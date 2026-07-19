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आषाढ स्पेशल रेसिपी! वाटीभर गव्हाच्या पिठाचा वापर करून बनवा खुसखुशीत कापण्या, चवीला लागतील भन्नाट

Updated On: Jul 19, 2026 | 10:14 AM IST
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सारांश

आज आम्ही तुम्हाला वाटीभर गव्हाच्या पिठाचा वापर करून कापण्या बनवण्याची रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ आषाढ महिन्यात प्रामुख्याने बनवला जातो. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.

आषाढ स्पेशल रेसिपी! वाटीभर गव्हाच्या पिठाचा वापर करून बनवा खुसखुशीत कापण्या, चवीला लागतील भन्नाट

आषाढ स्पेशल रेसिपी! वाटीभर गव्हाच्या पिठाचा वापर करून बनवा खुसखुशीत कापण्या, चवीला लागतील भन्नाट

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विस्तार

आषाढ महिन्याला सुरुवात झाल्यानंतर महिनाभर घरात वेगवेगळे पारंपरिक पदार्थ बनवले जातात. राज्याच्या वेगवेगळ्या भागात बनवले जाणारे चविष्ट पदार्थ सगळ्यांचं खायला खूप जास्त आवडतात. त्यातील सगळ्यांच्या आवडीचा पदार्थ म्हणजे गव्हाच्या पिठाच्या कापण्या. बाहेरून कुरकुरीत आणि आतून मऊसर कापण्या चहासोबत किंवा भूक लागल्यानंतर सुद्धा खाऊ शकता. गव्हाच्या पिठाचा वापर करून विविध चविष्ट पदार्थ बनवले जातात. संध्याकाळच्या नाश्त्यात नेहमीच बिस्कीट किंवा इतर तेलकट पदार्थ खाण्याऐवजी घरी बनवलेल्या चविष्ट कापण्या खाव्यात. हा पदार्थ लहान मुलांपासून ते अगदी मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांचं खूप जास्त आवडेल. पोषक चवीचा पारंपरिक पदार्थ आवडीने खाल्ला जातो. कापण्या बनवताना साखरेचा वापर करण्याऐवजी गुळाचा वापर करावा. यामुळे चव अतिशय सुंदर लागते. चला तर जाणून घेऊया गव्हाच्या पिठाच्या कापण्या बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

१५ मिनिटांमध्ये सकाळच्या नाश्त्यासाठी बनवा कॅफे स्टाईल मसाला मॅक्रोनी पास्ता, लहान मुलांसह मोठेसुद्धा खातील आवडीने

साहित्य:

  • गूळ
  • पाणी
  • गव्हाचं पीठ
  • बडीशेप
  • मीठ
  • बेसन
  • वेलची पावडर
  • खसखस
  • मोहन तेल
  • तीळ
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कृती:

  • गव्हाच्या पिठाच्या कापण्या बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, मोठ्या ताटात गव्हाचं पीठ, बेसन आणि चवीनुसार मीठ एकत्र करून मिक्स करा.
  • टोपात पाणी घेऊन त्यात किसून घेतलेला गूळ घाला आणि पाक तयार करा. तयार केलेल्या पाकात तुम्ही केशर काड्या सुद्धा घालू शकता.
  • तयार केलेल्या पिठात बारीक केलेली बडीशेप पावडर, पांढरे तीळ आणि वेलची पावडर घालून मिक्स करा.
  • त्यानंतर पिठामध्ये गरम केलेले मोहन तेल घालून मिक्स करा आणि आवश्यकतेनुसार तयार केलेला गुळाचा पाक घालून पीठ मळून घ्या.
  • मळून घेतलेले पीठ १० ते १५ मिनिटं झाकण मारून तसेच ठेवा. यामुळे कापण्या खुसखुशीत होण्यास मदत होईल.
  • पिठाचा मध्यम आकारात गोळा करून चपाती लाटून घ्या आणि त्यावर खसखस टाकून हलक्या हाताने लाटण फिरवून घ्या.
  • त्यानंतर त्रिकोणी आकाराच्या शंकरपाळे बनवून कढईमधील गरम तेलात सोडा आणि मंद आचेवर तळून घ्या.
  • तयार आहेत सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेल्या गव्हाच्या पिठाच्या कापण्या. हा पदार्थ आषाढ महिन्यात आवर्जून बनवला जातो.

Web Title: How to make kapanya at home simple food recipe aashadh special kapanya recipe

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Published On: Jul 19, 2026 | 10:14 AM

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