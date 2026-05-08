  Woman Faces Danger During Paragliding In Goa Video Goes Viral On Social Media

साहसी खेळ जीवावर बेतला! गोव्याच्या समुद्रकिनाऱ्यावर पॅराग्लायडिंग करताना दोर गळ्यात अडकला अन् तरुणीने समोर पाहिला यमराज

Paragliding Accident Video : आनंदाचे क्षण दुःखात बदलले आणि महिलेने अनुभवला आयुष्यातील सर्वात वाईट क्षण. गोव्याच्या समुद्रकिनाऱ्यावर पॅराग्लायडिंग करताना तिच्यासोबत असं काही घडलं की पाहून सर्वांचाच थरकाप उडाला.

Updated On: May 08, 2026 | 08:57 AM
(फोटो सौजन्य: Instagram)

  • साहसी खेळाचा आनंद घेताना महिलेसोबत घडलेला प्रकार पाहून नेटकऱ्यांचा थरकाप उडाला.
  • समुद्राच्या मध्यभागी अचानक परिस्थिती बदलताच महिलेची धडपड कॅमेऱ्यात कैद झाली.
  • व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर अनेकांनी साहसी खेळांमधील सुरक्षेबाबत चिंता व्यक्त केली.
मागील काही काळापासून साहसी खेळांची क्रेझ भरपूर वाढली आहे. काहीतरी नवीन करावं यासाठी लोक आपला जीव धोक्यात घालतात आणि असं काही करतात जे नक्कीच जीवास घातक ठरते. आपण दाखवलेल्या या साहसाने नेहमीच आपल्या धैर्याची प्रशंसा होत नाही तर यामुळे कधीकधी आपला जीव देखील धोक्यात पडतो. अशीच काहीशी घटना एका महिलेसोबत पॅराग्लयडिंग करताना घडून आली. महिला गोव्याच्या समुद्रकिनाऱ्यावर पॅराग्लयडिंग सारख्या साहसी खेळाचा आनंद लुटायला गेली होती पण तिचा हाच आनंद एका वाईट अनुभवात परावर्तित झाला. तिच्यासोबत घडलेल्या घातकी प्रकाराचा व्हिडिओ तिने सोशल मिडियावर शेअर केला असून यात ती जीवंत राहण्यासाठी जीवाच्या आकांताने धडपडताना दिसून आली. नक्की काय घडलं ते चला सविस्तर जाणून घेऊया.

काय घडलं व्हिडिओत?

घडलेला हा सर्व प्रकार गोव्याच्या समुद्रकिनाऱ्यावर घडून आल्याचे सांगण्यात येत आहे. साहसी खेळ खेळण्याच्या नादात महिलेचा जीव धोक्यात आला आणि तिने आयुष्यातील सर्वात वाईट क्षणांचा अनुभव घेतला. व्हिडिओत दिसते की, पाण्याच्या मधोमध बोटला रश्शी बांधून महिला पॅराग्लायडिंगची मजा लुटत आहे. पण काही क्षणातच परिस्थिती बिघडते आणि ती हवेत उडण्याऐवजी पाण्यात डुबु लागते. पॅराग्लायडिंगचा दोर तिच्या गळ्याजवळ आलेला असतो जे पाहून ती घाबरते, वाचण्यासाठी धडपड करते आणि हे संपूर्ण दृष्य पाहणे थरारक ठरते. सुदैवाने महिलेचा जीव या परिस्थितीतून वाचला पण हा जीवघेणा अनुभव तिच्या मनात दडून राहिला.

महिलेने @dt_sushmitha_br_gowrav नावाच्या आपल्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवर व्हिडिओला शेअर केले आहे. व्हिडिओ शेअर करताना तिने सांगितले की, केवळ एका क्षणाच्या थरारासाठी तिने सर्वस्व पणाला लावले. या साहसाची सुरुवात जरी खूप मजेत झाली असली, तरी तिचा आनंद लवकरच दहशतीत बदलला. समुद्राच्या मध्यभागी असताना, एक दोर तिच्या गळ्याभोवती अडकला. त्या क्षणी तिला वाटलेली भीती शब्दात वर्णन करणे कठीण आहे. तिची सुटका झाल्यामुळे ती खूप नशीबवान होती. मात्र, अशी संधी प्रत्येकाला मिळत नाही. जर तुम्ही कोणताही जलक्रीडा प्रकार करत असाल, तर तो करण्यापूर्वी तुम्ही सुरक्षेची खात्री करून घेतली पाहिजे. महिलेचा हा व्हिडिओ इंटरनेटवर जोरदार ट्रेंड करत असून यातून आपल्याला शिकवण मिळते की, कधीही कोणता साहसी खेळ खेळताना पहिले आपल्या जीवाची काळजी घ्यायला हवी.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Published On: May 08, 2026 | 08:57 AM

May 15, 2026 | 04:15 AM
May 15, 2026 | 02:35 AM
May 15, 2026 | 12:30 AM
May 14, 2026 | 11:25 PM
May 14, 2026 | 11:02 PM
May 14, 2026 | 10:56 PM
May 14, 2026 | 10:33 PM

May 14, 2026 | 08:28 PM
May 14, 2026 | 08:13 PM
May 14, 2026 | 08:05 PM
May 14, 2026 | 08:01 PM
May 14, 2026 | 04:01 PM
May 14, 2026 | 03:58 PM
May 13, 2026 | 02:05 PM