा मोह महागात पडणार; नूडल्स, मंच्युरियनमध्ये वापरला जाणारा अजिनोमोटो किती धोकादायक?

कानाच्या वेदनांपासून आराम मिळवण्यासाठी उपाय:

वारंवार कानात वेदना होत असतील तर डॉक्टरांच्या सल्ल्याने उपचार करणे आवश्यक आहे. कानात वाढलेल्या ओलाव्याकडे अजिबात दुर्लक्ष न करता वेळीच उपचार केल्यास कानाच्या समस्या कमी होतील आणि वेदनांपासून मुक्ती मिळेल. कानात वाढलेल्या ओलेपणामुळे कानाच्या आतील नसांना हानी पोहचण्याची जास्त शक्यता असते. कानात जडपणा जाणवू लागल्यास गरम पाण्याने किंवा गरम कपड्याने कानाच्या आजूबाजूने शेक द्यावा. तर ५ ते १० मिनिटं गरम पाण्याची वाफ घेतल्यास कानाचे सतत बसणारे दडे कमी होतील आणि कान आतून स्वच्छ राहील.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: पावसाळ्यात कानाचे दडे का बसतात?

    Ans: पावसाळ्यात आर्द्रता वाढणे, सर्दी, सायनसचा त्रास, कानातील मळ साचणे किंवा युस्टेशियन ट्यूबमध्ये अडथळा निर्माण होणे यामुळे कानाचे दडे बसू शकतात.

  • Que: कानाचे दडे बसल्यावर कोणती लक्षणे दिसतात?

    Ans: कान बंद झाल्यासारखे वाटणे, ऐकू कमी येणे, कानात दाब जाणवणे, गुंजन (Ringing), हलकी वेदना किंवा चक्कर येणे अशी लक्षणे दिसू शकतात.

  • Que: कानातील मळ स्वतः काढणे योग्य आहे का?

    Ans: नाही. कॉटन बड्स किंवा धारदार वस्तूंनी कान साफ केल्यास मळ अधिक आत जाऊ शकतो किंवा कानाला इजा होऊ शकते. गरज असल्यास ENT तज्ज्ञांकडून कान स्वच्छ करून घ्यावेत.

Web Title: Why do ears frequently feel blocked during the monsoon learn the reasons behind this and discover simple home remedies to eliminate ear problems

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 11, 2026 | 07:55 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Asthma: हवामानातील बदल ठरू शकतो अस्थमाच्या रुग्णांसाठी धोकादायक; ‘या’ गोष्टींची घ्या काळजी
1

Asthma: हवामानातील बदल ठरू शकतो अस्थमाच्या रुग्णांसाठी धोकादायक; ‘या’ गोष्टींची घ्या काळजी

केस गळून टक्कल पडण्याची भीती वाटते? मग घरी बनवा आजीच्या बटव्यातील आयुर्वेदिक शाम्पू, महिनाभरात केस होतील मजबूत
2

केस गळून टक्कल पडण्याची भीती वाटते? मग घरी बनवा आजीच्या बटव्यातील आयुर्वेदिक शाम्पू, महिनाभरात केस होतील मजबूत

Skin Care Tips: चेहऱ्यावर आलेल्या काळ्या डागांमुळे त्वचा निस्तेज झाली आहे? मग तांदूळ मसूर डाळीचा फेसपॅक त्वचेवर आणेल गोल्डन ग्लो
3

Skin Care Tips: चेहऱ्यावर आलेल्या काळ्या डागांमुळे त्वचा निस्तेज झाली आहे? मग तांदूळ मसूर डाळीचा फेसपॅक त्वचेवर आणेल गोल्डन ग्लो

पावसाळ्यात आहारात होणाऱ्या ‘या’ बदलांमुळे वाढू शकतो Food Poisoning चा धोका! अन्यथा आजारपण वाढून उद्भवतील पोटाचे विकार
4

पावसाळ्यात आहारात होणाऱ्या ‘या’ बदलांमुळे वाढू शकतो Food Poisoning चा धोका! अन्यथा आजारपण वाढून उद्भवतील पोटाचे विकार

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
पावसाळ्यात सतत कानाचे दडे का बसतात? जाणून घ्या यामागील कारणे आणि सोपे घरगुती उपाय, कानाच्या समस्या होतील कायमच्या नष्ट

