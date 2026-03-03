Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
आता पेट्रोलचा खर्च विसरा! Raptee HV इलेक्ट्रिक बाइक बाजारात दाखल; एका चार्जवर धावणार २०० किमी!

Raptee HV' ने दुचाकी क्षेत्रात एक मोठी क्रांती घडवली आहे. मोठ्या काळाच्या प्रतिक्षेनंतर कंपनीने आपल्या T30 या हाय-व्होल्टेज इलेक्ट्रिक बाइकची डिलिव्हरी ग्राहकांना देण्यास सुरुवात केली आहे.

Updated On: Mar 03, 2026 | 04:25 PM
(फोटो सौजन्य - Social Media)

(फोटो सौजन्य - Social Media)

  • Raptee HV T30चा लाँच होताच एक मोठा रेकॉर्ड
  • चार्जिंगचा टेन्शन संपलं! कारच्या चार्जरचा वापर
  • पूर्ण चार्ज केल्यानंतर 200 किलोमीटरपर्यंत जबरदस्त रेंज
Raptee HV T30 : चेन्नईमधील इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादक कंपनी ‘Raptee HV’ ने दुचाकी क्षेत्रात एक मोठी क्रांती घडवली आहे. मोठ्या काळाच्या प्रतिक्षेनंतर कंपनीने आपल्या T30 या हाय-व्होल्टेज इलेक्ट्रिक बाइकची डिलिव्हरी ग्राहकांना देण्यास सुरुवात केली आहे. विशेष म्हणजे, ही बाइक तयार करण्यासाठी कंपनीने तब्बल 7 वर्षांचा रिसर्च आणि बाईकच्या इंजिनीअरिंगवर बरीच मेहनत घेतली आहे. अत्याधुनिक ‘हाय-व्होल्टेज’ तंत्रज्ञानावर आधारित असलेल्या या बाइकची एक्स-शोरूम किंमत 2.39 लाख रुपये इतकी आहे.

रेट्रो लूक आणि दमदार पॉवर!Jawa Yezdi Roadster ची नवीन ‘Red Wolf’ बाइक लाँच; पाहा किंमत आणि दमदार फीचर्स…

आशिया आणि इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्ड्समध्ये नोंद

Raptee HV T30 ने लाँच होताच एक मोठा रेकॉर्ड केला आहे. या बाइकने अवघ्या 19 दिवसांमध्ये संपूर्ण भारतात 7530 किलोमीटरचा प्रवास यशस्वीपणे पूर्ण केला आहे. या मोठ्या पराक्रमीय कामगिरीमुळे बाइकचे नाव Asia Book of Records आणि India Book of Records मध्ये सुवर्ण अक्षरात नोंदवलं गेलं आहे. इतक्या लांबच्या प्रवासादरम्यान बाइकमध्ये कोणताही बिघाड झाला नाही किंवा बाईकच्या सिस्टीममध्ये कोणतीही अडचण आलेली नाही.

कारच्या चार्जरचा वापर

या बाइकचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे यात वापरण्यात आलेली CCS2 DC फास्ट चार्जिंग सुविधा कौतुकास्पद आहे. ही सिस्टीम सामान्यतः इलेक्ट्रिक कारमध्ये वापरली जाते. यामुळे Raptee HV च्या ग्राहकांना संपूर्ण भारतात उपलब्ध असलेल्या 40000 पेक्षा जास्त पब्लिक डीसी फास्ट चार्जर्सचा वापर करता येणार आहे. ही बाइक महामार्गावरील डीसी फास्ट चार्जरच्या मदतीने अवघ्या 1 तासात 80% पर्यंत चार्ज होऊ शकते. म्हणजेच, लांबच्या प्रवासात ही बाइक चार्ज करण्यासाठी पेट्रोल भरण्याइतकाच कमी वेळ लागतो. त्यामुळे ही बाईक सोयीची ठरणार आहे. आणि चार्जिंग सिस्टिममुळे ती वेळेची चांगलीच बचत करणार आहे.

दमदार परफॉर्मन्स

कंपनीच्या दाव्यानुसार, ही बाइक एकदा पूर्ण चार्ज केल्यानंतर 200 किलोमीटरपर्यंत जबरदस्त रेंज देते. जर तुम्ही ही बाइक घरी असलेल्या साध्या सॉकेटवर चार्ज केली, तरीही ती फक्त 1 तासात 20% ते 80% पर्यंत चार्ज होते.कमी वेळात साध्या सॉकेटमध्येही चार्ज होत असल्याने ग्राहकांसाठी सोयीची ठरेल.कंपनीचे CEO दिनेश अर्जुन यांनी सांगितले की, 75000 किमीच्या प्रवासात बाइकने आपले सामर्थ्य सिद्ध केले आहे. याप्रवासात बाईकमध्ये एकदाही कोणताही बिघाड झालेला नाही.

वॉरंटी

ग्राहकांचा विश्वास जिंकण्यासाठी कंपनीने या बाइकच्या बॅटरीवर 8 वर्षांची वॉरंटी दिली आहे. तर संपूर्ण बाइकवर 3 वर्षांची वॉरंटी जाहीर केली आहे. सुरक्षितता आणि मजबुतीच्या बाबतीत ही बाइक भविष्यातील इलेक्ट्रिक वाहनांची दिशा देणारी ठरणार आहे असं म्हटलं जात आहे.

Xiaomi Vision Gran Turismo: किलर लूक आणि एअरक्राफ्टसारखं कॉकपिट! शाओमीच्या नव्या कारचे फिचर्स पाहून थक्क व्हाल!

Published On: Mar 03, 2026 | 04:25 PM

