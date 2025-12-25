Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Religion »
  • Does Chanting 11 Malas In The Monastery Mean Receiving The Grace Of The Swami Shri Swami Samarths Clear Opinion On The Rituals Of Worship

मठात 11 माळ जप केला म्हणजेच स्वामींची कृपा होते का? पूजा विधींबाबत श्री स्वामी समर्थांचे स्पष्ट मत

असं म्हटलं जातंं की, स्वामीचं नामस्मरण 11 माळ जप करत केल्याने त्यांची कृपादृष्टी होते. मात्र याबाबत स्वामी समर्थांनी त्यांच्या भक्तांना एक शिकवण दिली होती.

Updated On: Dec 25, 2025 | 01:59 PM
मठात 11 माळ जप केला म्हणजेच स्वामींची कृपा होते का? पूजा विधींबाबत श्री स्वामी समर्थांचे स्पष्ट मत
Follow Us:
Follow Us:
  • मठात 11 माळ जप केला म्हणजेच स्वामींची कृपा होते का?
  • पूजा विधींबाबत श्री स्वामी समर्थांचे स्पष्ट मत
स्वामी अवतार घेऊन आज कित्येक वर्ष लोटली मात्र आजही त्यांचे विचार आचरणात आणणारे त्यांचे अनेक भक्त आहेत. स्वामींचे भक्त कायमच स्वामींनी दिलेला तारकमंत्र असो किंवा त्यांचं नामस्मरण असो हे नित्यनेमाने करतात. अनेक स्वामी भक्त दर गुरुवारी स्वामींच्या मठात जातात 11 माळ जप करतात.सर्वसाधारण असं म्हटलं जातंं की, स्वामीचं नामस्मरण 11 माळ जप करत केल्याने त्यांची कृपादृष्टी होते. मात्र याबाबत स्वामी समर्थांनी त्यांच्या भक्तांना एक शिकवण दिली होती.

स्वामींना मानणारा वर्ग मोठा आहे पण त्यांचे विचार आचरणात आणणारा मात्र कमी आहे. त्यांची पूजा केली व्रत पारायणं केली म्हणजे स्वामी आपल्या भक्तांवर प्रसन्न होतात मग जो स्वामींची भक्ती करत नाही त्याच्यावर स्वामींची कृपा होत नाही का यावर स्वत: स्वामी म्हणतात की, कर्मकांड हे फक्त एक सोपस्कार आहेत. जर एखादी व्यक्ती जी स्वामींना मानते आणि रोजच्या रोज तारकमंत्र किंवा मठात जाऊन 11 माळ जप करते आणि फक्त त्यावरच अवलंबून राहते तर स्वामी कधीच अशा भक्तांवर कृपा करत नाही. देव देव करुन देव भेटत नाही असं स्वामींनी सांगितलं. देवाची पूजा केल्याने शरीर आणि मन प्रसन्न व्हायला हवं. एखादा व्यक्ती देवाचं सगळं करतोय पण जवळच्या माणसांची वाईट वागणं किंवा अवतीभवती असलेल्या माणसांना चुकीची वागणूक देणं अशा व्यक्ती स्वामींचे कधीच भक्त नसतात स्वामी त्यांना आपले भक्त मानत देखील नाहीत.

Swami Samarth : तारकमंत्र म्हणजे काय ? स्वामी समर्थांनी तारकमंत्र का लिहिला ? 

स्वामींच्या मते खरा भक्त कोण ?

स्वामी म्हणतात की, 11 माळ जप किंवा तारक मंत्राचं पठण करुन कृपा मिळवता येत नाही तर अंत:करण शुद्ध असावं लागतं. नाही 11 माळ पण स्वामींची एक माळ असा जप असावा ज्यातं मानतील भाव शुद्ध आणि समर्पणाचा असावा. स्वामी कधीच म्हणत तुमची कामं आणि कर्तव्य सोडून माझी भक्ती करा. स्वामी हेच म्हणतात की तुमचं मन सेवाभावी असूद्यात. जो इतरांना मदत करतो जो इतरांशी माणूस म्हणून वागतो, ज्याला अनेक आव्हान पेलताना देखील देवावर असलेली श्रद्धा कायम ठेवता येते असा व्यक्ती स्वामींचा भक्त असतो.

अनेक जण असे आहेत जे कधीच स्वामींचं नामस्मरण करत नाही किंवा त्यांना स्वामी समर्थांबद्दल माहित देखील नाही पण तरीही स्वामी त्यांच्या पाठीशी कायम असतात कारण अशा माणसांचं कर्म चांगलं असतं त्यांच्या सत्कर्मामुळे स्वामी महाराज कायम पाठीशी असतात. देवाला धुप कापूर दाखवून काही होत नाही. देव श्रद्धा आणि विश्वासाचा भूकेलेला असतो. त्यामुळे स्वामी हेच सांगतात की मन शांत ठेवण्यासाठी किंवा कोणत्याही कठीण परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी तारकमंत्र आणि नामस्मरण आहेच पण हे तेव्हाच काम करेल जेव्हा तुम्ही प्रयत्न कराल.

स्वामींच्या विचारांनी चालणारे जाणकार यश कदम त्यांच्या मुलाखतीत असं सांगतात की तुम्ही स्वामींच्या 11 माळ जप नका करु पण एक माळ अशी करा की त्यातील एक मणी अक्कलकोटच्या औंदबर झाडाला ऐकू जाईल, मणी चोळप्पा महाराजांच्या समाधीला ऐकू जाईल. इतकं सामर्थ्य तुमच्या भक्तीत असायला हवं. तेव्हा लक्षात येईल की स्वामी महाराज तुमच्या अंतरात्म्यात आहेत.