पावसाळ्यात सतत कानाचे दडे का बसतात? जाणून घ्या यामागील कारणे आणि सोपे घरगुती उपाय, कानाच्या समस्या होतील कायमच्या नष्ट

Jul 11, 2026 | 07:55 AM
सातारा जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत गदारोळ; अधिकाऱ्यांच्या गैरहजेरीवरून सत्ताधारी-विरोधक आमनेसामने

सातारा जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत गदारोळ; अधिकाऱ्यांच्या गैरहजेरीवरून सत्ताधारी-विरोधक आमनेसामने

Jul 11, 2026 | 07:51 AM
देशातील अनेक राज्यांत मुसळधार पावसाचे थैमान; भूस्खलन, पूरामुळे जनजीवन विस्कळीत, IMD कडून अलर्ट जारी

देशातील अनेक राज्यांत मुसळधार पावसाचे थैमान; भूस्खलन, पूरामुळे जनजीवन विस्कळीत, IMD कडून अलर्ट जारी

Jul 11, 2026 | 07:11 AM
कार सर्व्हिसिंगमध्ये नक्की काय काय केले जाते? जाणून घ्या संपूर्ण माहिती

कार सर्व्हिसिंगमध्ये नक्की काय काय केले जाते? जाणून घ्या संपूर्ण माहिती

Jul 11, 2026 | 07:10 AM
Guru Asta 2026: गुरु अस्त काळात चुकूनही करू नका या चुका, पुढील 30 दिवसांत ३ राशींना मिळू शकतो लाभ

Guru Asta 2026: गुरु अस्त काळात चुकूनही करू नका या चुका, पुढील 30 दिवसांत ३ राशींना मिळू शकतो लाभ

Jul 11, 2026 | 07:05 AM
भारतात लवकरच लाँच होणार ३ नवीन ‘प्लग्ड-इन हायब्रिड’ SUV कार! जाणून घ्या

भारतात लवकरच लाँच होणार ३ नवीन ‘प्लग्ड-इन हायब्रिड’ SUV कार! जाणून घ्या

Jul 11, 2026 | 07:00 AM
शाळा सुरू होण्यापूर्वीच शिक्षक बदली प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी नियमावली आणणार; मंत्री जयकुमार गोरे

शाळा सुरू होण्यापूर्वीच शिक्षक बदली प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी नियमावली आणणार; मंत्री जयकुमार गोरे

Jul 11, 2026 | 02:35 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli teachers protest : आम्हाला मानसिक त्रास देऊ नका, मुलांना शिकवू द्या!

Sangli teachers protest : आम्हाला मानसिक त्रास देऊ नका, मुलांना शिकवू द्या!

Jul 09, 2026 | 03:44 PM
Wardha teachers protest : अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करा, शिक्षकांची शासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी!

Wardha teachers protest : अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करा, शिक्षकांची शासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी!

Jul 09, 2026 | 03:37 PM
Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Jul 08, 2026 | 03:23 PM
DOMBIVLI : डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर हॉस्पिटल मारहाण प्रकरणात तिघांना अटक

DOMBIVLI : डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर हॉस्पिटल मारहाण प्रकरणात तिघांना अटक

Jul 08, 2026 | 03:16 PM
Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Jul 07, 2026 | 03:37 PM
Mumbai : ‘रामाच्या नावावर भ्रष्टाचार?’ अयोध्या प्रकरणाच्या निषेधार्थ भाईंदरमध्ये शिवसैनिकांचा एल्गार

Mumbai : ‘रामाच्या नावावर भ्रष्टाचार?’ अयोध्या प्रकरणाच्या निषेधार्थ भाईंदरमध्ये शिवसैनिकांचा एल्गार

Jul 07, 2026 | 03:32 PM
KARJAT : रायगडात राष्ट्रवादीला धक्का! अंकित साखरे यांच्या भावासह पत्नीचा शिवसेनेत प्रवेश

KARJAT : रायगडात राष्ट्रवादीला धक्का! अंकित साखरे यांच्या भावासह पत्नीचा शिवसेनेत प्रवेश

Jul 06, 2026 | 04:00 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा