T20 World Cup 2026: उपांत्य फेरीच्या सामन्यांसाठी ICC कडून अंपायर्सची घोषणा; IND vs ENG सामन्यात ‘या’ दिग्गज पंचांचा असणार पहारा

T20 World Cup 2026 Semi Final News: विजेतेपदापासून अवघ्या दोन पाऊल दूर असलेल्या चार बलाढ्य संघांमधील रणसंग्रामापूर्वी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने (ICC) एक अत्यंत महत्त्वाची घोषणा केली आहे.

Updated On: Mar 03, 2026 | 03:56 PM
T20 World Cup 2026 Semi Final: टी-२० विश्वचषक २०२६ (T20 World Cup 2026) आता आपल्या सर्वात रोमांचक टप्प्यावर येऊन पोहोचला आहे. विजेतेपदापासून अवघ्या दोन पाऊल दूर असलेल्या चार बलाढ्य संघांमधील रणसंग्रामापूर्वी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने (ICC) एक अत्यंत महत्त्वाची घोषणा केली आहे. आगामी दोन्ही उपांत्य फेरीच्या (Semi-final) सामन्यांसाठी आयसीसीने अनुभवी अंपायर्स आणि मॅच रेफरींच्या नावांची अधिकृत घोषणा केली आहे.

कोलकाता आणि मुंबईत रंगणार बाद फेरीचा थरार

आयसीसीने दिलेल्या माहितीनुसार, कोलकाता आणि मुंबई येथे होणाऱ्या बाद फेरीच्या सामन्यांसाठी ‘एमिरेट्स आयसीसी एलिट पॅनेल’मधील अनुभवी अधिकाऱ्यांकडे जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. कोलकाता येथील ईडन गार्डन्सवर होणाऱ्या पहिल्या उपांत्य फेरीत दक्षिण आफ्रिका आणि न्यूझीलंड हे संघ भिडणार आहेत. तर, मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर भारत आणि इंग्लंड यांच्यात दुसरा महामुकाबला रंगणार आहे.

पहिला उपांत्य सामना: दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध न्यूझीलंड (४ मार्च, कोलकाता)

कोलकाता येथील ऐतिहासिक ईडन गार्डन्सवर होणाऱ्या या सामन्यात रिचर्ड इलिंगवर्थ आणि एलेक्स व्हार्फ हे ‘ऑन-फिल्ड’ अंपायर म्हणून काम पाहतील. इलिंगवर्थ यांना मोठ्या आयसीसी स्पर्धांमधील अंपायरिंगचा दांडगा अनुभव आहे. भारतीय पंच नितीन मेनन यांच्याकडे या सामन्यात ‘थर्ड अंपायर’ची जबाबदारी असेल.

  • ऑन-फिल्ड अंपायर: रिचर्ड इलिंगवर्थ आणि एलेक्स व्हार्फ
  • थर्ड अंपायर: नितीन मेनन
  • फोर्थ अंपायर: रॉड टकर
  • मॅच रेफरी: जवागल श्रीनाथ

भारत, इंग्लंड की दक्षिण आफ्रिका! T20 World Cup 2026 चे विजेतेपद कोण जिंकेल? एका माजी दिग्गजाने केली भविष्यवाणी

दुसरा उपांत्य सामना: भारत विरुद्ध इंग्लंड (५ मार्च, मुंबई)

मुंबईत होणाऱ्या भारत-इंग्लंड या हाय-व्होल्टेज सामन्याबद्दल चाहत्यांमध्ये मोठी उत्सुकता आहे. या महत्त्वाच्या लढतीत न्यूझीलंडचे क्रिस गॅफनी आणि दक्षिण आफ्रिकेचे अल्लाउद्दीन पलेकर मैदानी पंच म्हणून कार्यरत असतील. पलेकर यांनी चालू स्पर्धेत भारत आणि इंग्लंड या दोन्ही संघांच्या सामन्यांत यापूर्वी प्रभावी कामगिरी केली आहे.

  • ऑन-फिल्ड अंपायर: क्रिस गॅफनी आणि अल्लाउद्दीन पलेकर
  • थर्ड अंपायर: एड्रियन होल्डस्टॉक
  • फोर्थ अंपायर: पॉल रिफेल
  • मॅच रेफरी: एंडी पायक्रॉफ्ट

निष्पक्ष निकालासाठी आयसीसीचा अनुभवी अधिकाऱ्यांवर भर

टी-२० विश्वचषकासारख्या मोठ्या व्यासपीठावर पंचांचा निर्णय सामन्याला कलाटणी देणारा ठरू शकतो. बाद फेरीच्या सामन्यात होणारी एक लहान चूकही एखाद्या संघाचे विश्वविजेतेपदाचे स्वप्न भंग करू शकते. हे लक्षात घेऊन आयसीसीने केवळ अनुभवी आणि तज्ज्ञ अधिकाऱ्यांचीच निवड केली आहे. या निर्णयामुळे सामने निष्पक्ष आणि सुरळीत पार पडण्यास मदत होईल. आता क्रिकेट चाहत्यांचे डोळे कोलकाता आणि मुंबईतील या सामन्यांकडे लागले असून, त्यानंतरच फायनलमध्ये पोहोचणारे दोन संघ निश्चित होतील.

T20 World Cup 2026 मधून बाहेर पडल्यानंतर वेस्ट इंडिज संघही भारतात अडकला, बोर्डाने जारी केले निवेदन

Published On: Mar 03, 2026 | 03:56 PM

