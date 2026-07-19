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Iran Earthquake : इराण हादरला! मध्यरात्री ५.० तीव्रतेचा भूकंप; खुजेस्तान प्रांतात जोरदार हादरे

Updated On: Jul 19, 2026 | 10:44 AM IST
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सारांश

Iran Earthquake Update : तेहरान विद्यापीठाच्या भूकंप विज्ञान केंद्राने दिलेल्या माहितीनुसार, इराणमध्ये ५.० तीव्रतेच्या धक्क्क्यांनी जमिनी हादरली आहे. इराणच्या खुजेस्तान प्रदेशात हा भूकंप झाला.

Iran Earthquake

Iran Earthquake : इराण हादरला! मध्यरात्री ५.० तीव्रतेचा भूकंप; खुजेस्तान प्रांतात जोरदार हादरे (फोटो सौजन्य: iStock)

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विस्तार
  • इराणच्या खुजेस्तानमध्ये ५.० तीव्रतेचे जोरदार हादरे
  • नागरिकांमध्ये घबराट
  • जीवित किंवा वित्तहानीबाबत अस्पष्टता
Iran Earthquake News in Marathi : एकीकडे अमेरिकेशी संघर्ष सुरु असताना इराणवर मोठे संकट उभारले आहे. इराणच्या खुजेस्तान प्रदेशात रविवारी (१९ जुलै) ५.० तीव्रतेच्या भूकंपाचे धक्के जाणवले आहे. इराणच्या सरकारी वृत्तसंस्था IRNA ने दिलेल्या माहितीनुसार, या भूकंपाचे धक्के परिसरातील अनेक भागांमध्ये जाणवले आहेत. यामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. तेहरान विद्यापीठाच्या भूकंप विज्ञान केंद्रानेही याची पुष्टी केली आहे.

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भूकंपाची खोली

तेहरान विद्यापीठाच्या भूकंपशास्त्रज्ञांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भूकंपाचा केंद्रबिंदू जमिनीपासून सुमारे १२ किलोमीटर खोलीवर होता. कमी खोलीवर होणारे भूकंप सामान्यत: पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर तीव्रतेने जाणवतात. यामुळे खुजेस्तानच्या सरंद आणि आसपासच्या भागात जोरदार हादरे बसले. यामुळे नागरिकांमध्ये एकच गोंधळ उडाला होता.

सरकार सतर्क, कोणतेही नुकसान नाही

इराणची सरकारी वृत्तसंस्था IRNA ने दिलेल्या माहितीनुसार, सध्या या भूकंपानंतर स्थानिक सरकार अलर्टमोडवर आहे. परंतु या भूकंपात कोणतीही जावित आणि वित्तहानी झाल्याची कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. सध्या सरकार परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. आपत्कालमनी पथकांनाही हाय अलर्ट देण्यात आला आहे.

इराणमध्ये सतत भूकंप

इराण हा जगातील सर्वात भूकंपप्रवण देशापैकी एक मानला जातो. आकडेवारीनुसार, गेल्या जून महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात ८७ भूकंपांतीन नोंद झाली होती. यातील बहुतेक भूकंप ३ तीव्रतेपेक्षा कमी होते. यामुळे कोणताही धोका नव्हता.

यापूर्वी मार्च २०२५ ते मार्च २०२६ च्या कालवधीत इराणमध्ये २.५ तीव्रतेचे तब्बल २,३८० भूकंप नोंदवले गेले. यातील काही भूकंपाची तीव्रता ४ पेक्षा अधिक होती, तर काही भूकंपांनी ५.० रिश्टर स्केल तीव्रता गाठली होती.

का होतात भूकंप?

तज्ज्ञांचे मते, इराण हा अरबियन आणि युरेशियन टेक्टॉनिक प्लेट्सवर स्थित आहे.  या प्लेट्स सतत एकमेकांवर धडकत असतात, ज्यामुळे जमिनीखाली ताण निर्माण होतो. या तणावामुळे भूकंप घडतात.

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बातमी अपडेट होत आहे.

Web Title: Iran earthquake 5 0 magnitude earthquake hits khuzestan

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Published On: Jul 19, 2026 | 10:22 AM

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