Jio Recharge Plan: 800 रुपयांहून कमी खर्चात तब्बल 70 दिवसांची वैधता! या जिओ प्लॅनमध्ये मिळणार दररोज 2GB डेटा आणि भरघोस फायदे

6500mAh बॅटरी अन् 50MP सेल्फी कॅमेरा… Tecno Camon 50 Ultra स्मार्टफोनने उडवली सर्वांची झोप, इतकी आहे किंमत
देशातील आघाडीची टेलिकॉम कंपनी असलेल्या जिओच्या पोर्टफोलिओमध्ये एक 719 रुपयांचा प्रीपेड रिचार्ज प्लॅन उपलब्ध आहे. हा प्लॅन खरेदी करणाऱ्या यूजर्सना 70 दिवसांची व्हॅलिडिटी ऑफर केली जाते. तसेच या प्लॅनमध्ये यूजर्सना दररोज 2GB हाय-स्पीड डेटा देखील मिळणार आहे. म्हणजेच या प्लॅनमध्ये यूजर्सना व्हॅलिडीटी पूर्ण होईपर्यंत एकूण 140GB डेटा ऑफर केला जाणार आहे. (फोटो सौजन्य: Pinterest)
लिमिट संपल्यानंतर इंटरनेट स्पीड 64Kbps होणार आहे. या प्लॅनमध्ये सर्व नेटवर्कवर अनलिमिटेड व्हॉईस कॉलिंगची सुविधा ऑफर केली जाते. तसेच या प्लॅनमध्ये दररोज 100 एसएमएस देखील मिळणार आहे. पात्र ग्राहकांना या प्लॅनमध्ये जिओचे अनलिमिटेड 5G इंटरनेट वापरण्याची संधी मिळणार आहे.
जिओच्या 719 रुपयांच्या रिचार्ज प्लॅनमध्ये केवळ डेटा आणि कॉलिंगच नाही तर इतर अनेक फायदे देखील ऑफर केले जाणार आहे. या प्लॅनमध्ये यूजर्सना 3 महिन्यांसाठी जिओहॉटस्टार मोबाईलचे सब्सक्रिप्शन देखील ऑफर केले जाणार आहे, ज्यामुळे तुम्ही तुमच्या स्मार्टफोनवर कंटेट स्ट्रिम करू शकता. याशिवाय या प्लॅनमध्ये जिओक्लाऊड अंतर्गत 50GB फ्री क्लाउड स्टोरेज देखील मिळणार आहे.
Lava करणार मोठा धमाका! 24 जुलैला लाँच होणार दोन नवे स्मार्टफोन्स; स्पेसिफिकेशन्स आणि फीचर्सचा खुलासा
इतकंच नाही तर कंपनीच्या 719 रुपयांच्या प्लॅनची सर्वात मोठी खासियत म्हजेच या प्लॅनमध्ये गूगलचे जेमिनी प्रो ऑफर केले जात आहे. या ऑफरअंतर्गत, पात्र ग्राहकांना सुमारे 35,100 रुपये किमतीचा 18 महिन्यांचा ‘गुगल जेमिनी प्रो’ प्लॅन मोफत मिळेल.