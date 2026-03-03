Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • World »
  • If There Is A Nuclear Leak In Iran 8 Countries Will Be Hit Hard Silent Killer Poison Will Spread In The Air

इराणमधील अणुकेंद्रांवर युद्धाचे सावट! अणू गळती झाल्यास ८ देशांत पसरणार ‘सायलेंट किलर’ विष; पिण्याच्या पाण्यासाठीही होणार हाहाकार

Middle East Conflict: इराणच्या अणुकेंद्रांजवळ वाढत्या हल्ल्यांमुळे 'न्यूक्लियर सेफ्टी' (अणू सुरक्षा) धोक्यात आली असल्याचा गंभीर इशारा 'इंटरनॅशनल ॲटॉमिक एनर्जी एजन्सी' (IAEA) चे महासंचालक राफेल ग्रॉसी यांनी दिला आहे.

Updated On: Mar 03, 2026 | 04:25 PM
इराणमधील अणुकेंद्रांवर युद्धाचे सावट! अणू गळती झाल्यास ८ देशांत पसरणार 'सायलेंट किलर' विष (Photo Credit- X)

इराणमधील अणुकेंद्रांवर युद्धाचे सावट! अणू गळती झाल्यास ८ देशांत पसरणार 'सायलेंट किलर' विष (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:

 

 

  • अरे बापरे! इराणमध्ये अणू गळती झाली तर ८ देशांना बसणार मोठा फटका!
  • हवेत पसरणार ‘सायलेंट किलर’ विष
  • तज्ज्ञांचा इशारा
Israel attacks Iran News: मध्य पूर्वेतील इराण आणि इस्रायल-अमेरिका यांच्यात सुरू असलेल्या भीषण लष्करी संघर्षाने आता एका नव्या आणि भयानक धोक्याकडे जगाचे लक्ष वेधले आहे. इराणच्या अणुकेंद्रांजवळ वाढत्या हल्ल्यांमुळे ‘न्यूक्लियर सेफ्टी’ (अणू सुरक्षा) धोक्यात आली असल्याचा गंभीर इशारा ‘इंटरनॅशनल ॲटॉमिक एनर्जी एजन्सी’ (IAEA) चे महासंचालक राफेल ग्रॉसी यांनी दिला आहे. अद्याप कोणतीही किरणोत्सर्गी गळती (Radiation Leak) झालेली नसली, तरी परिस्थिती बिघडल्यास ‘रेडिओलॉजिकल रिलीज’ची शक्यता नाकारता येत नाही. हा एक असा ‘सायलेंट किलर’ आहे जो डोळ्यांना न दिसता हजारो किलोमीटरपर्यंत विनाश घडवू शकतो.

समुद्रमार्गे खाडी देशांवर ओढवणार मोठे संकट

इराणच्या बुशहरसारख्या किनारपट्टीवरील अणू प्रकल्पांमधून थोडीही गळती झाली, तर त्याचा सर्वात पहिला आणि घातक परिणाम समुद्रावर होईल. आखाती देशांतील किमान ६ ते ८ देश थेट याच्या तडाख्यात येऊ शकतात. कुवेत, कतार आणि बहरीनसारख्या देशांसाठी ही स्थिती एखाद्या भीषण आपत्तीपेक्षा कमी नसेल. याचे मुख्य कारण म्हणजे हे देश पिण्याच्या पाण्यासाठी पूर्णपणे समुद्राचे पाणी गोड करणाऱ्या ‘डीसॅलिनेशन’ (Desalination) प्लांटवर अवलंबून आहेत. जर समुद्राचे पाणी किरणोत्सर्गी झाले, तर या देशांतील पाणीपुरवठा पूर्णपणे ठप्प होईल. सर्वाधिक धोका संयुक्त अरब अमिरातीला (UAE) आहे, कारण तिथला ८० टक्क्यांहून अधिक पिण्याच्या पाण्याचा स्रोत समुद्रच आहे.

World War 3 : आता थेट प्रहार! ट्रम्प यांचे इराणला ‘डेथ वॉरंट’; सैनिकांना युद्धाचा आदेश जारी, अमेरिकेच्या महायभकंर प्लॅनने खळबळ

वाऱ्याच्या वेगासह सीमा ओलांडणार 

अणू गळतीचा धोका केवळ पाण्यापुरता मर्यादित राहणार नाही. हवेची दिशा हे रेडिएशन सौदी अरेबिया, ओमान आणि इराकसारख्या शेजारील देशांपर्यंत पोहोचवू शकते. एखादी मोठी गळती झाल्यास किरणोत्सर्गी कण अवघ्या काही तासांत आंतरराष्ट्रीय सीमा पार करून लाखो लोकांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम करू शकतात. जॉर्डन आणि सीरियासारख्या देशांनाही या अस्थिरतेमुळे मोठा धोका पत्करावा लागू शकतो. तज्ज्ञांच्या मते, हवेतून पसरणारे हे प्रदूषण रोखणे अशक्य आहे. हवामानातील बदलांनुसार हे रेडिएशन कित्येक मैल दूरपर्यंत कहर माजवू शकते, ज्यामुळे संपूर्ण क्षेत्रातील पर्यावरण आणि जनजीवन कित्येक वर्षांसाठी उद्ध्वस्त होऊ शकते.

