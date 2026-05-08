Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Special Coverage »
  • Indian Social Reformer And Philosopher Debendranath Tagore Birth Anniversary Know The History Of 08th May

भारतीय समाजसुधारक आणि तत्त्वज्ञ देवेंद्रनाथ टागोर यांची जयंती; जाणून घ्या ०८ मे चा इतिहास

आज नोबेल पुरस्कार विजेते रवींद्रनाथा टागोर यांचे वडील देवेंद्र टागो यांची जयंती आहे. दवेंद्र टागोर हे देखील भारतीय तत्त्वज्ञ आणि समाजसुधारक होते. त्यांनी आधुनिक भारतीय पुनर्जागरणामध्ये अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावली.

Updated On: May 08, 2026 | 08:54 AM
Dinvishesh
Follow Us:
Follow Us:

आज भारतीय तत्त्ववेत्ता, समाजसुधारक आणि ब्रह्म समाजाचे प्रमुख अनुयायी महर्षी देवेंद्र टागोर यांची जयंती. ते नोबेल पुरस्कार विजेते कवी रवींद्रनाथ टागोर यांचे वडील होते. देवेंद्र टागोर यांनी आधुनिक भारतीय पुनर्जागरणामध्ये अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. १५ मे १८१७ मध्ये कोलकाता येथे एका श्रीमंत कुटुंबात त्यांचा जन्म झाला होता. त्यांचे वडील द्वारकानाथ टागोर प्रसिद्ध उद्योगपची आणि राजा राममोहन रॉय यांचे सहकारी होते. १८४३ मध्ये महर्षी देवेंद्र टागोर यांनी ब्रह्म समाजाचे नेतृत्व स्वीकारले. त्यांनी तत्त्वबोधिनी सभा स्थापन करुन वेदांताच्या ज्ञानाचा प्रसार केला. ज्यातून धार्मिक आणि सामाजिक विचारांना समाजापर्यंत पोहोचवले.

08 मे रोजी देशाच्या आणि जगाच्या इतिहासामध्ये घडलेल्या महत्त्वपूर्ण घटना

1899 : क्रांतिकारक वासुदेव चाफेकर यांना फाशी देण्यात आली.
1912 : पॅरामाउंट पिक्चर्सची स्थापना झाली.
1932 : पं. विष्णू दिगंबर पलुस्कर यांचे शिष्य पं. विनायकराव पटवर्धन यांनी पुण्यात गांधर्व महाविद्यालय सुरू केले.
1933 : महात्मा गांधींनी ब्रिटीश राजवटीविरुद्ध 21 दिवसांचे उपोषण सुरू केले.
1945 : दुसरे महायुद्ध – युरोपमधील विजय दिवस – जर्मनीने मित्र राष्ट्रांना बिनशर्त शरणागती पत्करली आणि युरोपमधील युद्ध संपवले.
1962 : कोलकाता, पश्चिम बंगाल येथे रवींद्र भारती विद्यापीठाची स्थापना.
1974 : रेल्वे कामगारांचा देशव्यापी संप झाला. सरकारविरुद्धचा असंतोष वाढत जाऊन आणीबाणी पुकारली जाण्याला जी कारणे घडली, त्यात हा संप महत्त्वाचा मानला जातो.
2000 : लंडनमध्ये टेट मॉडर्न गॅलरी मीडियासाठी उघडली. टेट हे आधुनिक कलेचे जगातील सर्वात महत्त्वाचे संग्रहालय आहे.
2007 : उत्तर आयर्लंडमध्ये सत्तेचे सत्तांतर.

