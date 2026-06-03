Sankashti Chaturthi: संकष्टी चतुर्थीच्या रात्री करा खास उपाय, आर्थिक अडचणी होतील दूर

आज बुधवार, 3 जून रोजी विभुवन संकष्टी चतुर्थी आहे. हा दिवस भगवान गणेशाची पूजा आणि उपवास करण्यासाठी अत्यंत शुभ मानला जातो. हिंदू धर्मात, संकष्टी चतुर्थीचा उपवास संकटे दूर करणारा मानला जातो. असा विश्वास आहे की या दिवशी भगवान गणेशाची पूजा केल्याने अडथळे दूर होतात आणि यश मिळण्यास मदत होते. भक्तांच्या सर्व इच्छा पूर्ण होतात. जेव्हा संकष्टी चतुर्थी अधिक मासात येते, तेव्हा तिला विभुवन संकष्टी चतुर्थी म्हणतात. अशा वेळी ज्यांना कोणत्याही समस्येचा, आर्थिक अडचणींचा किंवा कामात सतत अडथळ्यांचा सामना करावा लागत आहे, त्यांच्यासाठी हा दिवस विशेषतः फलदायी ठरू शकतो.
ज्योतिषशास्त्र डॉ. गौरव कुमार दीक्षित यांच्या मते, संकष्टी चतुर्थीच्या रात्री काही विशेष उपाय केल्याने आपल्यावर गणपती बाप्पाचा आशीर्वाद राहतो. संकष्टी चतुर्थीच्या रात्री कोणते उपाय करावे जाणून घ्या
संकष्टी चतुर्थीच्या दिवशी रात्री चंद्र उगवल्यावर चंद्राला दूध मिसळलेले पाणी, तांदळाचे दाणे आणि रोली अर्पण करा. त्यानंतर दिवा लावा आणि चंद्राची आरती करा. असे केल्याने संकष्टी चतुर्थीच्या उपवासाचे पूर्ण फळ मिळते.
संकष्टी चतुर्थीच्या दिवशी गणपती बाप्पासमोर दिवा लावणे आणि गणेश अथर्वशीर्षाचे पठण करणे अत्यंत शुभ मानले जाते. याशिवाय, २१ दुर्वांच्या जुड्या अर्पण केल्यानेही भगवान गणेश प्रसन्न होतात.
प्रसाद म्हणून मोदक, बेसनाचे लाडू आणि मुगाचा हलवा अर्पण करणे शुभ मानले जाते. मोगऱ्याच्या तेलात कुंकू मिसळून गणेशाला चोळा अर्पण करणे हे देखील विशेष महत्त्वाचे मानले जाते.
ज्यांच्या कुंडलीत बुध अंतर्दशेचा काळ सुरू आहे, त्यांनी बुधवारी उपवास करावा. आर्थिक समस्या दूर करण्यासाठी आणि आर्थिक स्थैर्य मिळवण्यासाठी गणपतीला शमीची पाने अर्पण करणे शुभ मानले जाते.
धार्मिक श्रद्धेनुसार, हे उपाय भक्तीभावाने आणि नियमितपणे केल्यास गणपती बाप्पाचा आशीर्वाद प्राप्त होऊ शकतो. असे मानले जाते की गणपती बाप्पाचा आशीर्वाद जीवनातील अडचणी दूर करतो आणि यशाचे नवीन मार्ग खुले करतो.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: संकष्टी चतुर्थी हा भगवान गणेशाला समर्पित दिवस आहे. या दिवशी व्रत, पूजा आणि गणेश उपासना केल्याने संकटे दूर होतात आणि मनोकामना पूर्ण होतात, अशी श्रद्धा आहे.
Ans: चंद्रोदयानंतर गणेशपूजन करून केलेले उपाय अधिक फलदायी मानले जातात. यामुळे जीवनातील अडथळे कमी होऊन सकारात्मक ऊर्जा वाढते, असे मानले जाते.
Ans: गणपतीसमोर दुर्वा, लाल फुले आणि मोदक अर्पण करून "ॐ गं गणपतये नमः" या मंत्राचा जप करणे शुभ मानले जाते.