WOCD 2026: 8 मे ला आहेत जगभरात तीन महत्त्वाचे दिवस; सेवा, समर्पण आणि आरोग्यासाठी आजचा दिवस का आहे खास? वाचा सविस्तर

8 May International days : आजचा दिवस जगभरात 'आंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस दिन', 'जागतिक थॅलेसेमिया दिन' आणि 'जागतिक अंडाशय कर्करोग दिन' म्हणून साजरा केला जात असून आरोग्य आणि मानवसेवेचा संदेश दिला जात आहे.

Updated On: May 08, 2026 | 08:38 AM
WOCD 2026 : ८ मे ला आहेत जगभरात तीन महत्त्वाचे दिवस; सेवा, समर्पण आणि आरोग्यासाठी आजचा दिवस का आहे खास? वाचा सविस्तर

  • ८ मे – त्रिवेणी संगम
  • मानवतेचा सन्मान
  • आरोग्य जागरूकता

8 May International days list : आज ८ मे, जगभरात हा दिवस आरोग्य आणि मानवतेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानला जातो. आजच्या एकाच दिवशी तीन महत्त्वाचे जागतिक दिवस साजरे केले जात आहेत (navarashtra special). एकीकडे ‘आंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस दिन’ मानवतेची सेवा आणि शांततेचा संदेश देत आहे, तर दुसरीकडे ‘जागतिक थॅलेसेमिया दिन’ आणि ‘जागतिक अंडाशय कर्करोग दिन’ गंभीर आजारांबद्दल जागरूकता निर्माण करत आहेत. हे तिन्ही दिवस आपल्याला आपल्या आरोग्याप्रती आणि समाजाप्रती असलेल्या कर्तव्याची आठवण करून देतात.

आंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस दिन: निस्वार्थ सेवेचे प्रतीक

आंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस आणि रेड क्रेसेंट चळवळीचे संस्थापक हेन्री ड्युनांट यांच्या जयंतीनिमित्त दरवर्षी ८ मे रोजी हा दिवस साजरा केला जातो. १८६३ मध्ये स्थापन झालेली ही संस्था आज जगातील सर्वात मोठी मानवतावादी संघटना आहे. युद्ध असो, भूकंप, महापूर किंवा कोरोनासारखी महाभयंकर महामारी, रेड क्रॉसचे स्वयंसेवक नेहमीच आघाडीवर असतात. ‘मानवता, निष्पक्षता, तटस्थता, स्वातंत्र्य, स्वयंसेवा, एकता आणि सार्वत्रिकता’ ही या संस्थेची सात मुख्य तत्त्वे आहेत. रेड क्रॉस केवळ रक्तदान शिबिरेच आयोजित करत नाही, तर युद्धाच्या काळात जखमी सैनिकांची सुश्रुषा करणे आणि आपत्तीग्रस्तांना अन्न-औषधे पोहोचवण्याचे महान कार्य ही संस्था करते.

जागतिक थॅलेसेमिया दिन: रक्ताच्या नात्यापलीकडची जाणीव

आजचा दिवस थॅलेसेमिया या अनुवांशिक रक्तविकाराबद्दल लोकांना सावध करण्यासाठी पाळला जातो. थॅलेसेमियामध्ये शरीरातील हिमोग्लोबिन तयार करण्याची प्रक्रिया विस्कळीत होते, ज्यामुळे रुग्णाला आयुष्यभर वारंवार रक्त चढवावे (Blood Transfusion) लागते. हा आजार टाळण्यासाठी विवाहपूर्व रक्ताची तपासणी करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, असे तज्ज्ञ सांगतात. या दिवशी थॅलेसेमिया ग्रस्त मुलांच्या संघर्षाला सलाम केला जातो आणि त्यांच्यासाठी रक्ताचा तुटवडा भासू नये म्हणून मोठ्या प्रमाणात रक्तदान मोहिमा राबवल्या जातात. समाजातील प्रत्येकाने वर्षातून किमान दोनदा रक्तदान करण्याचे संकल्प केल्यास या रुग्णांचे आयुष्य सुसह्य होऊ शकते.

जागतिक अंडाशय कर्करोग दिन (World Ovarian Cancer Day)

महिलांच्या आरोग्याशी संबंधित ‘अंडाशय कर्करोग’ (Ovarian Cancer) हा एक अत्यंत गंभीर विषय आहे. या कर्करोगाचे निदान सुरुवातीच्या टप्प्यात होणे कठीण असते, कारण त्याची लक्षणे अत्यंत सामान्य वाटतात. पोट फुगणे, वारंवार लघवीला होणे, ओटीपोटात दुखणे किंवा भूक न लागणे या लक्षणांकडे दुर्लक्ष करणे महिलांच्या जिवावर बेतू शकते. आजच्या दिवशी जगभरातील डॉक्टर महिलांना वेळेवर वैद्यकीय तपासणी करून घेण्याचे आवाहन करत आहेत. योग्य जीवनशैली, सकस आहार आणि नियमित व्यायामामुळे अशा आजारांचा धोका कमी करता येतो. हा दिवस केवळ रोगाबद्दल माहिती देत नाही, तर कर्करोगाशी लढणाऱ्या महिलांना ‘तुम्ही एकट्या नाही आहात’ असा भावनिक आधारही देतो.

आपली जबाबदारी काय?

आजच्या धावपळीच्या युगात आपण आपल्या आरोग्याकडे आणि सामाजिक बांधिलकीकडे अनेकदा दुर्लक्ष करतो. ८ मे हा दिवस आपल्याला थांबून विचार करायला लावतो. आपण एखाद्या रेड क्रॉस मोहिमेत सहभागी होऊ शकतो, थॅलेसेमिया रुग्णांसाठी रक्तदान करू शकतो किंवा आपल्या घरातील महिलांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी त्यांना आरोग्य तपासणीसाठी प्रोत्साहित करू शकतो. मानवतेची सेवा करणे हाच खऱ्या अर्थाने या दिवसांचा उद्देश आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: आंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस दिन का साजरा केला जातो?

    Ans: रेड क्रॉसचे संस्थापक आणि शांततेचा पहिला नोबेल पुरस्कार मिळवणारे हेन्री ड्युनांट यांच्या जयंतीनिमित्त (८ मे) हा दिवस साजरा केला जातो.

  • Que: थॅलेसेमिया टाळण्यासाठी कोणती काळजी घ्यावी?

    Ans: थॅलेसेमिया हा अनुवांशिक आजार असल्यामुळे लग्नापूर्वी मुला-मुलीची 'Hb Electrophoresis' ही रक्ताची चाचणी करून घेणे हाच सर्वोत्तम प्रतिबंधात्मक उपाय आहे.

  • Que: अंडाशय कर्करोगाची सुरुवातीची लक्षणे काय आहेत?

    Ans: पोट सतत फुगल्यासारखे वाटणे, ओटीपोटात वेदना, भूक कमी होणे आणि वारंवार लघवीला जावे लागणे ही या कर्करोगाची प्राथमिक लक्षणे असू शकतात.

Published On: May 08, 2026 | 08:38 AM

