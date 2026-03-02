Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Holi 2026 : नरसिंह, विष्णू ते श्रीकृष्ण; होळीला कोणत्या देवतांची करावी आराधना?

होळी हा केवळ रंगांचा सण नसून तो असत्यावर सत्याच्या विजयाचे प्रतीक आहे. या दिवशी विविध देवतांची पूजा करण्याची परंपरा आहे. प्रत्येक देवतेच्या पूजेमागे विशिष्ट धार्मिक आणि आध्यात्मिक अर्थ दडलेला आहे.

Updated On: Mar 02, 2026 | 12:00 PM
(फोटो सौजन्य: Pinterest)

  • होळीच्या दिवशी भगवान नरसिंह आणि विष्णूची पूजा करण्याची परंपरा आहे.
  • भगवान शिव तसेच रतीसह कामदेवाची आराधना या सणाशी जोडली जाते.
  • श्रीकृष्ण, अग्निदेव आणि समृद्धीचे प्रतीक मानल्या जाणाऱ्या देवतांचीही या दिवशी पूजा केली जाते.
होळीच्या दिवशी काही देवतांचे पूजन अनिवार्य ठरते. असत्यावर सत्याचा विजय म्हणून होळीच्या दिवसाकडे पाहिले जाते. भक्त प्रल्हादाला आगीच्या ज्वाळांची धग जाणवूही न देता अगदी सहज अग्नीदेवतेने बाहेर काढले आणि दुष्ट होलिकेला जवळून भस्म केले, होळीच्या दिवशी काही देवतांचे पूजन अनिवार्य ठरते. मग होळीच्या पवित्र दिवशी कोणत्या देवतेची पूजा करावी हे आज आपण जाणून घेऊया.

भगवान नरसिंह पूजा

विष्णूचा अवतार असलेल्या भगवान नरसिंहाची पूजा होळीच्या दिवसांमध्ये देखील प्रचलित आहे कारण श्री हरी विष्णूने होलिका दहनानंतर नरसिंहाचे रूप धारण करून हिरण्यकश्यपूचा वध केल्यानंतर भक्त प्रल्हादचे प्राण वाचवले होते. या दिवशी त्यांच्या चित्राची किवा मूर्तीची पूजा केली जाते.

विष्णूपुजा 

होलिका आणि प्रल्हाद यांच्यासोबत भगवान विष्णूर्वही पूशा कैली जाते, विशेषतः दुसऱ्या दिवशी विष्णूची पूजा केली जाते. त्रेतायुगाच्या सुरुवातीला विष्णूने धुळीला वंदन केल असे म्हणतात, त्याची आठवण म्हणून धुळवड साजरी केली जाते. धुलिवंदन म्हणजे लोक एकमेकांना धूळ लावणे.

श्री शिवपूजा

होळीचा सण देखील भगवान शिवाशी संबंधित आहे. या दिवशी कामदेवाला जाळल्यानंतर भगवान शिवाने रती देवीला वरदान दिले होते की श्रीकृष्णाच्या दिवाणी तुझा पती प्रद्युम्न म्हणून जन्म घेईल, या दिवशी मंदिरात तुपाचा दिवा लावून शिवाची पूजा केली जाते.

कामदेव

वैवाहिक जीवनात सुख, शांती आणि प्रेम हवे असेल तर रतीसह कामदेवाची पूजा करा. त्यासठी कामदेव आणि रती याच्या चित्रांची पूजा करतात.

श्री कृष्ण पूजा

होळीचा सणही श्रीकृष्णाशी संबंधित आहे. श्रीकृष्णाने रंगपंचमीच्या दिवाशी श्रीराधेला रंग लावला होता, त्यांच्या स्मरणार्य रंगपंचमी साजरी केली जाते, श्रीकृष्णाची अष्टप्रहर पूजा करून त्यांना अन्नदान केले जाते.

अग्नी आणि संपदा देवीची पूजा

होलिका दहनाच्या दिवशी होलिका प्रल्हादासोबत अग्नीत बसली, त्यावेळी केवळ होलिका आगीत जळून खाक झाली आणि प्रल्हाद आगीतून सुखरूप बाहेर आला.

