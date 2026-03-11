Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Automobile »
  • Electric Cars Sale Increased By 44 Percent In India Tata And Mahindra Report Check Details

भारतात इलेक्ट्रिक कारची वाढली क्रेझ, विक्रीत 44% उसळी; TATA आणि Mahindra ची काय आहे स्थिती

फेब्रुवारी २०२६ मध्ये भारतात इलेक्ट्रिक कारची विक्री ४४% वाढून १३,७३३ युनिट्स झाली. टाटा मोटर्सने आघाडी घेतली, तर महिंद्राने सर्वाधिक वाढ नोंदवली. आता नक्की काय स्थिती आहे जाणून घेऊया

Updated On: Mar 11, 2026 | 09:26 AM
इलेक्ट्रिक कार्सच्या विक्रीत ४४ टक्के वाढ (फोटो सौजन्य - iStock)

इलेक्ट्रिक कार्सच्या विक्रीत ४४ टक्के वाढ (फोटो सौजन्य - iStock)

Follow Us:
Follow Us:
  • भारतामध्ये इलेक्ट्रिक कार्सच्या विक्रीत तुफान वाढ 
  • ४४ टक्के विक्रीत झाली वाढ 
  • टाटा आणि महिंद्राच्या इलेक्ट्रिक कार्सची स्थिती काय आहे 
भारतात इलेक्ट्रिक कारची मागणी झपाट्याने वाढत आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमतींमुळे लोक इलेक्ट्रिक वाहनांचा विचार करण्यास प्रवृत्त होत आहेत. म्हणूनच देशात इलेक्ट्रिक कारची विक्री सातत्याने वाढत आहे. फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स असोसिएशन (FADA) नुसार, फेब्रुवारी २०२६ मध्ये इलेक्ट्रिक कारची विक्री वर्षानुवर्षे ४४ टक्क्यांनी वाढून १३,७३३ युनिट्स झाली.

खरं तर, जानेवारी २०२६ मध्ये १८,४७० इलेक्ट्रिक कार विकल्या गेल्या होत्या, तर फेब्रुवारीमध्ये ही संख्या १३,७३३ युनिट्सवर घसरली. हे मुख्यत्वे जानेवारी नंतर आणि फेब्रुवारीच्या कमी कालावधीनंतर मागणी कमी झाल्यामुळे आहे.

भारतात इलेक्ट्रिक स्कूटर-बाईक्सच्या मागणीत तुफान वाढ, 19% विक्रीत प्रगती, ‘ही’ कंपनी ठरली नंबर 1

टाटा मोटर्स नंबर वन कंपनी

फेब्रुवारी २०२६ मध्ये टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक कार सेगमेंटमध्ये आघाडीवर राहिली, त्या महिन्यात एकूण ५,५६८ इलेक्ट्रिक कार विकल्या. फेब्रुवारी २०२५ मध्ये, टाटाने ४,०२० युनिट्स विकल्या, जे या वर्षी विक्रीत ३८.५१ टक्के वाढ दर्शवते. तथापि, कंपनीने जानेवारी २०२६ मध्ये ८,००७ युनिट्स विकले, जे मासिक अंदाजे ३० टक्के घट दर्शवते. टाटाच्या कार्स या नेहमीच अधिक प्रमाणात विक्री केल्या जातात. आजही अनेक जणांचा टाटा या ब्रँडवर विश्वास आहे आणि यावेळीदेखील टाटाने तो विश्वास सार्थ करून दाखवला आहे. इलेक्ट्रिक कार्सच्या विक्रीतदेखील टाटाने आपला क्रमांक राखून ठेवला आहे. 

