इराणमधील अणुकेंद्रांवर युद्धाचे सावट! अणू गळती झाल्यास ८ देशांत पसरणार ‘सायलेंट किलर’ विष; पिण्याच्या पाण्यासाठीही होणार हाहाकार

इराणच्या बुशहरसारख्या किनारपट्टीवरील अणू प्रकल्पांमधून थोडीही गळती झाली, तर त्याचा सर्वात पहिला आणि घातक परिणाम समुद्रावर होईल. आखाती देशांतील किमान ६ ते ८ देश थेट याच्या तडाख्यात येऊ शकतात. कुवेत, कतार आणि बहरीनसारख्या देशांसाठी ही स्थिती एखाद्या भीषण आपत्तीपेक्षा कमी नसेल. याचे मुख्य कारण म्हणजे हे देश पिण्याच्या पाण्यासाठी पूर्णपणे समुद्राचे पाणी गोड करणाऱ्या ‘डीसॅलिनेशन’ (Desalination) प्लांटवर अवलंबून आहेत. जर समुद्राचे पाणी किरणोत्सर्गी झाले, तर या देशांतील पाणीपुरवठा पूर्णपणे ठप्प होईल. सर्वाधिक धोका संयुक्त अरब अमिरातीला (UAE) आहे, कारण तिथला ८० टक्क्यांहून अधिक पिण्याच्या पाण्याचा स्रोत समुद्रच आहे.
अणू गळतीचा धोका केवळ पाण्यापुरता मर्यादित राहणार नाही. हवेची दिशा हे रेडिएशन सौदी अरेबिया, ओमान आणि इराकसारख्या शेजारील देशांपर्यंत पोहोचवू शकते. एखादी मोठी गळती झाल्यास किरणोत्सर्गी कण अवघ्या काही तासांत आंतरराष्ट्रीय सीमा पार करून लाखो लोकांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम करू शकतात. जॉर्डन आणि सीरियासारख्या देशांनाही या अस्थिरतेमुळे मोठा धोका पत्करावा लागू शकतो. तज्ज्ञांच्या मते, हवेतून पसरणारे हे प्रदूषण रोखणे अशक्य आहे. हवामानातील बदलांनुसार हे रेडिएशन कित्येक मैल दूरपर्यंत कहर माजवू शकते, ज्यामुळे संपूर्ण क्षेत्रातील पर्यावरण आणि जनजीवन कित्येक वर्षांसाठी उद्ध्वस्त होऊ शकते.
अणू रेडिएशनच्या स्थितीत जीव वाचवण्यासाठी सर्वात महत्त्वाचा नियम म्हणजे ‘कमीतकमी संपर्क’. तज्ज्ञांच्या मते, अशी परिस्थिती उद्भवल्यास खालील बाबींचे पालन करणे आवश्यक आहे:
वेळेचे भान, अंतर आणि सुरक्षेच्या या कडक नियमांचे पालन करूनच या ‘अदृश्य मृत्यू’च्या छायेतून वाचणे शक्य आहे.
