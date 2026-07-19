Russia Ukraine War : युद्ध आणखी भडकले! युक्रेनचा रशियावर मोठा ड्रोन हल्ला; प्रत्युत्तरात कीव्हवर क्षेपणास्त्रांचा मारा

Russia Fuel Crisis : युद्धाचा रशियालाच मोठा फटका! युक्रेनच्या हल्ल्यांनी पुतिन चिंतेत; पेट्रोलसाठी भारताकडे धाव?
मीडिया रिपोर्टनुसार, युक्रेनने रशियाची राजधानी मॉस्कोसह तांबोव आणि एलेक्ट्रोस्टाल येथील मोठ्या वेअरहाऊसेसना ड्रोनने लक्ष्य केले आहे. या हल्ल्यात अनेक इमारतींना आग लागली असून मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. या हल्ल्यात रात्री काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसह किमान ९ जणांचा मृत्यू झाला आहे. तर ६० हून अधिक लोक गंभीर जखमी असल्याचे सांगितले जात आहे.
युक्रेनने मॉस्कोरतील नोगिंस्क येथील तेल साठवण केंद्रावर ड्रोन्सचा भीषण हल्ला केला. या हल्ल्यानंतर मोठी आग लागून परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेली होती. यामुळे तातडीने जवळपासची रुग्णालये आणि रहवाशी इमारती तातडीने रिकाम्या करण्यात आल्या. काही भागांमध्ये आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोडिमिर झेलेन्स्की यांनी या हल्ल्यांची पुष्टी केली आहे. रशियाच्या युद्धसामग्री पुरवठ्याशी संबंधित केंद्रांना लक्ष्य करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. या ठिकाणांचा वापर लष्करी ड्रोन आणि अन्य युद्ध यंत्रसामग्रीच्या निर्मितीसाठी केला जात असल्याचा दावा झेलेन्स्कींनी केला.
Today, our long-range sanctions worked across three areas on Russian territory, as well as on our temporarily occupied land and at sea. In particular, in response to Russian strikes on our civilian infrastructure and on our cities and communities, two major logistics facilities… pic.twitter.com/oK87chn24u — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 18, 2026
युक्रेनच्या या कारवाईमुळे रशिया संतप्त झाला असूव जोरदार प्रत्युत्तर दिले आहे. रशियाने युक्रेनची राजधानी कीव्हवर मोठा हल्ला चढवला. युक्रेनच्या हवाई दलाने दिलेल्या माहितीनुसार, ३१ बॅलेस्टिक मिसाइल्स आणि ८ हॉयपरसनिक मिसाइल्स कीव्हवर डागण्यात आली. १८ जुलैच्या मध्यरात्री झालेल्या या हल्ल्यांमुळे शहरात अनेक भागांत गोंधळ उडाला आहे.
या हल्ल्यांमुळे कीव्हमधील रहिवाशी इमारती, सुपरमार्केट, फॅक्टरी आणि सरकारी इमारतींचे मोठे नुकसान झाले. अनेक ठिकाणी हल्ल्यानंतर आग लागली आहेत. आतापर्यंत ७ जण जखमी झाल्याचे वृत्त असून त्यांची प्रकृती गंभीर असल्याचे सांगितले जात आहे. मृतांचा आकडा अद्याप अधिकृत करण्यात आलेला नाही.
Horrific aftermath of Russia’s ballistic missile attack on Kyiv. The city suffered extensive damage across multiple districts. One person killed, seven more injured. Residential buildings, an office building, vehicles, a dormitory, warehouses, a supermarket, and the entrance… https://t.co/fC3r8B5xml pic.twitter.com/JrK7QFdg5F — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 19, 2026
Russia Ukraine War : रशिया युक्रेन युद्ध आणखी चिघळले! राजधानी कीव्हवर क्षेपणास्त्र आणि ड्रोनचा भीषण प्रहार, देशभरात हाय अलर्ट