महिंद्राची विक्रीत चांगली वाढ

महिंद्रा कंपनीने इलेक्ट्रिक कार विभागात सर्वाधिक वार्षिक वाढ नोंदवली. फेब्रुवारी २०२६ मध्ये कंपनीने २,९१३ इलेक्ट्रिक कार विकल्या, तर फेब्रुवारी २०२५ मध्ये फक्त ५०८ युनिट्स विकल्या. ही विक्रीत सुमारे ४७३ टक्क्यांची लक्षणीय वाढ दर्शवते. तथापि, जानेवारी २०२६ च्या तुलनेत ही सुमारे २० टक्क्यांची घट दर्शवते. टाटानंतर महिंद्रा या कंपनीवर सर्वाधिक विश्वास लोकांचा आहे आणि त्याचाच परिणाम इलेक्ट्रिक कार्सच्या विक्रीतही दिसून येत आहे. महिंद्राच्या या कार्स अधिक प्रमाणात फेब्रुवारीमध्ये विक्री करण्यात आल्या आहेत. 

एमजी मोटर दुसऱ्या स्थानावर

जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इलेक्ट्रिक कार विक्रीत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. कंपनीने फेब्रुवारी २०२६ मध्ये ३,३१२ युनिट्स विकल्या. तथापि, ही संख्या गेल्या वर्षीपेक्षा ५ टक्के कमी आहे आणि जानेवारीच्या तुलनेत सुमारे २९ टक्क्यांनी घट आहे.

लिमिटेड एडिशन, लिमिटेड युनिट्स! Mahindra च्या ‘या’ खास कारची बुकिंग 10 मार्चपासून सुरु

इतर कंपन्यांची विक्री स्थिती

इतर कंपन्यांच्या बाबतीत, व्हिएतनामी कंपनी विनफास्टने फेब्रुवारीमध्ये ३८४ इलेक्ट्रिक कार विकल्या. दरम्यान, चीनच्या बीवायडीने ३०६ युनिट्स विकल्या, ज्यामुळे वर्षभर आणि महिन्याभर विक्रीत वाढ झाली. फेब्रुवारीमध्ये ह्युंदाईने ३०४ इलेक्ट्रिक कार विकल्या, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ही लक्षणीय घट आहे. किआने विक्रीत लक्षणीय वाढ नोंदवली, २९५ युनिट्स विकल्या. लक्झरी कार सेगमेंटमध्ये, बीएमडब्ल्यूने २४५ इलेक्ट्रिक कार विकल्या, तर मर्सिडीजने ६५ इलेक्ट्रिक कार विकल्या. मारुतीने २१४, टेस्लाने २९ आणि व्होल्वोने २५ इलेक्ट्रिक कार विकल्या.

Web Title: Electric cars sale increased by 44 percent in india tata and mahindra report check details

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 11, 2026 | 09:26 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

भारतात इलेक्ट्रिक स्कूटर-बाईक्सच्या मागणीत तुफान वाढ, 19% विक्रीत प्रगती, ‘ही’ कंपनी ठरली नंबर 1
1

भारतात इलेक्ट्रिक स्कूटर-बाईक्सच्या मागणीत तुफान वाढ, 19% विक्रीत प्रगती, ‘ही’ कंपनी ठरली नंबर 1

EMI 5 हजारांपेक्षाही कमी! Tata Motors ची सर्वात स्वस्त कार होईल तुमच्या मालकीची, जाणून घ्या फायनान्स प्लॅन
2

EMI 5 हजारांपेक्षाही कमी! Tata Motors ची सर्वात स्वस्त कार होईल तुमच्या मालकीची, जाणून घ्या फायनान्स प्लॅन

कार खरेदीदारांनो, अभी नहीं तो कभी नहीं! Maruti Suzuki च्या ‘या’ Cars वर 50 हजार रुपयांपर्यंत डिस्काउंट
3

कार खरेदीदारांनो, अभी नहीं तो कभी नहीं! Maruti Suzuki च्या ‘या’ Cars वर 50 हजार रुपयांपर्यंत डिस्काउंट

कार खरेदीचे स्वप्न होईल साकार! Citroen Ec3 साठी 1 लाखांचे डाउन पेमेंट केल्यानंतर इतकाच द्यावा लागेल EMI?
4

कार खरेदीचे स्वप्न होईल साकार! Citroen Ec3 साठी 1 लाखांचे डाउन पेमेंट केल्यानंतर इतकाच द्यावा लागेल EMI?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
भारतात इलेक्ट्रिक कारची वाढली क्रेझ, विक्रीत 44% उसळी; TATA आणि Mahindra ची काय आहे स्थिती

