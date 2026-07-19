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Bihar Crime : सासरा-सुनेच्या अफेअरने संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त, पत्नीला विष देऊन मारले; बाप-लेक गळफास अवस्थेत सापडले

Updated On: Jul 19, 2026 | 10:08 AM IST
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सारांश

बिहारमधील नालंदा येथे एका कुटुंबात घडलेल्या धक्कादायक घटनेने खळबळ उडाली आहे. कथित विवाहबाह्य संबंधांच्या वादातून एका कुटुंबावर दुर्दैवी संकट ओढवले असून पोलिस या प्रकरणाचा तपास करत आहेत.

Bihar Crime : सासरा-सुनेच्या अफेअरने संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त, पत्नीला विष देऊन मारले; बाप-लेक गळफास अवस्थेत सापडले

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

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विस्तार
  • कथित कौटुंबिक वादानंतर एका कुटुंबात सलग धक्कादायक घटना घडल्या.
  • दोन जणांचा मृत्यू झाला असून दोघांवर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.
  • पोलिसांनी मृतदेह ताब्यात घेऊन प्रकरणाचा तपास सुरू केला आहे.
बिहारच्या नालंदा जिल्ह्यातून हत्याकांडाचे एक खळबळजनक प्रकरण समोर येत आहे. रातोरात संपूर्ण कुटुंब संपल आणि या हत्यामागचं कारण सासू-सुनेचं अफेअर ठरलं. वडिलांचे आणि पत्नीचे अनैतिक संबंध उघड होताच पती संतापला आणि त्याने विष देऊन पत्नीचा खून केला. यानंतर वडिल आणि भावाचाही मृतदेह गळफास अवस्थेत सापडला. या घटनेत सासरा आणि सूनेचा मृत्यू झाला असून दोन्ही भाऊ गंभीर अवस्थेत आहेत. रुग्णालयात त्यांच्यावर उपचार सुरु आहेत.

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सदर घटना ही चंडी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील विशुनपुर गावात घडली आहे. मृतकांची ओळख विशुनपुरचे रहिवाशी दिलचंद्र तांती (60) आणि सुन गौरी देवी (30) अशी पटली आहे. प्राथमिक तपासात दिलचंद्रचे आपल्या सुनेसोबत कथित प्रेमसंबंध असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पती पुरुशोत्तम कुमार याला जेव्हा या अफेअरविषयी समजले तेव्हा त्याचे वडिलांसोबत एक कडाक्याचे भांडण झाले. यानंतर रागात पुरुषोत्तमने पत्नीला गाैरीला विष खाऊ घातले आणि मग स्वत:ही विषाचे सेवन केले.

वडिलांनी घेतली गळफास

सुनेने आणि मुलाने विषाचे सेवन केले आहे हे समजताच वडिल दिलचंद्र यांनी आत्महत्या करण्याचा निर्णय घेतला. गळफास घेत त्यांनी स्वत:चे आयुष्य संपवले. दिलचंद्रचा दुसरा मुलगा रंजीत कुमार देखील गळफास घेतलेल्या अवस्थेत सापडला.

कुटुंबातील अन्य सदस्य होते बाहेर

मिळालेल्या माहितीनुसार, ही घटना शनिवारी दुपारच्या सुमारास घडली. यावेळी घरातील अन्य सदस्य शेतात काम करत होते. घरातील लहान मुलांनी धावत-पळत जाऊन इतर कुटुंबियांना घडलेल्या प्रकाराची माहिती दिली ज्यानंतर कुटुंबावर शोककळा पसरली. याकाळात स्थानिक लोकांनी मदत करत चोरांना चंडीतील रुग्णालयात दाखल केले. इथे डाॅक्टरांना सासरे आणि सुनेला मृत घोषित केले तर दोन्ही भावांची परिस्थिती गंभीर असल्याचे स्पष्ट केले.

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पोलिसांचा तपास सुरु

घटनेची माहिती मिळताच पोलिस घटनेस्थळी दाखल झाली आणि त्यांनी दोघांच्या मृतदेहाला शवविच्छेदनासाठी पाठवले. शवविच्छेदनाचा रिपोर्ट आल्यानंतर घटनेचा पुढील तपास केला जाईल. पोलिस सध्या सर्व बाजूंचा तपास करत असून लवकरत यावर योग्य तो कायदेशीर निर्णय घेतला जाईल.

Web Title: Bihar nalanda family tragedy alleged affair dispute two deaths police investigation

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Published On: Jul 19, 2026 | 10:08 AM

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