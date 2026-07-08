Guru Aditya Rajyog: गुरु-आदित्य राजयोगामुळे ‘या’ तीन मूलांकांच्या लोकांचे उजळणार नशीब; करिअर आणि आर्थिक प्रगतीची मिळणार संधी

१६ जुलै रोजी सूर्य कर्क राशीत प्रवेश करणार आहे. हे संक्रमण एक महत्त्वपूर्ण युती दर्शवते. सूर्य कर्क राशीत प्रवेश करताच, गुरु-आदित्य राजयोग तयार होणार आहे, ज्यामुळे अनेकांच्या जीवनात महत्त्वपूर्ण बदल घडतील. अंकशास्त्रानुसार, ही युती १, ३ आणि ९ या अंकांच्या व्यक्तींसाठी शुभ ठरणार आहे. या व्यक्तींना त्यांच्या करिअर, आर्थिक परिस्थिती आणि सामाजिक प्रतिष्ठेमध्ये आमूलाग्र बदल अनुभवण्याची शक्यता आहे.
जरी हा काळ अनेकांसाठी उत्तम संधी घेऊन येत असला तरी, केवळ नशिबावर अवलंबून राहणे योग्य नाही. यशासाठी कठोर परिश्रम, शिस्त आणि विवेकपूर्ण निर्णयक्षमता आवश्यक असते. कामाच्या ठिकाणी शिस्त राखणे, आर्थिक बाबतीत काळजीपूर्वक निर्णय घेणे, वडीलधाऱ्यांशी आणि कुटुंबातील सदस्यांशी चांगले संबंध निर्माण करणे, आणि आत्मविश्वासाने नवीन संधी स्वीकारणे यांमुळे यश मिळू शकते. कोणत्या क्रमांकाच्या लोकांना कोणते फायदे मिळू शकतात, ते जाणून घ्या
कोणत्याही महिन्याच्या १, १०, १९ किंवा २८ तारखेला जन्मलेल्या व्यक्तींचा मूलांक १ असतो. गुरु-आदित्य राजयोगाच्या प्रभावामुळे, या जन्मांकासह जन्मलेल्या व्यक्तींना नवीन करिअरच्या संधी मिळण्याची शक्यता असते. त्यांचे नेतृत्वगुण कामाच्या ठिकाणी चमकतील. वरिष्ठांकडून मिळणाऱ्या पाठिंब्यामुळे आणि कौतुकामुळे पदोन्नती किंवा नवीन जबाबदाऱ्या मिळू शकतात. सरकारी नोकरीची तयारी करणाऱ्यांसाठीही हा काळ अनुकूल आहे. नवीन व्यवसाय सुरू करण्याची योजना आखणाऱ्यांसाठीही हा काळ चांगला मानला जातो.
या काळात, अंक १ असलेल्यांना चांगले आर्थिक परिणाम मिळण्याची अपेक्षा आहे. उत्पन्नात लक्षणीय वाढ होण्याची शक्यता आहे आणि उत्पन्नाचे नवीन स्रोत उपलब्ध होऊ शकतात. दीर्घकाळापासून घेतलेले कर्ज वसूल होऊ शकते. याशिवाय, सुयोग्य नियोजनाने केलेल्या गुंतवणुकीतून भविष्यात भरीव नफा मिळू शकतो.
कोणत्याही महिन्याच्या ३, १२, २१ किंवा ३० तारखेला जन्मलेल्या व्यक्तींचा मूलांक ३ असतो. या मूलांकांच्या व्यक्तींसाठी, गुरु-आदित्य राजयोग त्यांच्या करिअर आणि सामाजिक स्थितीत सकारात्मक बदल घडवून आणू शकतो. तुमच्या कामाच्या कामगिरीचे कौतुक होईल आणि तुम्हाला पदोन्नती किंवा नवीन जबाबदाऱ्यांच्या संधी मिळू शकतात. स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठीही हा काळ अनुकूल असण्याची शक्यता आहे.
ज्यांचा मूलांक ३ आहे, त्यांना नवीन आर्थिक संधी मिळू शकतात. उत्पन्नातील वाढीबरोबरच, कमाईचे नवीन मार्गही खुले होऊ शकतात. योग्य सल्ल्याने केलेली गुंतवणूक भविष्यात चांगले परिणाम देऊ शकते. व्यावसायिकांना चांगला नफा आणि आर्थिक स्थैर्य मिळण्याची अपेक्षा आहे.
कोणत्याही महिन्याच्या ९, १८ किंवा २७ तारखेला जन्मलेल्या व्यक्तींचा मूलांक ९ असतो. गुरु-आदित्य राजयोगाच्या प्रभावाखाली, या अंक असलेल्या व्यक्तींना नवीन करिअर आणि आर्थिक संधी मिळण्याची शक्यता आहे. तुमच्या मेहनतीची आणि कौशल्याची कामाच्या ठिकाणी दखल घेतली जाईल आणि पदोन्नती किंवा उच्च पद मिळण्याचीही शक्यता आहे. स्थावर मालमत्ता, प्रशासन, सुरक्षा सेवा, तंत्रज्ञान आणि सरकारी विभागांमध्ये काम करणाऱ्यांसाठी हा काळ विशेषतः अनुकूल असू शकतो. बऱ्याच काळापासून प्रलंबित असलेली कामेही पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.
ज्यांचा मूलांक ९ आहे, त्यांच्यासाठी हा काळ त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा दर्शवतो. घेतलेले कर्ज परत मिळण्याची शक्यता आहे आणि उत्पन्नाचे नवीन स्रोत निर्माण होऊ शकतात. व्यवसायात नफा होण्याचीही शक्यता आहे. जर तुम्ही मालमत्ता खरेदी करण्याचा किंवा नवीन गुंतवणूक करण्याचा विचार करत असाल, तर तज्ञांचा सल्ला घेतल्यास भविष्यात सकारात्मक परिणाम मिळू शकतात.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: जेव्हा गुरु (बृहस्पति) आणि सूर्य एकाच राशीत किंवा एकमेकांच्या प्रभावी संयोगात येतात, तेव्हा गुरु-आदित्य राजयोग तयार होतो. ज्योतिषशास्त्रात हा शुभ योग मानला जातो.
Ans: करिअर, व्यवसाय, आर्थिक स्थिती, शिक्षण, मान-सन्मान, नेतृत्व क्षमता आणि सामाजिक प्रतिष्ठेवर या योगाचा सकारात्मक प्रभाव पडू शकतो, अशी ज्योतिषीय मान्यता आहे.
Ans: ज्योतिषशास्त्रानुसार, काही मूलांकांच्या व्यक्तींना उत्पन्नवाढ, धनलाभ किंवा आर्थिक प्रगतीच्या नवीन संधी मिळू शकतात.