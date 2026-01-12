Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Hans Mahapurush Yoga: देवगुरु बृहस्पती निर्माण करणार शक्तिशाली राजयोग, या राशींच्या लोकांचे उजळणार नशीब

ग्रहांच्या स्थितीमुळे शुभ आणि अशुभ योग तयार होतात. यावेळी देवगुरू गुरूचे संक्रमण हंस महापुरुष राजयोग तयार कऱणार आहे त्याच्या प्रभावामुळे अनेक राशींना फायदा होणार आहेत. कोणत्या आहेत त्या राशी जाणून घ्या

Updated On: Jan 12, 2026 | 10:28 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

  •  हंस महापुरुष राजयोग तयार होणार
  • या राशीच्या लोकांना होणार फायदा
  • हंस महापुरुष राजयोग कोणत्या राशीसाठी फायदेशीर
 

 

ग्रहांचे संक्रमण, त्यांच्या स्थानांमध्ये आणि हालचालींमध्ये बदल यामुळे विविध योग तयार करत आहेत. ज्योतिषशास्त्राच्या दृष्टिकोनातून, हंस महापुरुष धन, प्रतिष्ठा, सन्मान आणि आध्यात्मिक प्रगतीसाठी राजयोगावर विश्वास ठेवतात. देवगुरू गुरूच्या त्यांच्या उच्च राशीत प्रवेशाने हा शुभ हंस महापुरुष राजयोग तयार होतो. देवगुरू गुरू त्यांच्या उच्च राशी कर्क राशीत प्रवेश करणार आहे. देवगुरू गुरूच्या कर्क राशीत प्रवेशामुळे हा हंस महापुरुष राजयोग तयार होणार आहे. जूनमध्ये देवगुरू गुरू आपल्या उच्च राशी कर्क राशीत प्रवेश करणार आहे. यामुळे हंस महापुरुष राजयोग तयार होईल. या राजयोगाचा काही राशीच्या लोकांवर शुभ परिणाम होणार आहे. कोणत्या आहेत त्या राशी जाणून घ्या

हंस महापुरुष राजयोगाचा या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

कर्क रास

कर्क राशीच्या लोकांसाठी, हंस महापुरुष राजयोग फायदेशीर असणार आहे. हा राजयोग तुमच्या घरात तयार होत असल्याने तुमचा सन्मान आणि प्रतिष्ठा वाढेल. आर्थिक लाभाच्या संधी वाढतील. तुमची प्रतिष्ठा वाढेल आणि तुम्ही चांगले निर्णय घेण्यात यशस्वी व्हाल. अविवाहितांना चांगले लग्नाचे प्रस्ताव मिळू शकतात.

कन्या रास

कन्या राशीच्या लोकांसाठी गुरु ग्रह ११ व्या घरात संक्रमण करणार आहे. हे तुमचे नफा आणि उत्पन्नाचे घर असेल. यामुळे तुम्हाला आर्थिक लाभ होऊ शकतो. तुमची आर्थिक परिस्थिती मजबूत होईल आणि उत्पन्नाचे नवीन स्रोत तयार होतील. जुन्या गुंतवणुकीतून तुम्हाला फायदा होईल. व्यवसाय आणि नोकरीत तुमची प्रगती होईल. समाजात तुमचा आदर वाढेल.

तूळ रास

गुरु ग्रह तूळ राशीत कर्मभावात संक्रमण करणार आहे. हे संक्रमण तुमच्या करिअरसाठी चांगले राहील. या काळात तुमची प्रगती होईल. नोकरी करणाऱ्यांना पदोन्नती मिळू शकते. पगारवाढीमुळे तुम्ही आनंदी असाल. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला नवीन जबाबदाऱ्या मिळू शकतात. व्यावसायिकांना फायदा होईल. तुम्ही तुमचा व्यवसाय वाढवण्याचा विचार करू शकता. तुमच्या मेहनतीचे फळ मिळेल.

वृश्चिक रास

वृश्चिक राशीच्या लोकांसाठी नवव्या घरात गुरु ग्रह संक्रमण करेल. यामुळे वृश्चिक राशीच्या लोकांना फायदा होईल. गुरू गुरूच्या आशीर्वादाने तुम्हाला नशिबाची साथ मिळेल. तुमची प्रलंबित कामे पूर्ण होतील. जुन्या गुंतवणुकीतून तुम्हाला फायदा होऊ शकतो. परदेश प्रवास शक्य आहे. तुम्हाला तुमच्या वडिलांकडून किंवा शिक्षकांकडून पाठिंबा मिळेल. तुम्हाला यश मिळेल. आर्थिकदृष्ट्या हा काळ तुमच्यासाठी अनुकूल असेल.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: हंस महापुरुष योग म्हणजे काय?

    Ans: जेव्हा देवगुरु बृहस्पती स्वतःच्या राशीत (धनु किंवा मीन) किंवा उच्च राशीत (कर्क) केंद्रस्थानात (१, ४, ७, १० भावात) असतो, तेव्हा हंस महापुरुष योग तयार होतो. हा योग अत्यंत शुभ व शक्तिशाली मानला जातो.

  • Que: हंस महापुरुष योग कोणत्या ग्रहामुळे तयार होतो?

    Ans: हा योग देवगुरु बृहस्पती ग्रहामुळे तयार होतो. बृहस्पती ज्ञान, धर्म, समृद्धी, गुरु कृपा आणि नशीब यांचा कारक ग्रह आहे.

  • Que: हंस महापुरुष योगामुळे अध्यात्मिक प्रगती होते का?

    Ans: होय. हा योग केवळ भौतिक नव्हे तर धर्म, सद्गुण, ज्ञान आणि अध्यात्मिक उन्नती घडवून आणतो

Published On: Jan 12, 2026 | 10:28 AM