रेडिएशनपासून बचावासाठी खबरदारीचे नियम

अणू रेडिएशनच्या स्थितीत जीव वाचवण्यासाठी सर्वात महत्त्वाचा नियम म्हणजे ‘कमीतकमी संपर्क’. तज्ज्ञांच्या मते, अशी परिस्थिती उद्भवल्यास खालील बाबींचे पालन करणे आवश्यक आहे:

  • सुरक्षित आश्रय: तात्काळ वीट किंवा काँक्रीटच्या मजबूत इमारतीमध्ये आश्रय घ्यावा.
  • हवा बंद करा: बाहेरची दूषित हवा आत येऊ नये म्हणून खिडक्या आणि दरवाजे पूर्णपणे बंद करावेत. एसी किंवा पंखे यांसारखे व्हेंटिलेशन सिस्टिम त्वरित बंद कराव्यात.
  • दुरी राखा: रेडिएशनच्या स्त्रोतापासून जितके जास्त लांब राहाल, तितका धोका कमी होईल.
  • खाद्य सुरक्षा: अशा काळात केवळ सीलबंद बाटलीतील पाणी आणि डबाबंद अन्नच सुरक्षित असते.

वेळेचे भान, अंतर आणि सुरक्षेच्या या कडक नियमांचे पालन करूनच या ‘अदृश्य मृत्यू’च्या छायेतून वाचणे शक्य आहे.

Iran Strategy : काय आहे इराणची मोजॅक रणनीती? ४ दिवसांतच अमेरिका-इस्रायलला फुटला घाम; ट्रम्प यांच्यासाठी इराण ठरतोय गळ्याचा फास?

Web Title: If there is a nuclear leak in iran 8 countries will be hit hard silent killer poison will spread in the air

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 03, 2026 | 04:25 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

World War 3 : आता थेट प्रहार! ट्रम्प यांचे इराणला ‘डेथ वॉरंट’; सैनिकांना युद्धाचा आदेश जारी, अमेरिकेच्या महायभकंर प्लॅनने खळबळ
1

World War 3 : आता थेट प्रहार! ट्रम्प यांचे इराणला ‘डेथ वॉरंट’; सैनिकांना युद्धाचा आदेश जारी, अमेरिकेच्या महायभकंर प्लॅनने खळबळ

‘इकडे आड तिकडे विहीर’, पाकिस्तानमध्ये अशांतता; असीम मुनीरचा जीव धोक्यात, दुटप्पी वागण्याने पाकिस्तान अडचणीत
2

‘इकडे आड तिकडे विहीर’, पाकिस्तानमध्ये अशांतता; असीम मुनीरचा जीव धोक्यात, दुटप्पी वागण्याने पाकिस्तान अडचणीत

Iran Strategy : काय आहे इराणची मोजॅक रणनीती? ४ दिवसांतच अमेरिका-इस्रायलला फुटला घाम; ट्रम्प यांच्यासाठी इराण ठरतोय गळ्याचा फास?
3

Iran Strategy : काय आहे इराणची मोजॅक रणनीती? ४ दिवसांतच अमेरिका-इस्रायलला फुटला घाम; ट्रम्प यांच्यासाठी इराण ठरतोय गळ्याचा फास?

US-Israel Iran War: “माझ्या मुलाला भारतात घेऊन या साहेब”; लेकासाठी अभिनेत्री विशाखा सुभेदारची शासनाला विनंती
4

US-Israel Iran War: “माझ्या मुलाला भारतात घेऊन या साहेब”; लेकासाठी अभिनेत्री विशाखा सुभेदारची शासनाला विनंती

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
आता पेट्रोलचा खर्च विसरा! Raptee HV इलेक्ट्रिक बाइक बाजारात दाखल; एका चार्जवर धावणार २०० किमी!

आता पेट्रोलचा खर्च विसरा! Raptee HV इलेक्ट्रिक बाइक बाजारात दाखल; एका चार्जवर धावणार २०० किमी!

