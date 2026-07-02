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कारचा ‘वायपर’ चालू केल्यावर खडखड आवाज येतोय? घरच्या घरी करा ‘हे’ सोपे उपाय!

Updated On: Jul 02, 2026 | 11:34 PM IST
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सारांश

उन्हामुळे कडक झालेले रबर किंवा काचेवरील घाणीमुळे पावसाळ्यात कारचे वायपर 'खडखड' आवाज करतात, जे रबिंग अल्कोहोल, बेकिंग सोडा किंवा वॉशर फ्लुइड वापरून घरच्या घरी ठीक करता येते.

कारचा ‘वायपर’ चालू केल्यावर खडखड आवाज येतोय? घरच्या घरी करा ‘हे’ सोपे उपाय!
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विस्तार

पावसाळ्यात ड्रायव्हिंग करताना कारचे वायपर्स सर्वात महत्त्वाचे असतात. पण अनेकदा वायपर चालू केल्यावर काचेवर ते गुळगुळीत फिरण्याऐवजी ‘खडखड’ असा वैतागवाडा आवाज करतात. यामुळे केवळ ड्रायव्हिंग करताना लक्ष विचलित होत नाही, तर कारच्या मुख्य काचेवर कायमचे ओरखडे पडण्याची भीती असते. चला तर मग जाणून घेऊया हा आवाज नेमका का येतो आणि तो घरच्या घरी कसा बंद करायचा ते,

वायपर खडखड आवाज का करतात?

१. सुखलेले किंवा कडक झालेले रबर: उन्हामुळे वायपरचे रबर कडक होते. त्यामुळे ते काचेवर व्यवस्थित घासले न जाता अडखळत फिरते.

२. काचेवरील घाण किंवा ऑईल: हवेतील प्रदूषण, झाडांचा चीक किंवा रस्त्यावरील ऑईल काचेवर जमा झाल्यामुळे वायपर सुरळीत फिरत नाही.

३. चुकीचे फिटिंग: वायपरची फ्रेम किंवा ब्लेड काचेच्या कोनात अचूक बसले नसतील, तर असा आवाज येतो.

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घरच्या घरी आवाज बंद करण्याचे सोपे उपाय

१. वायपर ब्लेड्स आणि काच स्वच्छ करा: सर्वात आधी एका सुती कपड्यावर थोडे ‘रबिंग अल्कोहोल’ किंवा घरात वापरले जाणारे ‘कोलिन’ घ्या आणि वायपरचे रबर व कारची काच नीट पुसून घ्या. यामुळे रबरवर साचलेली सगळी काळी घाण निघून जाईल.

२. बेकिंग सोडा मॅजिक: एका ओल्या कपड्यावर थोडा बेकिंग सोडा घ्या आणि तो वायपरच्या रबर ब्लेडवर हलक्या हाताने चोळा. त्यानंतर पाण्याने ते धुवून घ्या. यामुळे रबर मऊ होण्यास मदत होते.

३. विंडशील्ड वॉशर फ्लुइडचा वापर: वायपरच्या टाकीत नुसते साधे पाणी न टाकता ‘विंडशील्ड वॉशर लिक्विड’ किंवा कार शॅम्पू वापरा. यामुळे काचेवर वंगण तयार होते आणि वायपर न अडकता फिरतात.

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काचेवरील ओरखडे कसे टाळावे?

१.सुक्या काचेवर वायपर फिरवू नका: काचेवर धूळ असताना कधीही सुके वायपर चालू करू नका. आधी वॉशर स्प्रे मारून काच ओली करा आणि मगच वायपर चालू करा.

२.दरवर्षी वायपर बदला: वायपरचे रबर दर ६ ते १२ महिन्यांनी किंवा प्रत्येक पावसाळ्याच्या सुरुवातीला आवर्जून बदलले पाहिजेत.

३.उन्हात कार पार्क करताना काळजी घ्या: उन्हाळ्यात कार पार्क करताना वायपर नेहमी उभे करून ठेवा, जेणेकरून गरम काचेमुळे रबर वितळणार किंवा कडक होणार नाही.

जर हे सगळे उपाय करूनही आवाज बंद होत नसेल, तर वायपरचे ब्लेड पूर्णपणे खराब झाले आहेत हे समजून ते लगेच बदलून घ्या. अवघ्या २०० ते ५०० रुपयांच्या वायपरसाठी कारची हजारो रुपयांची काच खराब होऊ देऊ नका!

Web Title: Car wiper tips automobile news marathi

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Published On: Jul 02, 2026 | 11:34 PM

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