Rabindranath Tagore : नोबेल विजेते रवींद्रनाथ टागोरांच्या ‘या’ कवितेत दडलंय मनाच्या सामर्थ्यांचं गुपित? जयंतीनिमित्त वाचा सविस्तर

08 मे रोजी जन्म दिनविशेष (Dinvishesh)

1817 : ‘देवेंद्रनाथ टागोर’ – भारतीय समाजसुधारक आणि तत्त्वज्ञ यांचा जन्म.
1828 : ‘हेनरी डूनेंट’ – रेड क्रॉस या संस्थेचे सहसंस्थापक यांचा जन्म. (मृत्यू: 30 ऑक्टोबर 1910)
1884 : ‘हॅरी एस. ट्रूमन’ – अमेरिकेचे 33 वे राष्ट्राध्यक्ष यांचा जन्म. (मृत्यू: 26 डिसेंबर 1972)
1906 : ‘प्राणनाथ थापर’ – भारताचे माजी भूसेनाप्रमुख यांचा जन्म.
1916 : ‘स्वामी चिन्मयानंद’ – यांचा जन्म. (मृत्यू: 3 ऑगस्ट 1993)
1916 : ‘रामानंद सेनगुप्ता’ – भारतीय सिनेमॅटोग्राफर यांचा जन्म.
1970 : ‘मायकेल बेव्हन’ – ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटखेळाडू यांचा जन्म.
1989 : ‘दिनेश पटेल’ – भारतीय बेसबॉलपटू यांचा जन्म.

08 मे रोजी मृत्यू दिनविशेष

1794 : ‘अ‍ॅन्टॉइन लॅव्हाझिये’ – फ्रेन्च रसायनशास्त्रज्ञ यांचे निधन. (जन्म: 26 ऑगस्ट 1743)
1920 : ‘चिंतामण वैजनाथ राजवाडे’ – पाली भाषा व बौद्ध साहित्य या विषयावरचे अभ्यासक यांचे निधन.
1952 : ‘विल्यम फॉक्स’ – फॉक्स थियेटर चे संस्थापक यांचे निधन. (जन्म: 1 जानेवारी 1879)
1972 : ‘पांडुरंग वामन काणे’ – भारतरत्न पुरस्कृत यांचे निधन. (जन्म: 7 मे 1880)
1981 : ‘डॉ. केशव नारायण वाटवे’ – संस्कृतज्ञ, मराठी कवी यांचे निधन.
1982 : ‘कवी अनिल’ – 40 व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष यांचे निधन. (जन्म: 11 सप्टेंबर 1901)
1984 : ‘लीला बेल वालेस’ – रीडर डायजेस्ट चे सहसंस्थापक यांचे निधन. (जन्म: 25 डिसेंबर 1889)
1995 : ‘भाटिया’ – पत्रकार, संपादक, राजकीय विश्लेषक आणि मुत्सद्दीप्रेम यांचे निधन. (जन्म: 11 ऑगस्ट 1911)
1995 : ‘जि. भी. दीक्षित’ – देवदेवतांची आणि संतांची चित्रे यामुळे प्रसिद्ध असलेले चित्रकार यांचे निधन.
1999 : ‘श्रीकृष्ण समेळ’ – कलादिग्दर्शक यांचे निधन.
2003 : ‘डॉ. अमृत माधव घाटगे’ – संस्कृत व प्राकृत विद्वान यांचे निधन. (जन्म: 10 ऑगस्ट 1913)
2013 : ‘झिया फरिदुद्दीन डागर’ – धृपद गायक यांचे निधन. (जन्म: 15 जून 1932)
2014 : ‘रॉजर एल ईस्टन’ – जीपीएस प्रणाली चे सहसंशोधक यांचे निधन. (जन्म: 30 एप्रिल 1921)
2022 : ‘सुनील कांति रॉय’ – भारतीय व्यवसायिक, पद्मश्री यांचे निधन.

संतापजनक! ४ वर्षांच्या निरागस कळीला नराधमाने खुडले; समाज म्हणून आपण कुठे चाललो आहोत?

 

Web Title: Indian social reformer and philosopher debendranath tagore birth anniversary know the history of 08th may

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 08, 2026 | 08:54 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

स्वतंत्र भारताच्या संसदेच्या पहिल्या अधिवेशनाला सुरुवात; जाणून घ्या १३ मे चा इतिहास
1

स्वतंत्र भारताच्या संसदेच्या पहिल्या अधिवेशनाला सुरुवात; जाणून घ्या १३ मे चा इतिहास

भारतीय वंशाचे ब्रिटिश राजकारणी ऋषी सुनक यांचा वाढदिवस; जाणून घ्या १२ मे चा इतिहास
2

