भारतात इलेक्ट्रिक कारची वाढली क्रेझ, विक्रीत 44% उसळी; TATA आणि Mahindra ची काय आहे स्थिती

खरं तर, जानेवारी २०२६ मध्ये १८,४७० इलेक्ट्रिक कार विकल्या गेल्या होत्या, तर फेब्रुवारीमध्ये ही संख्या १३,७३३ युनिट्सवर घसरली. हे मुख्यत्वे जानेवारी नंतर आणि फेब्रुवारीच्या कमी कालावधीनंतर मागणी कमी झाल्यामुळे आहे.
टाटा मोटर्स नंबर वन कंपनी
फेब्रुवारी २०२६ मध्ये टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक कार सेगमेंटमध्ये आघाडीवर राहिली, त्या महिन्यात एकूण ५,५६८ इलेक्ट्रिक कार विकल्या. फेब्रुवारी २०२५ मध्ये, टाटाने ४,०२० युनिट्स विकल्या, जे या वर्षी विक्रीत ३८.५१ टक्के वाढ दर्शवते. तथापि, कंपनीने जानेवारी २०२६ मध्ये ८,००७ युनिट्स विकले, जे मासिक अंदाजे ३० टक्के घट दर्शवते. टाटाच्या कार्स या नेहमीच अधिक प्रमाणात विक्री केल्या जातात. आजही अनेक जणांचा टाटा या ब्रँडवर विश्वास आहे आणि यावेळीदेखील टाटाने तो विश्वास सार्थ करून दाखवला आहे. इलेक्ट्रिक कार्सच्या विक्रीतदेखील टाटाने आपला क्रमांक राखून ठेवला आहे.
महिंद्राची विक्रीत चांगली वाढ
महिंद्रा कंपनीने इलेक्ट्रिक कार विभागात सर्वाधिक वार्षिक वाढ नोंदवली. फेब्रुवारी २०२६ मध्ये कंपनीने २,९१३ इलेक्ट्रिक कार विकल्या, तर फेब्रुवारी २०२५ मध्ये फक्त ५०८ युनिट्स विकल्या. ही विक्रीत सुमारे ४७३ टक्क्यांची लक्षणीय वाढ दर्शवते. तथापि, जानेवारी २०२६ च्या तुलनेत ही सुमारे २० टक्क्यांची घट दर्शवते. टाटानंतर महिंद्रा या कंपनीवर सर्वाधिक विश्वास लोकांचा आहे आणि त्याचाच परिणाम इलेक्ट्रिक कार्सच्या विक्रीतही दिसून येत आहे. महिंद्राच्या या कार्स अधिक प्रमाणात फेब्रुवारीमध्ये विक्री करण्यात आल्या आहेत.
एमजी मोटर दुसऱ्या स्थानावर
जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इलेक्ट्रिक कार विक्रीत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. कंपनीने फेब्रुवारी २०२६ मध्ये ३,३१२ युनिट्स विकल्या. तथापि, ही संख्या गेल्या वर्षीपेक्षा ५ टक्के कमी आहे आणि जानेवारीच्या तुलनेत सुमारे २९ टक्क्यांनी घट आहे.
इतर कंपन्यांची विक्री स्थिती
इतर कंपन्यांच्या बाबतीत, व्हिएतनामी कंपनी विनफास्टने फेब्रुवारीमध्ये ३८४ इलेक्ट्रिक कार विकल्या. दरम्यान, चीनच्या बीवायडीने ३०६ युनिट्स विकल्या, ज्यामुळे वर्षभर आणि महिन्याभर विक्रीत वाढ झाली. फेब्रुवारीमध्ये ह्युंदाईने ३०४ इलेक्ट्रिक कार विकल्या, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ही लक्षणीय घट आहे. किआने विक्रीत लक्षणीय वाढ नोंदवली, २९५ युनिट्स विकल्या. लक्झरी कार सेगमेंटमध्ये, बीएमडब्ल्यूने २४५ इलेक्ट्रिक कार विकल्या, तर मर्सिडीजने ६५ इलेक्ट्रिक कार विकल्या. मारुतीने २१४, टेस्लाने २९ आणि व्होल्वोने २५ इलेक्ट्रिक कार विकल्या.