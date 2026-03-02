Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Religion »
  • Vastu Tips To Protect From Evil Eye Ghar Ko Nazar Se Bachane Ke Upay Remedies To Remove Negative Energy

Vastu Tips: घरात सतत आजारपण, तणाव आणि वाईट नजरेमुळे त्रस्त आहात का? ‘या’ वास्तू टिप्स ठरतील फायदेशीर

घरातील आनंदी वातावरण निर्माण करायचे असेल तर तुम्ही काही वास्तु टिप्स अवलंबू शकता. आज आम्ही तुम्हाला तुमच्या घरातून कोणत्या वस्तू काढून टाकाव्यात हे सांगणार आहोत.‘या’ वास्तू टिप्स फायदेशीर ठरतील...

Updated On: Mar 02, 2026 | 06:54 PM
घरात सतत आजारपण, तणाव आणि वाईट नजरेमुळे त्रस्त आहात का? ‘या’ वास्तू टिप्स ठरतील फायदेशीर

घरात सतत आजारपण, तणाव आणि वाईट नजरेमुळे त्रस्त आहात का? ‘या’ वास्तू टिप्स ठरतील फायदेशीर

Follow Us:
Follow Us:

घराचा मुख्य दरवाजा हा उर्जेचा प्रवेशद्वार मानला जातो. घरात वाढत्या संघर्ष आणि आजारांसाठी नकारात्मक ऊर्जा जबाबदार असू शकते. काही उपाय नकारात्मक ऊर्जा दूर करण्यासाठी उपयुक्त मानले जातात. हे उपाय नियमितपणे अवलंबल्याने घरात शांती आणि सकारात्मकता टिकू शकते.

जीवन आनंद आणि दुःखाने भरलेले असते. समस्या निर्माण होतात आणि कालांतराने निघून जातात. मात्र घरात सतत ताणतणाव, आर्थिक अडचणी, आजार किंवा परस्पर वाद असतील तर ते केवळ योगायोग असू शकत नाही. वास्तुशास्त्रानुसार, अशा परिस्थिती नकारात्मक उर्जेचे किंवा वाईट नजरेचे लक्षण असू शकतात. वेळीच काही सोप्या उपायांचा अवलंब करून, घराचे वातावरण संतुलित आणि सकारात्मक बनवता येते. या सोप्या, तरीही प्रभावी उपायांबद्दल येथे जाणून घ्या.

भस्मापासून बनलेलं देशातील एकमेव शिवपिंड; कित्येक शतकांचं रहस्यमय मंदिर आहे तरी कुठे ?

मुख्य दरवाजावर शुभ चिन्हे बनवा…

वास्तूनुसार, घराचा मुख्य दरवाजा हा उर्जेचा मुख्य स्रोत आहे. म्हणून, सकारात्मक ऊर्जा राखणे महत्वाचे आहे. स्वस्तिक, ओम किंवा इतर शुभ चिन्हांचे दारावर शेंदूर लावल्याने घरात नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करण्यापासून रोखले जाते. सकारात्मक उर्जेचा प्रवाह वाढवण्यासाठी हा उपाय उपयुक्त मानला जातो.

लिंबू आणि हिरव्या मिरच्यांचा उपाय

मंगळवार किंवा शनिवारी मुख्य दारावर एक लिंबू आणि सात हिरव्या मिरच्या लटकवणे हा एक पारंपारिक उपाय मानला जातो. असे मानले जाते की हे नकारात्मक ऊर्जा शोषून घेते. त्याचा तिखट वास देखील वातावरण स्वच्छ ठेवण्यास मदत करतो. चांगल्या परिणामांसाठी, तो दर आठवड्याला बदलला पाहिजे.

काळ्या धाग्याचा वापर

मुख्य दाराच्या हँडलवर किंवा उंबरठ्यावर काळा धागा बांधणे हा देखील वाईट नजरेपासून बचाव करण्याचा एक सोपा मार्ग आहे. वास्तुमध्ये, काळा रंग नकारात्मक ऊर्जा शोषून घेतो, घरात संतुलित वातावरण राखतो असे मानले जाते.

मोराच्या पंखांचे महत्त्व

बैठकीच्या खोलीत किंवा प्रवेशद्वाराजवळ तीन मोराचे पंख ठेवल्याने घरात सकारात्मक ऊर्जा वाढते. ते वाईट नजरेपासून संरक्षणाचे प्रतीक देखील मानले जाते.

मीठ आणि तुरटीने शुद्धीकरण

आठवड्यातून दोनदा मॉप पाण्यात मिसळून सैंधव मीठाने स्वच्छता करणे फायदेशीर मानले जाते. बाथरूममध्ये काचेच्या भांड्यात तुरटी ठेवल्याने नकारात्मक ऊर्जा कमी होते आणि शांत वातावरण राहते.

Holi 2026: शीख धर्माचे लोक कशी साजरी करतात होळी? काय आहे यातील वेगळेपण

 

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.) 

Web Title: Vastu tips to protect from evil eye ghar ko nazar se bachane ke upay remedies to remove negative energy

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 02, 2026 | 06:54 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Holi 2026 : नरसिंह, विष्णू ते श्रीकृष्ण; होळीला कोणत्या देवतांची करावी आराधना?
1

Holi 2026 : नरसिंह, विष्णू ते श्रीकृष्ण; होळीला कोणत्या देवतांची करावी आराधना?

