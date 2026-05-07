Ashtdhatu Kada: अष्टधातूचे कडे बदलू शकते नशीब, ज्योतिषशास्त्रात काय सांगितले आहे नियम

ज्योतिषशास्त्र आणि धार्मिक परंपरेनुसार अष्टधातूचे कडे अत्यंत शुभ आणि प्रभावशाली मानले जातात. ते परिधान केल्याने यश आणि समृद्धी लाभते. अष्टधातूचे कडे कोणी परिधान करावे, जाणून घ्या

Updated On: May 07, 2026 | 03:40 PM
फोटो सौजन्य- pinterest

  • अष्टधातूचा कडा कोणी परिधान करावा
  • अष्टधातूचा कडा परिधान करण्याचे नियम
  • ज्योतिषशास्त्रात कोणते नियम सांगण्यात आले आहे
 

 

ज्योतिषशास्त्रानुसार, अष्टधातूचे कडे अत्यंत शुभ आणि शक्तिशाली मानले जाते. अष्टधातूचे कडे सर्व ग्रहांना शांत करते आणि जीवनात सकारात्मक परिणाम आणते. अष्टधातूचे कंगन धारण केल्याने तुमच्या नशिबात चांगले दिवस येतात. काही राशींच्या लोकांनी हे कडे परिधान करणे शुभ मानले जाते. अष्टधातूचे कडे कोणी कधी आणि केव्हा घालावे ते जाणून घ्या

अष्टधातूचे कडे

अष्टधातूचे कडे सोने, चांदी, तांबे, शिसे, जस्त, लोह, कथील आणि पारा यांच्या मिश्रणातून बनवलेले असते. त्यामुळे, त्यात सर्व ग्रहांचे नकारात्मक प्रभाव दूर करण्याची क्षमता असते. अष्टधातू धारण करणे आरोग्यासाठी देखील फायदेशीर मानले जाते. ज्योतिषशास्त्र तसेच आयुर्वेदात अष्टधातू शुभ मानला जातो.

अष्टधातूचा कडा कधी आणि केव्हा परिधान करावा

आत्मविश्वासाची कमतरता

ज्यांना करिअरमध्ये वारंवार चढ-उतार येतात, जे वारंवार आजारी पडतात, ज्यांच्यात आत्मविश्वासाची कमतरता आहे आणि जे कौटुंबिक समस्यांना तोंड देत आहेत, त्यांना अष्टधातू धारण करण्याचा सल्ला दिला जातो. अष्टधातू धारण केल्याने तुमच्या करिअर, आरोग्य आणि कौटुंबिक जीवनात सकारात्मक बदल घडतात. अष्टधातू तुमचे दृष्ट लागण्यापासूनही रक्षण करतो. अष्टधातूचे ब्रेसलेट तुमच्या संरक्षणासाठी ढालीप्रमाणे काम करते.

कोणासाठी शुभ आहे

ज्योतिषशास्त्रानुसार, अष्टधातूचे कडा मेष, वृश्चिक, धनु, मकर आणि कुंभ राशीच्या लोकांसाठी अत्यंत शुभ मानले जाते. इतर राशीचे लोकही अष्टधातू धारण करू शकतात, परंतु ते धारण करण्यापूर्वी त्यांनी एका पात्र ज्योतिषाचा सल्ला घ्यावा. जर अष्टधातू तुमच्यासाठी शुभ असेल, तर ते धारण केल्याने तुम्हाला लाभ होऊ शकतो.

अष्टधातूचा कडा परिधान करण्याचे काय आहेत नियम

तुम्ही मंगळवारी किंवा शनिवारी अष्टधातूचा कडा परिधान करू शकता. अष्टधातूचा कडा परिधान करण्यापूर्वी ते दुधाने किंवा गंगाजलाने शुद्ध करावे. त्यानंतर, ते कंगन तुमच्या आवडत्या देवतेच्या किंवा भगवान हनुमानाच्या चरणी अर्पण करावे. त्यानंतर, तुमच्या आवडत्या देवतेची किंवा भगवान हनुमानाची धूप आणि दिवा अर्पण करून प्रार्थना करावी. त्यानंतर ते परिधान करावे. महिलांनी ते डाव्या हातात, तर पुरुषांनी उजव्या हातात घालावे. अष्टधातूचा कडा परिधान केल्यानंतर मांस किंवा मद्यपान टाळावे, कारण यामुळे शुभ फळ मिळण्यात अडथळा येऊ शकतो.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Frequently Asked Questions

  • Que: अष्टधातूचे कडे म्हणजे काय?

    Ans: आठ वेगवेगळ्या धातूंच्या मिश्रणातून तयार केलेल्या कड्याला अष्टधातूचे कडे म्हणतात. हे धार्मिक आणि ज्योतिषीय दृष्ट्या शुभ मानले जाते.

  • Que: अष्टधातूमध्ये कोणकोणत्या धातूंचा समावेश असतो?

    Ans: सामान्यतः सोने, चांदी, तांबे, जस्त, लोखंड, शिसे, पितळ आणि टीन यांसारख्या धातूंचा समावेश असतो.

  • Que: ज्योतिषशास्त्रानुसार अष्टधातूचे कडे कोणासाठी शुभ असते?

    Ans: ज्यांच्या कुंडलीत ग्रहदोष, शनीदोष किंवा राहू-केतूचा प्रभाव जास्त असतो, त्यांच्यासाठी हे कडे शुभ मानले जाते.

Published On: May 07, 2026 | 03:40 PM

Pune News : दिवस-रात्र कष्ट, डोळ्यांत स्वप्न; भंगार व्यवसाय करणाऱ्या वडीलांच्या लेकीची मुंबई पोलिसांत निवड

फलटणच्या श्रीराम कारखान्याबाबत मोठा निर्णय; जवाहर कारखान्यासोबतचा करार रद्द होणार? 18 मे रोजी फैसला

Curry Leaves: वेटलॉस ते ब्लड शुगर कंट्रोल; कढीपत्ता आरोग्यासाठी वरदान, वाचा अद्भुत फायदे

Sangali News : जिल्ह्यात ‘Tree Army’ची हरित क्रांती! ‘पिंपळाचे पुनर्वसन ते लोकचळवळ’, आमदार सुहास बाबर यांचा पुढाकार

Buy vs Rent: घर घेणं फायद्याचं की भाड्याने राहणं? काय आहे रिअल इस्टेटचा 1% Rule, जो वाचवू शकतो तुमचे लाखो रुपये!

Thane News : राष्ट्रगीत अपमानाच्या आरोपांवरून ठाण्यात राजकारण तापले; शिवसेनेकडून भाजपवर पलटवार

नीट पेपरफुटीमुळे विद्यार्थी नैराश्येच्या गर्तेत; कठोर व पारदर्शक यंत्रणा उभारण्याची मागणी

KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

NAVI MUMBAI : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

