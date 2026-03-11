Guru Margi 2026: गुरू मार्गीनंतर या राशीच्या लोकांना मिळणार यश आणि काही राशीच्या लोकांना राहावे लागणार सावध

बुधवार, 11 मार्च रोजी सकाळी 6.17 वाजता गुरू ग्रह मिथुन राशीत थेट प्रवेश करेल. गुरूच्या थेट गतीचा परिणाम सर्व 12 राशींवर जाणवेल. ज्योतिषशास्त्रानुसार गुरु ग्रह ज्ञान, संतती, संपत्ती, विवाह आणि प्रगतीचा कारक असल्याने या क्षेत्रांवर सर्वात जास्त परिणाम होण्याची शक्यता आहे. काही राशींसाठी हा काळ फायदेशीर आणि अपेक्षित प्रगतीने भरलेला असू शकतो. दरम्यान, या काळात काही राशीच्या लोकांना सावधगिरी बाळगावी लागेल.
मेष राशीच्या लोकांच्या तिसऱ्या घरामध्ये गुरूची मार्गी होत असल्याने परिणाम दिसून येईल. तुमच्या प्रयत्नांना गती येईल आणि तुम्हाला काम आणि व्यवसायासाठी नवीन संधी मिळतील. यावेळी तुम्ही नवीन योजनांवर काम सुरू करू शकता. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्या लोकांसाठी हा काळ सामान्य राहील.
वृषभ राशीच्या लोकांसाठी गुरु ग्रह मिथुन राशीत थेट असेल आणि दुसऱ्या घरात असेल. सध्या गुंतवणूक आणि खरेदी टाळावी. आर्थिक बाबतीत सावधगिरी बाळगावी लागेल. जर तुम्ही संयम आणि समजूतदारपणाने काम केले तर परिस्थिती हळूहळू सुधारू शकते. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्यासाठी हा काळ सामान्य राहील. विद्यार्थ्यांसाठी हा काळ अनुकूल राहील.
मिथुन राशीच्या लोकांसाठी गुरूची थेट गती पहिल्या घरात होत आहे. कामाच्या ठिकाणी व्यक्तिमत्त्व आणि विचारसरणीत बदल दिसून येऊ शकतात. कधीकधी नकारात्मक विचार येऊ शकतात. आरोग्य पूर्वीपेक्षा चांगले राहील.
कर्क राशीच्या लोकांसाठी हा काळ थोडा आव्हानात्मक राहील. या काळात तुमचे खर्च वाढू शकतात आणि कोणीतरी तुमच्याकडून पैसे उधार देखील घेऊ शकते. मानसिक शांती राखण्यासाठी ध्यान करणे फायदेशीर ठरेल.
सिंह राशीच्या लोकांमध्ये गुरु मिथुन राशीत थेट असेल आणि अकराव्या घरात असेल. हा काळ तुमच्यासाठी फायदेशीर राहील आणि ओळखीच्या लोकांकडून सहकार्य मिळण्याची शक्यता आहे. अनपेक्षित मार्गांनी लाभ होण्याची शक्यता देखील असू शकते.
नवीन नोकरीची इच्छा पूर्ण होईल आणि तुम्ही वाहन खरेदी कराल.
कन्या राशीच्या लोकांसाठी गुरूच्या थेट हालचालीचा तुमच्या करिअरवर परिणाम होईल. या काळात तुम्हाला इतरांकडून पूर्ण पाठिंबा मिळेल आणि तुम्ही हळूहळू नवीन उपक्रम सुरू कराल. व्यवसायातील तुमची कठोर परिश्रम तुमच्या भविष्यातील योजनांना बळकटी देऊ शकतात.
तूळ राशीसाठी हा काळ सकारात्मक परिणाम आणू शकतो. नवीन अनुभवांच्या शक्यता देखील निर्माण होऊ शकतात.
कठोर परिश्रमाचे सकारात्मक परिणाम मिळण्याची शक्यता आहे.
वृश्चिक राशीच्या लोकांना या काळात काही अडचणी येऊ शकतात. कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी काळजीपूर्वक विचार करणे तुमच्यासाठी चांगले राहील. कोणावरही जास्त विश्वास ठेवू नका.
धनु राशीच्या लोकांनी या काळात कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी काळजीपूर्वक विचार करणे तुमच्यासाठी चांगले राहील. कोणावरही जास्त विश्वास ठेवू नका.
मकर राशीच्या लोकांनी या काळात काम आणि जबाबदाऱ्यांशी संबंधित असेल. कामाचा भार वाढेल. नातेसंबंधांमध्ये, परिस्थिती हळूहळू तुमच्या बाजूने येऊ शकते.
कुंभ राशीच्या लोकांसाठी गुरूची थेट हालचाल अनेक फायदे आणू शकते. मुलांशी संबंधित चांगली बातमी मिळण्याची शक्यता आहे. नवीन नोकरी किंवा घर खरेदी करण्याचे स्वप्न पूर्ण होतील.
या काळात मीन राशीच्या लोकांवरील कामाचा ताण वाढू शकतो. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला नवीन जबाबदाऱ्या देखील मिळू शकतात. काही जुन्या समस्या देखील सोडवल्या जाऊ शकतात.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: जेव्हा गुरु वक्री अवस्थेनंतर पुन्हा सरळ गतीने चालू लागतो, तेव्हा त्याला गुरू मार्गी असे म्हणतात. या बदलाचा प्रभाव अनेक राशींवर दिसून येतो.
Ans: गुरू मार्गीनंतर करिअर, व्यवसाय, शिक्षण, आर्थिक स्थिती आणि वैयक्तिक जीवनात प्रगतीची संधी मिळू शकते.
Ans: ग्रहांच्या स्थितीनुसार काही राशींवर तणाव, आर्थिक अडचणी किंवा कामात अडथळे येऊ शकतात. त्यामुळे महत्त्वाचे निर्णय घेताना सावध राहण्याचा सल्ला दिला जातो.