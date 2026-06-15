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Dream Astrology: स्वप्नात स्वतःचं लग्न दिसणं शुभ की अशुभ? जाणून घ्या स्वप्नशास्त्र काय सांगतं

Updated On: Jun 15, 2026 | 07:27 PM IST
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सारांश

Seeing Getting Married In Dream know Meaning: स्वप्नशास्त्रानुसार प्रत्येक स्वप्न काही ना काही संकेत देत असते आणि स्वप्नात लग्न दिसणे हे विशेष महत्त्वाचे मानले जाते. हे स्वप्न कधी आनंद, यश आणि नवीन सुरुवातीचे प्रतीक ठरते, तर कधी भविष्यातील अडचणींचा इशारा देणारेही मानले जाते.

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विस्तार
  • स्वप्नात स्वतःचं लग्न दिसणं शुभ की अशुभ?
  • स्वप्नशास्त्र काय सांगतं?
  • जाणून घ्या
स्वप्नांच्या जगात अनेकदा अशा घटना घडतात ज्या वास्तवापेक्षा वेगळ्या वाटतात. मात्र स्वप्नशास्त्रानुसार प्रत्येक स्वप्न काही ना काही संकेत देत असते. त्यापैकी स्वप्नात लग्न दिसणे हे अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. अशा स्वप्नांचा अर्थ स्वप्नातील परिस्थिती, व्यक्ती आणि वातावरणानुसार बदलत असतो. काही वेळा हे स्वप्न आनंद, यश आणि नव्या सुरुवातीचे संकेत देते, तर काही प्रसंगी भविष्यातील अडचणींबाबत सावध राहण्याचा इशाराही मानले जाते.

स्वप्नात लग्न दिसणे शुभ संकेत

स्वप्नशास्त्रानुसार एखाद्या अविवाहित मुलीने तिच्या प्रियकराचे दुसऱ्या मुलीसोबत लग्न होताना स्वप्नात पाहिले, तर ते शुभ मानले जाते. असे स्वप्न लवकरच विवाहयोग जुळून येण्याचे संकेत देऊ शकते. त्याचप्रमाणे एखाद्या महिलेला स्वतःला वधूच्या वेशात पाहिल्यास तिची एखादी मोठी इच्छा पूर्ण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जाते. हे स्वप्न जीवनात यश, प्रगती आणि मेहनतीचे चांगले फळ मिळण्याचेही संकेत मानले जाते. तसेच स्वप्नात जीवनसाथीसोबत आनंदी क्षण घालवताना दिसल्यास वैवाहिक जीवनात सुख, समजूतदारपणा आणि नातेसंबंध अधिक दृढ होण्याची शक्यता दर्शवली जाते.

अशुभ किंवा सावधतेचे संकेत

दुसरीकडे काही विवाहसंबंधित स्वप्ने सावधतेचा इशारा देणारी मानली जातात. स्वप्नात रडणारी वधू किंवा तिची विदाई दिसल्यास कामांमध्ये अडथळे, आर्थिक नुकसान किंवा मानसिक तणाव वाढण्याची शक्यता असल्याचे सांगितले जाते. वधू-वर फेरे घेताना दिसल्यास करिअर, व्यवसाय किंवा वैयक्तिक आयुष्यात काही अडचणी निर्माण होऊ शकतात, असेही मानले जाते. याशिवाय सिंदूर, मंगळसूत्र किंवा अंगठी यांसारख्या विवाहाशी संबंधित वस्तू स्वप्नात दिसल्यास काही लोक आपल्या विरोधात कारस्थान रचत असल्याचा संकेत मिळू शकतो. स्वप्नात वरात दिसणे हे आरोग्याबाबत सतर्क राहण्याचे चिन्ह मानले जाते.

विशेष म्हणजे, स्वप्नांचा अर्थ हा व्यक्तीच्या मानसिक स्थिती, जीवनातील परिस्थिती आणि भावनिक अनुभवांवरही अवलंबून असतो. त्यामुळे प्रत्येक स्वप्नाचा अर्थ सर्वांसाठी सारखाच असेल असे नाही. अनेक तज्ज्ञ स्वप्नांकडे भविष्याचा निश्चित संकेत म्हणून नव्हे, तर मनातील विचारांचे प्रतिबिंब म्हणून पाहण्याचा सल्ला देतात.

एकूणच, स्वप्नात लग्न दिसणे हे केवळ विवाह आणि प्रेम जीवनाशी संबंधित नसून जीवनातील बदल, नवे निर्णय, नातेसंबंध आणि भविष्यातील घडामोडींचे प्रतीक मानले जाते. त्यामुळे असे स्वप्न पडल्यास त्यामागील संकेत समजून घेणे महत्त्वाचे ठरते.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

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Web Title: Dream interpretation marriage wedding in dream meaning sapne me shadi dekhna astrology significance signs

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Published On: Jun 15, 2026 | 07:27 PM

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