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Jio Recharge Plan: 800 रुपयांहून कमी खर्चात तब्बल 70 दिवसांची वैधता! या जिओ प्लॅनमध्ये मिळणार दररोज 2GB डेटा आणि भरघोस फायदे

Updated On: Jul 19, 2026 | 10:03 AM IST
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सारांश

Jio: जिओच्या पोर्टफोलिओमध्ये उपलब्ध असलेल्या 719 रुपयांच्या एका प्लॅनबद्दल आता जाणून घेऊया. या प्लॅनमध्ये यूजर्सना हाय स्पीड डेटा, दिर्घकाळ व्हॅलिडीटी, अनलिमिटेड कॉलिंग आणि इतर अनेक फायदे ऑफर केले जातात. विशेष म्हणजेच या प्लॅनमध्ये 18 महिन्यांचा 'गुगल जेमिनी प्रो' प्लॅन देखील मिळतो.

Jio Recharge Plan: 800 रुपयांहून कमी खर्चात तब्बल 70 दिवसांची वैधता! या जिओ प्लॅनमध्ये मिळणार दररोज 2GB डेटा आणि भरघोस फायदे

Jio Recharge Plan: 800 रुपयांहून कमी खर्चात तब्बल 70 दिवसांची वैधता! या जिओ प्लॅनमध्ये मिळणार दररोज 2GB डेटा आणि भरघोस फायदे

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विस्तार
  • जिओच्या 719 रुपयांच्या प्रीपेड प्लॅनमध्ये 70 दिवसांची वैधता, दररोज 2GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग आणि 100 SMS मिळतात.
  • पात्र ग्राहकांना या प्लॅनमध्ये अनलिमिटेड 5G, 3 महिन्यांचे जिओहॉटस्टार मोबाइल आणि 50GB जीओएआईक्लॉउड स्टोरेजचा लाभ मिळतो.
  • या प्लॅनची खासियत म्हणजे पात्र ग्राहकांना सुमारे 35,100 रुपये किमतीचे 18 महिन्यांचे गुगल जेमिनी प्रो सब्सक्रिप्शन मोफत मिळते.
तुम्ही देखील जिओ सिम कार्डचा वापर करता का? तुम्ही देखील असा एखादा रिचार्ज प्लॅन शोधत आहात का जो कमी किंमतीत दिर्घकाळ व्हॅलिडीटी ऑफर करू शकतो? तर कंपनीच्या पोर्टफोलिओमध्ये उपलब्ध असलेला 719 रुपयांचा प्लॅन तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरू शकतो. या प्लॅनमध्ये यूजर्सना 2 महिन्यांहून अधिक दिवसांची व्हॅलिडिटी आणि भरघोस फायदे ऑफर केले जातात. हा एक प्रीपेड प्लॅन आहे. दिर्घकाळ व्हॅलिडीटी ऑफर केली जात असल्यामुळे तुम्हाला एकदा रिचार्ज प्लॅन खरेदी केल्यानंतर अनेक दिवस चिंता करण्याची गरज नाही. ज्या यूजर्सना वारंवार रिचार्ज करण्याचा कंटाळा येतो, अशा यूजर्ससाठी कंपनीचा हा प्लॅन एक चांगला पर्याय ठरणार आहे.

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जिओ रिचार्ज प्लॅन

देशातील आघाडीची टेलिकॉम कंपनी असलेल्या जिओच्या पोर्टफोलिओमध्ये एक 719 रुपयांचा प्रीपेड रिचार्ज प्लॅन उपलब्ध आहे. हा प्लॅन खरेदी करणाऱ्या यूजर्सना 70 दिवसांची व्हॅलिडिटी ऑफर केली जाते. तसेच या प्लॅनमध्ये यूजर्सना दररोज 2GB हाय-स्पीड डेटा देखील मिळणार आहे. म्हणजेच या प्लॅनमध्ये यूजर्सना व्हॅलिडीटी पूर्ण होईपर्यंत एकूण 140GB डेटा ऑफर केला जाणार आहे.  (फोटो सौजन्य: Pinterest) 

लिमिट संपल्यानंतर इंटरनेट स्पीड 64Kbps होणार आहे. या प्लॅनमध्ये सर्व नेटवर्कवर अनलिमिटेड व्हॉईस कॉलिंगची सुविधा ऑफर केली जाते. तसेच या प्लॅनमध्ये दररोज 100 एसएमएस देखील मिळणार आहे. पात्र ग्राहकांना या प्लॅनमध्ये जिओचे अनलिमिटेड 5G इंटरनेट वापरण्याची संधी मिळणार आहे.

यूजर्सना मिळणार हे जास्तीचे फायदे

जिओच्या 719 रुपयांच्या रिचार्ज प्लॅनमध्ये केवळ डेटा आणि कॉलिंगच नाही तर इतर अनेक फायदे देखील ऑफर केले जाणार आहे. या प्लॅनमध्ये यूजर्सना 3 महिन्यांसाठी जिओहॉटस्टार मोबाईलचे सब्सक्रिप्शन देखील ऑफर केले जाणार आहे, ज्यामुळे तुम्ही तुमच्या स्मार्टफोनवर कंटेट स्ट्रिम करू शकता. याशिवाय या प्लॅनमध्ये जिओक्लाऊड अंतर्गत 50GB फ्री क्लाउड स्टोरेज देखील मिळणार आहे.

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गुगल जेमिनी प्रो

इतकंच नाही तर कंपनीच्या 719 रुपयांच्या प्लॅनची सर्वात मोठी खासियत म्हजेच या प्लॅनमध्ये गूगलचे जेमिनी प्रो ऑफर केले जात आहे. या ऑफरअंतर्गत, पात्र ग्राहकांना सुमारे 35,100 रुपये किमतीचा 18 महिन्यांचा ‘गुगल जेमिनी प्रो’ प्लॅन मोफत मिळेल.

Web Title: Jio recharge plan worth rupees 719 with 70 days validity and many other benefits tech news marathi

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Published On: Jul 19, 2026 | 10:03 AM

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