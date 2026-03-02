Vastu Tips: घरात सतत आजारपण, तणाव आणि वाईट नजरेमुळे त्रस्त आहात का? ‘या’ वास्तू टिप्स ठरतील फायदेशीर

घराचा मुख्य दरवाजा हा उर्जेचा प्रवेशद्वार मानला जातो. घरात वाढत्या संघर्ष आणि आजारांसाठी नकारात्मक ऊर्जा जबाबदार असू शकते. काही उपाय नकारात्मक ऊर्जा दूर करण्यासाठी उपयुक्त मानले जातात. हे उपाय नियमितपणे अवलंबल्याने घरात शांती आणि सकारात्मकता टिकू शकते.
जीवन आनंद आणि दुःखाने भरलेले असते. समस्या निर्माण होतात आणि कालांतराने निघून जातात. मात्र घरात सतत ताणतणाव, आर्थिक अडचणी, आजार किंवा परस्पर वाद असतील तर ते केवळ योगायोग असू शकत नाही. वास्तुशास्त्रानुसार, अशा परिस्थिती नकारात्मक उर्जेचे किंवा वाईट नजरेचे लक्षण असू शकतात. वेळीच काही सोप्या उपायांचा अवलंब करून, घराचे वातावरण संतुलित आणि सकारात्मक बनवता येते. या सोप्या, तरीही प्रभावी उपायांबद्दल येथे जाणून घ्या.
वास्तूनुसार, घराचा मुख्य दरवाजा हा उर्जेचा मुख्य स्रोत आहे. म्हणून, सकारात्मक ऊर्जा राखणे महत्वाचे आहे. स्वस्तिक, ओम किंवा इतर शुभ चिन्हांचे दारावर शेंदूर लावल्याने घरात नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करण्यापासून रोखले जाते. सकारात्मक उर्जेचा प्रवाह वाढवण्यासाठी हा उपाय उपयुक्त मानला जातो.
मंगळवार किंवा शनिवारी मुख्य दारावर एक लिंबू आणि सात हिरव्या मिरच्या लटकवणे हा एक पारंपारिक उपाय मानला जातो. असे मानले जाते की हे नकारात्मक ऊर्जा शोषून घेते. त्याचा तिखट वास देखील वातावरण स्वच्छ ठेवण्यास मदत करतो. चांगल्या परिणामांसाठी, तो दर आठवड्याला बदलला पाहिजे.
मुख्य दाराच्या हँडलवर किंवा उंबरठ्यावर काळा धागा बांधणे हा देखील वाईट नजरेपासून बचाव करण्याचा एक सोपा मार्ग आहे. वास्तुमध्ये, काळा रंग नकारात्मक ऊर्जा शोषून घेतो, घरात संतुलित वातावरण राखतो असे मानले जाते.
बैठकीच्या खोलीत किंवा प्रवेशद्वाराजवळ तीन मोराचे पंख ठेवल्याने घरात सकारात्मक ऊर्जा वाढते. ते वाईट नजरेपासून संरक्षणाचे प्रतीक देखील मानले जाते.
आठवड्यातून दोनदा मॉप पाण्यात मिसळून सैंधव मीठाने स्वच्छता करणे फायदेशीर मानले जाते. बाथरूममध्ये काचेच्या भांड्यात तुरटी ठेवल्याने नकारात्मक ऊर्जा कमी होते आणि शांत वातावरण राहते.