भारतीय वंशाचे ब्रिटिश राजकारणी ऋषी सुनक यांचा वाढदिवस; जाणून घ्या १२ मे चा इतिहास

उर्दु साहित्यातील निर्भीड आणि क्रांतीकारी लेखक ‘सादत हसन मंटो’ यांचा जन्मदिवस; जाणून घ्या ११ मे चा इतिहास
3

उर्दु साहित्यातील निर्भीड आणि क्रांतीकारी लेखक ‘सादत हसन मंटो’ यांचा जन्मदिवस; जाणून घ्या ११ मे चा इतिहास

महाराष्ट्राचे 13 वे मुख्यमंत्री सुधाकरराव नाईक यांची पुण्यतिथी; जाणून घ्या १० मे चा इतिहास
4

महाराष्ट्राचे 13 वे मुख्यमंत्री सुधाकरराव नाईक यांची पुण्यतिथी; जाणून घ्या १० मे चा इतिहास

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Milk Price Hike: दुधाचा सर्वसामान्यांना ‘दे’ धक्का! ‘या’ कंपन्यांनी वाढवले दर, कधी लागू होणार?

Milk Price Hike: दुधाचा सर्वसामान्यांना ‘दे’ धक्का! ‘या’ कंपन्यांनी वाढवले दर, कधी लागू होणार?

May 13, 2026 | 09:15 PM
Raja Shivaji : 100 कोटींच्या नजीकच! ‘जेवढं ओतलं तेवढं परत कमावलं’ 12 दिवसांत केली मोठी कमाई

Raja Shivaji : 100 कोटींच्या नजीकच! ‘जेवढं ओतलं तेवढं परत कमावलं’ 12 दिवसांत केली मोठी कमाई

May 13, 2026 | 08:57 PM
सांगलीतील मंदिर दुर्घटनेबद्दल मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केले दुःख; जखमींच्या शीघ्र बरे होण्यासाठी केली प्रार्थना

सांगलीतील मंदिर दुर्घटनेबद्दल मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केले दुःख; जखमींच्या शीघ्र बरे होण्यासाठी केली प्रार्थना

May 13, 2026 | 08:30 PM
IPL 2026: चेन्नई सुपर किंग्सचा मोठा निर्णय; रामकृष्ण घोष बाहेर, संघात नव्या खेळाडूची एन्ट्री!

IPL 2026: चेन्नई सुपर किंग्सचा मोठा निर्णय; रामकृष्ण घोष बाहेर, संघात नव्या खेळाडूची एन्ट्री!

May 13, 2026 | 08:25 PM
जेव्हा Abhishek Bachchan ला ‘शंभू राजे’ म्हणून हाक मारली जाते… अभिनेत्याने शेअर केला सिग्नलवरचा ‘तो’ किस्सा

जेव्हा Abhishek Bachchan ला ‘शंभू राजे’ म्हणून हाक मारली जाते… अभिनेत्याने शेअर केला सिग्नलवरचा ‘तो’ किस्सा

May 13, 2026 | 08:25 PM
बेडवर निपचित पडलेलं शरीर अन् अंगावर जखमांचे व्रण… लाखोंचा हुंडा घेऊन पतीने रचला पत्नीच्या हत्येचा कट 

बेडवर निपचित पडलेलं शरीर अन् अंगावर जखमांचे व्रण… लाखोंचा हुंडा घेऊन पतीने रचला पत्नीच्या हत्येचा कट 

May 13, 2026 | 08:15 PM
Cake Recipe : चॉकलेट नाही यंदा घरी बनवा ‘क्रीम चीज केक’, चव अशी की तोंडात टाकताच विरघळेल… 

Cake Recipe : चॉकलेट नाही यंदा घरी बनवा ‘क्रीम चीज केक’, चव अशी की तोंडात टाकताच विरघळेल… 

May 13, 2026 | 08:15 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

May 13, 2026 | 02:05 PM
Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

May 13, 2026 | 02:02 PM
Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

May 12, 2026 | 06:51 PM
Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

May 12, 2026 | 04:55 PM
Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

May 12, 2026 | 04:49 PM
Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

May 12, 2026 | 04:46 PM
Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

May 12, 2026 | 04:41 PM