Mar 03, 2026 | 04:25 PM
इराणमधील अणुकेंद्रांवर युद्धाचे सावट! अणू गळती झाल्यास ८ देशांत पसरणार ‘सायलेंट किलर’ विष; पिण्याच्या पाण्यासाठीही होणार हाहाकार

इराणमधील अणुकेंद्रांवर युद्धाचे सावट! अणू गळती झाल्यास ८ देशांत पसरणार ‘सायलेंट किलर’ विष; पिण्याच्या पाण्यासाठीही होणार हाहाकार

Mar 03, 2026 | 04:25 PM
Dharashiv Crime: कला केंद्रावर सशस्त्र दरोडा; 9 लाखांचा सोनं लंपास, डोक्याला पिस्तूल लावून धमकी

Dharashiv Crime: कला केंद्रावर सशस्त्र दरोडा; 9 लाखांचा सोनं लंपास, डोक्याला पिस्तूल लावून धमकी

Mar 03, 2026 | 04:17 PM
Chandrapur: चंद्रपुरात वाढता मानव-वन्यजीव संघर्ष; 300 वाघांसह मानवी जीवितही धोक्यात

Chandrapur: चंद्रपुरात वाढता मानव-वन्यजीव संघर्ष; 300 वाघांसह मानवी जीवितही धोक्यात

Mar 03, 2026 | 03:59 PM
T20 World Cup 2026: उपांत्य फेरीच्या सामन्यांसाठी ICC कडून अंपायर्सची घोषणा; IND vs ENG सामन्यात ‘या’ दिग्गज पंचांचा असणार पहारा

T20 World Cup 2026: उपांत्य फेरीच्या सामन्यांसाठी ICC कडून अंपायर्सची घोषणा; IND vs ENG सामन्यात ‘या’ दिग्गज पंचांचा असणार पहारा

Mar 03, 2026 | 03:56 PM
IMD India Alert: दिल्लीपासून ‘या’ राज्यांत Heat Wave; बर्फवृष्टी अन् जोरदार पाऊस…

IMD India Alert: दिल्लीपासून ‘या’ राज्यांत Heat Wave; बर्फवृष्टी अन् जोरदार पाऊस…

Mar 03, 2026 | 03:53 PM
Chandra Grahan 2026: चंद्रग्रहण कसे होते? फक्त पौर्णिमेलाच का होते? काय आहे मागाचं वैज्ञानिक आणि धार्मिक कारणं?

Chandra Grahan 2026: चंद्रग्रहण कसे होते? फक्त पौर्णिमेलाच का होते? काय आहे मागाचं वैज्ञानिक आणि धार्मिक कारणं?

Mar 03, 2026 | 03:50 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar: थकीत वेतनासाठी शनि शिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण

Ahilyanagar: थकीत वेतनासाठी शनि शिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण

Mar 03, 2026 | 03:37 PM
JALNA : फुलांची उधळण, डफड्यावर ठेका पाहा आ. अर्जुन खोतकरांची अनोखी होळी

JALNA : फुलांची उधळण, डफड्यावर ठेका पाहा आ. अर्जुन खोतकरांची अनोखी होळी

Mar 03, 2026 | 03:32 PM
Palghar News : ओलियम वायूच्या गळतीमुळे तारापुर औद्योगिक क्षेत्रात खळबळ

Palghar News : ओलियम वायूच्या गळतीमुळे तारापुर औद्योगिक क्षेत्रात खळबळ

Mar 02, 2026 | 11:05 PM
Kolhapur News : ऐतिहासिक शाहू मिलसाठी शाहूप्रेमी एकवटले! 

Kolhapur News : ऐतिहासिक शाहू मिलसाठी शाहूप्रेमी एकवटले! 

Mar 02, 2026 | 11:02 PM
Vasai : संतापजनक ! वसई बाजार परिसरातील शेतकरी शिल्पाची अज्ञातांकडून तोडफोड

Vasai : संतापजनक ! वसई बाजार परिसरातील शेतकरी शिल्पाची अज्ञातांकडून तोडफोड

Mar 02, 2026 | 10:58 PM
Sindhudurg : सिंधुदुर्गात होळी उत्सवाला उत्साहात प्रारंभ, जिल्ह्यात ११३६ ठिकाणी होळी पूजन संपन्न

Sindhudurg : सिंधुदुर्गात होळी उत्सवाला उत्साहात प्रारंभ, जिल्ह्यात ११३६ ठिकाणी होळी पूजन संपन्न

Mar 02, 2026 | 10:55 PM
Mumbai : नरेंद्र मोदींच्या फुली असलेल्या फोटोवर आक्षेप भाईंदरमध्ये दोन गटात वाद

Mumbai : नरेंद्र मोदींच्या फुली असलेल्या फोटोवर आक्षेप भाईंदरमध्ये दोन गटात वाद

Mar 02, 2026 | 08:28 PM