Shree Swami Samarth : आयुष्यात येणारी खरी खोटी माणसं कशी ओळखवीत? जाणून घ्या श्री स्वामी समर्थांचा मोलाचा सल्ला

 

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: मठात 11 माळ जप केल्याने स्वामी समर्थांची कृपा होते का?

    Ans: स्वामी समर्थांच्या मते केवळ 11 माळ जप केल्यानेच कृपा मिळते असे नाही. जप हा एक साधन आहे; पण कृपा मिळण्यासाठी अंतःकरण शुद्ध, भाव प्रामाणिक आणि आचरण योग्य असणे महत्त्वाचे आहे.

  • Que: स्वामी समर्थ कर्मकांडाबद्दल काय सांगतात?

    Ans: स्वामी म्हणतात की कर्मकांड हे केवळ सोपस्कार आहेत. फक्त पूजा, व्रत, पारायण करून जर माणूस चुकीचे वागतो, इतरांना त्रास देतो, तर अशा व्यक्तीवर स्वामी प्रसन्न होत नाहीत.

  • Que: रोज तारकमंत्र किंवा 11 माळ जप करणारा भक्त खरा भक्त ठरतो का?

    Ans: नाही. जो भक्त फक्त जपावर अवलंबून राहतो आणि आपल्या वागणुकीत बदल करत नाही, तो खरा भक्त ठरत नाही. स्वामी म्हणतात – “देव देव करून देव भेटत नाही.”

Web Title: Does chanting 11 malas in the monastery mean receiving the grace of the swami shri swami samarths clear opinion on the rituals of worship

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 25, 2025 | 01:59 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IND vs NZ, 3rd ODI : इंदोरमध्ये भारताच्या ‘रनमशिन’ विराटची फायरिंग! ‘किंग’ कोहलीचे शानदार शतक; ब्लु आर्मीच्या आशा जिवंत 

IND vs NZ, 3rd ODI : इंदोरमध्ये भारताच्या ‘रनमशिन’ विराटची फायरिंग! ‘किंग’ कोहलीचे शानदार शतक; ब्लु आर्मीच्या आशा जिवंत 

Jan 18, 2026 | 08:54 PM
बाईक प्रेमींनो ही संधी सोडू नका! फक्त 1.13 लाखात मिळतेय Kawasaki ची सर्वात स्वस्त बाईक, मायलेज तर एकदम भारी

बाईक प्रेमींनो ही संधी सोडू नका! फक्त 1.13 लाखात मिळतेय Kawasaki ची सर्वात स्वस्त बाईक, मायलेज तर एकदम भारी

Jan 18, 2026 | 08:47 PM
REET साठी करताय अर्ज? पहिला भरतीच्या रीतीभाती जाणून घ्या; इतका पगार मिळतो

REET साठी करताय अर्ज? पहिला भरतीच्या रीतीभाती जाणून घ्या; इतका पगार मिळतो

Jan 18, 2026 | 08:30 PM
डिस्पोजिबल पॅकेजिंगवर आता ‘अल्लहा’ चे नाव लिहिण्यास बंदी; ‘या’ देशाने घेतला सर्वात मोठा निर्णय

डिस्पोजिबल पॅकेजिंगवर आता ‘अल्लहा’ चे नाव लिहिण्यास बंदी; ‘या’ देशाने घेतला सर्वात मोठा निर्णय

Jan 18, 2026 | 08:20 PM
स्वयंपाकघरातील ही चिमूटभर पावडर डायबिटीजला ठेवेल नियंत्रणात, सटासट कमी होईल रक्तातील साखरेचे प्रमाण; स्वतः डॉक्टरांनी केली शिफारस

स्वयंपाकघरातील ही चिमूटभर पावडर डायबिटीजला ठेवेल नियंत्रणात, सटासट कमी होईल रक्तातील साखरेचे प्रमाण; स्वतः डॉक्टरांनी केली शिफारस

Jan 18, 2026 | 08:15 PM
काही वर्षांपूर्वी शिकलो असतो तर उत्तम… ‘ही’ गोष्ट खातेय मन! बिग बींना कोणत्या गोष्टीचा आहे पश्चाताप?

काही वर्षांपूर्वी शिकलो असतो तर उत्तम… ‘ही’ गोष्ट खातेय मन! बिग बींना कोणत्या गोष्टीचा आहे पश्चाताप?

Jan 18, 2026 | 07:42 PM
कला दिग्दर्शक नितीन बोरकर काळाच्या पडद्याआड! ब्रेन स्ट्रोकशी देत होते झुंज

कला दिग्दर्शक नितीन बोरकर काळाच्या पडद्याआड! ब्रेन स्ट्रोकशी देत होते झुंज

Jan 18, 2026 | 07:41 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Jan 18, 2026 | 05:53 PM
Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Jan 18, 2026 | 05:18 PM
Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Jan 18, 2026 | 05:10 PM
Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jan 18, 2026 | 04:52 PM
Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Jan 18, 2026 | 04:48 PM
Jalna News : शेतकऱ्यावर दरोडेखोरांचा सशस्त्र हल्ला, शेतात टेहळणीसाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला मारहाण करून लूट

Jalna News : शेतकऱ्यावर दरोडेखोरांचा सशस्त्र हल्ला, शेतात टेहळणीसाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला मारहाण करून लूट

Jan 18, 2026 | 04:39 PM
Pimpri Chinchwad Election : राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवारावर क्रॉस व्होटिंगचा आरोप; नेमकं प्रकरण काय ?

Pimpri Chinchwad Election : राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवारावर क्रॉस व्होटिंगचा आरोप; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 18, 2026 | 04:35 PM