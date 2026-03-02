Holi 2026 : नरसिंह, विष्णू ते श्रीकृष्ण; होळीला कोणत्या देवतांची करावी आराधना?

Weekly Horoscope 2026: मार्च महिन्याचा पहिला आठवडा सर्व राशीच्या लोकांसाठी कसा राहील ते जाणून घ्या
भगवान नरसिंह पूजा
विष्णूचा अवतार असलेल्या भगवान नरसिंहाची पूजा होळीच्या दिवसांमध्ये देखील प्रचलित आहे कारण श्री हरी विष्णूने होलिका दहनानंतर नरसिंहाचे रूप धारण करून हिरण्यकश्यपूचा वध केल्यानंतर भक्त प्रल्हादचे प्राण वाचवले होते. या दिवशी त्यांच्या चित्राची किवा मूर्तीची पूजा केली जाते.
विष्णूपुजा
होलिका आणि प्रल्हाद यांच्यासोबत भगवान विष्णूर्वही पूशा कैली जाते, विशेषतः दुसऱ्या दिवशी विष्णूची पूजा केली जाते. त्रेतायुगाच्या सुरुवातीला विष्णूने धुळीला वंदन केल असे म्हणतात, त्याची आठवण म्हणून धुळवड साजरी केली जाते. धुलिवंदन म्हणजे लोक एकमेकांना धूळ लावणे.
श्री शिवपूजा
होळीचा सण देखील भगवान शिवाशी संबंधित आहे. या दिवशी कामदेवाला जाळल्यानंतर भगवान शिवाने रती देवीला वरदान दिले होते की श्रीकृष्णाच्या दिवाणी तुझा पती प्रद्युम्न म्हणून जन्म घेईल, या दिवशी मंदिरात तुपाचा दिवा लावून शिवाची पूजा केली जाते.
कामदेव
वैवाहिक जीवनात सुख, शांती आणि प्रेम हवे असेल तर रतीसह कामदेवाची पूजा करा. त्यासठी कामदेव आणि रती याच्या चित्रांची पूजा करतात.
Holi 2026: होळीच्या आधी घरी आणा या वस्तू, घरात नांदेल सुख समृद्धी आणि कधीही भासणार पैशाची कमतरता
श्री कृष्ण पूजा
होळीचा सणही श्रीकृष्णाशी संबंधित आहे. श्रीकृष्णाने रंगपंचमीच्या दिवाशी श्रीराधेला रंग लावला होता, त्यांच्या स्मरणार्य रंगपंचमी साजरी केली जाते, श्रीकृष्णाची अष्टप्रहर पूजा करून त्यांना अन्नदान केले जाते.
अग्नी आणि संपदा देवीची पूजा
होलिका दहनाच्या दिवशी होलिका प्रल्हादासोबत अग्नीत बसली, त्यावेळी केवळ होलिका आगीत जळून खाक झाली आणि प्रल्हाद आगीतून सुखरूप बाहेर आला.
डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.