भारतात इलेक्ट्रिक कारची वाढली क्रेझ, विक्रीत 44% उसळी; TATA आणि Mahindra ची काय आहे स्थिती

Mar 11, 2026 | 09:26 AM
Kilauea Volcano: ज्वालामुखीचा महाविस्फोट! 1000 फूट उंचीवर लाव्हाचे कारंजे; हवाईमध्ये 43 व्यांदा निसर्गाचे तांडव, पाहा VIDEO

Kilauea Volcano: ज्वालामुखीचा महाविस्फोट! 1000 फूट उंचीवर लाव्हाचे कारंजे; हवाईमध्ये 43 व्यांदा निसर्गाचे तांडव, पाहा VIDEO

Mar 11, 2026 | 09:18 AM
Paper Leak: धक्कादायक! पुण्यात दहावीचा गणिताचा पेपर लीक, टेलिग्राम ग्रुपवर तीन दिवस आधीच प्रश्नपत्रिका व्हायरल; गुन्हा दाखल

Paper Leak: धक्कादायक! पुण्यात दहावीचा गणिताचा पेपर लीक, टेलिग्राम ग्रुपवर तीन दिवस आधीच प्रश्नपत्रिका व्हायरल; गुन्हा दाखल

Mar 11, 2026 | 09:14 AM
Free Fire MAX: गेमर्ससाठी धमाका! ‘King of Gold’ इमोट फ्री मिळवण्याची संधी, फक्त करावं लागणार ‘हे’ काम

Free Fire MAX: गेमर्ससाठी धमाका! ‘King of Gold’ इमोट फ्री मिळवण्याची संधी, फक्त करावं लागणार ‘हे’ काम

Mar 11, 2026 | 09:11 AM
भारताकडून लज्जास्पद हार! न्यूझीलंड क्रिकेटचा मोठा निर्णय, Senior खेळाडूंची हकालपट्टी

भारताकडून लज्जास्पद हार! न्यूझीलंड क्रिकेटचा मोठा निर्णय, Senior खेळाडूंची हकालपट्टी

Mar 11, 2026 | 09:10 AM
दिव्या अग्रवालचे प्रिन्स नरुलाच्या चाहत्यांवर गंभीर आरोप; अभिनेत्याने ‘फुटेजसाठी काहीही कर’ म्हणत दिलं प्रत्युत्तर

दिव्या अग्रवालचे प्रिन्स नरुलाच्या चाहत्यांवर गंभीर आरोप; अभिनेत्याने ‘फुटेजसाठी काहीही कर’ म्हणत दिलं प्रत्युत्तर

Mar 11, 2026 | 09:10 AM
बॉयफ्रेंडने मोबाईलवर ब्लॉक केलं म्हणून तरुणीने धावत्या ट्रेनमधून वाशीच्या खाडीत मारली उडी, मच्छिमाऱ्यांनी वाचवला जीव; Video Viral

बॉयफ्रेंडने मोबाईलवर ब्लॉक केलं म्हणून तरुणीने धावत्या ट्रेनमधून वाशीच्या खाडीत मारली उडी, मच्छिमाऱ्यांनी वाचवला जीव; Video Viral

Mar 11, 2026 | 09:01 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Mar 10, 2026 | 11:04 PM
Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Mar 10, 2026 | 10:58 PM
Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Mar 10, 2026 | 08:00 PM
Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Mar 10, 2026 | 07:55 PM
Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Mar 10, 2026 | 07:50 PM
Kolhapur Gas Shortage : सिलेंडर खरेदीसाठी नागरिकांची गॅस एजन्सी समोर गर्दी

Kolhapur Gas Shortage : सिलेंडर खरेदीसाठी नागरिकांची गॅस एजन्सी समोर गर्दी

Mar 10, 2026 | 07:37 PM
NAVI MUMBAI : नवी मुंबईत घरगुती गॅससाठी ग्राहकांच्या लांबच लांब रांगा

NAVI MUMBAI : नवी मुंबईत घरगुती गॅससाठी ग्राहकांच्या लांबच लांब रांगा

Mar 10, 2026 | 03:14 PM