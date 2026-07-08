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Dwidwadash Drishti Yoga: शुक्र आणि गुरूमुळे तयार होणार द्विद्वादश योग, या राशींच्या लोकांना मिळणार यश आणि धन

Updated On: Jul 08, 2026 | 11:30 AM IST
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सारांश

१२ जुलै रोजी शुक्र आणि गुरू यांचा द्विद्वदश दृष्टी योग तयार होणार आहे. या काळात काही राशींच्या लोकांना धन, करिअर आणि यशाच्या नवीन संधी मिळू शकतात. तसेच या युतीमुळे जीवनामध्ये आनंद वाढू शकतो. द्विद्वादश योगाचा कोणत्या राशींच्या लोकांना फायदा होणार आहे जाणून घ्या

फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

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विस्तार
  • शुक्र आणि गुरूच्या युतीमुळे तयार होणार द्विद्वादश योग
  • द्विद्वादश योग म्हणजे काय
  • द्विद्वादश योगाचा या राशींच्या लोकांना होणार फायदा
 

 

4 दिवसांनंतर शुक्र आणि गुरू द्विद्वदश दृष्टी योग तयार होणार आहे. द्रिक पंचांगानुसार, रविवार, १२ जुलै रोजी सकाळी ५:५३ वाजता शुक्र आणि गुरू एकमेकांपासून ३०° कोनीय अंतरावर द्विद्वदश दृष्टी योग तयार करतील. ज्योतिषशास्त्रानुसार शुक्र आणि गुरू हे अत्यंत शुभ ग्रह आहेत आणि त्यांच्या द्विद्वदश दृष्टीमुळे धन योग तयार होतो. एखाद्या व्यक्तीच्या परदेश प्रवासाची शक्यता देखील आहे, जो करिअर, व्यवसाय किंवा शैक्षणिक अभ्यासाशी संबंधित असू शकतो. शिवाय, याचा जीवनाच्या अनेक क्षेत्रांवर परिणाम होऊ शकतो. ज्योतिषशास्त्रानुसार, या दोन ग्रहांच्या शुभ युतीमुळे चार राशींना सर्वाधिक फायदा होऊ शकतो. द्विद्वादश योगाचा कोणत्या राशींना फायदा होणार ते जाणून घ्या

या राशींना होणार फायदा

वृषभ रास

 

वृषभ राशीच्या लोकांसाठी हा काळ खूप सकारात्मक असू शकतो. शुक्र हा तुमच्या राशीचा स्वामी आहे, त्यामुळे हे योग तुमच्यासाठी विशेषतः फायदेशीर आहे. तुमच्या मेहनतीची कामाच्या ठिकाणी दखल घेतली जाऊ शकते. तुमचे वरिष्ठ तुमच्या कामामुळे प्रभावित होऊ शकतात. व्यावसायिकांना नवीन ग्राहक किंवा चांगले सौदे मिळू शकतात. या काळात तुमची आर्थिक परिस्थिती सुधारेल. आर्थिक ताण कमी होऊ शकतो. कुटुंबामध्ये आनंदाचे वातावरण राहील. परदेशाशी संबंधित कामातही चांगल्या संधी मिळू शकतात.

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मिथुन रास

मिथुन राशीच्या व्यक्तींसाठी हा द्विद्वदश योग नवीन संधींचे दरवाजे उघडू शकतो. या काळात तुमची संवाद कौशल्ये तुमची सर्वात मोठी ताकद बनू शकतात. कामाच्या ठिकाणी नवीन जबाबदाऱ्या येऊ शकतात. माध्यम, शिक्षण, लेखन, विपणन किंवा तंत्रज्ञान क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना फायदा होऊ शकतो. व्यवसायात नवीन संपर्क निर्माण होतील आणि कामाची व्याप्ती वाढू शकते. तुमची आर्थिक स्थिती हळहळू चांगली होईल. प्रलंबित कामे पूर्ण होऊ शकतात. विद्यार्थ्यांसाठी हा काळ चांगला राहील.

धनु रास

शुक्र-गुरू युती धनु राशीच्या लोकांसाठी फायदेशीर असणार आहे. बऱ्याच काळापासून रखडलेल्या प्रकल्पांना गती मिळण्याची शक्यता आहे. करिअरमध्ये प्रगतीसाठी नवीन मार्ग खुले होऊ शकतात. नोकरी बदलण्याचा विचार करणाऱ्यांना चांगली संधी मिळू शकते. व्यवसायामध्ये अपेक्षित यश मिळेल. आर्थिक बाबतीत तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. ज्यांना परदेश प्रवास किंवा शिक्षण घेण्यात रस आहे, त्यांच्यासाठी हा काळ अनुकूल राहील. तुमच्यामधील आत्मविश्वास वाढलेला राहील.

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मीन रास

मीन राशींच्या लोकांसाठी हा काळ फायदेशीर राहील. लोक तुमच्या कल्पनांचे कौतुक करू शकतात. व्यवसायात नवीन संधी निर्माण होऊ शकतात. या काळात तुमची आर्थिक स्थिती चांगली राहील. कला, शिक्षण, सल्लागार, अध्यात्म किंवा सर्जनशील क्षेत्रांमध्ये गुंतलेल्यांना विशेष लाभ मिळू शकतात. कौटुंबिक सुख आणि शांती वाढेल, तसेच नातेसंबंध अधिक सुसंवादी होतील.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: द्विद्वादश योग म्हणजे काय?

    Ans: जेव्हा दोन ग्रह एकमेकांपासून दुसऱ्या आणि बाराव्या स्थानात असतात, तेव्हा द्विद्वादश योग तयार होतो. ज्योतिषशास्त्रात हा योग महत्त्वाचा मानला जातो.

  • Que: शुक्र आणि गुरूमुळे तयार होणाऱ्या द्विद्वादश योगाचे महत्त्व काय आहे?

    Ans: शुक्र हा सुख, वैभव आणि ऐश्वर्याचा कारक आहे, तर गुरु हा ज्ञान, भाग्य आणि समृद्धीचा कारक मानला जातो. या दोन्ही ग्रहांच्या योगामुळे काही राशींना शुभ परिणाम मिळू शकतात, अशी मान्यता आहे.

  • Que: द्विद्वादश योगाचा कोणत्या राशींच्या लोकांना होणार फायदा

    Ans: द्विद्वादश योगाचा वृषभ, मिथुन, धनु आणि मीन राशींच्या लोकांना होणार फायदा

Web Title: The combination of venus and jupiter will create dwidwadash yoga which will benefit the people of these zodiac signs

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Published On: Jul 08, 2026 | 11:30 AM

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