Weekly Horoscope 2026: मार्च महिन्याचा पहिला आठवडा सर्व राशीच्या लोकांसाठी कसा राहील ते जाणून घ्या
2

Weekly Horoscope 2026: मार्च महिन्याचा पहिला आठवडा सर्व राशीच्या लोकांसाठी कसा राहील ते जाणून घ्या

Holi 2026: होळीच्या आधी घरी आणा या वस्तू, घरात नांदेल सुख समृद्धी आणि कधीही भासणार पैशाची कमतरता
3

Holi 2026: होळीच्या आधी घरी आणा या वस्तू, घरात नांदेल सुख समृद्धी आणि कधीही भासणार पैशाची कमतरता

Holi 2026: शीख धर्माचे लोक कशी साजरी करतात होळी? काय आहे यातील वेगळेपण
4

Holi 2026: शीख धर्माचे लोक कशी साजरी करतात होळी? काय आहे यातील वेगळेपण

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Vastu Tips: घरात सतत आजारपण, तणाव आणि वाईट नजरेमुळे त्रस्त आहात का? ‘या’ वास्तू टिप्स ठरतील फायदेशीर

Vastu Tips: घरात सतत आजारपण, तणाव आणि वाईट नजरेमुळे त्रस्त आहात का? ‘या’ वास्तू टिप्स ठरतील फायदेशीर

Mar 02, 2026 | 06:54 PM
‘सक्षम कौशल्य सर्वेक्षण’ योजनेतून 15 हजार युवकांना…; आशिष शेलार यांनी व्यक्त केला विश्वास

‘सक्षम कौशल्य सर्वेक्षण’ योजनेतून 15 हजार युवकांना…; आशिष शेलार यांनी व्यक्त केला विश्वास

Mar 02, 2026 | 06:42 PM
आई झाली अन् सर्वच काही बदललं…! ४० वर्षीय अभिनेत्री म्हणते मुलीकडून हवाय थोडा ब्रेक, ‘माझ्यातही आहे अपराधीपणाची भावना’

आई झाली अन् सर्वच काही बदललं…! ४० वर्षीय अभिनेत्री म्हणते मुलीकडून हवाय थोडा ब्रेक, ‘माझ्यातही आहे अपराधीपणाची भावना’

Mar 02, 2026 | 06:28 PM
“विकसित होणार उपचार पद्धती…”, कोकिलाबेन हॉस्पिटलच्या तज्ज्ञांनी मल्टीपल स्क्लेरोसिसमध्ये प्रतिबंधात्मक अपंगत्वावर चर्चा

“विकसित होणार उपचार पद्धती…”, कोकिलाबेन हॉस्पिटलच्या तज्ज्ञांनी मल्टीपल स्क्लेरोसिसमध्ये प्रतिबंधात्मक अपंगत्वावर चर्चा

Mar 02, 2026 | 06:17 PM
India Post GDS Result 2026:इंडिया पोस्ट कधी जाहीर करणार पहिली मेरिट लिस्ट? जाणून घ्या अपडेट…

India Post GDS Result 2026:इंडिया पोस्ट कधी जाहीर करणार पहिली मेरिट लिस्ट? जाणून घ्या अपडेट…

Mar 02, 2026 | 06:05 PM
Sanju Samson :- संजू सॅमसन आला, तो खेळला आणि त्याने जिंकलं

Sanju Samson :- संजू सॅमसन आला, तो खेळला आणि त्याने जिंकलं

Mar 02, 2026 | 05:59 PM
Tata Motors आणि VOCPA यांच्यात महत्वाचा करार: तामिळनाडूतील पोर्टवर धावणार 40 ‘ग्रीन हायड्रोजन’ ट्रक्स

Tata Motors आणि VOCPA यांच्यात महत्वाचा करार: तामिळनाडूतील पोर्टवर धावणार 40 ‘ग्रीन हायड्रोजन’ ट्रक्स

Mar 02, 2026 | 05:50 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : घोषणांचा पाऊस पण कामाचा ठावठिकाणा नाही! हर्षवर्धन सपकाळांचा हल्लाबोल

Ratnagiri : घोषणांचा पाऊस पण कामाचा ठावठिकाणा नाही! हर्षवर्धन सपकाळांचा हल्लाबोल

Mar 01, 2026 | 07:23 PM
Kolhapur News : पर्यटनाच्या हबमध्येच स्वच्छतेचा बोजवारा; हायकोर्टाच्या दणक्यानंतर प्रशासन जागी

Kolhapur News : पर्यटनाच्या हबमध्येच स्वच्छतेचा बोजवारा; हायकोर्टाच्या दणक्यानंतर प्रशासन जागी

Mar 01, 2026 | 05:56 PM
Virar : जनतेचा पैसा वाया? जाम गटारे, वाहतूक कोंडी आणि अपघाताचा धोका!

Virar : जनतेचा पैसा वाया? जाम गटारे, वाहतूक कोंडी आणि अपघाताचा धोका!

Mar 01, 2026 | 05:47 PM
Shivsena UBT Protest ‘तहानलेल्या’ वाळूजमध्ये ६ मार्चला ‘घडा फोडो’ शिवसेना ठाकरे गटाचे आंदोलन 

Shivsena UBT Protest ‘तहानलेल्या’ वाळूजमध्ये ६ मार्चला ‘घडा फोडो’ शिवसेना ठाकरे गटाचे आंदोलन 

Mar 01, 2026 | 05:09 PM
Sangli News : आयुक्तांची मनमानी? ‘ठिकाणी पुनर्वसन करा’

Sangli News : आयुक्तांची मनमानी? ‘ठिकाणी पुनर्वसन करा’

Mar 01, 2026 | 04:50 PM
Mumbai News : मीरा-भाईंदरमध्ये विश्वगुरू उड्डाणपूल’ नामकरणावरून काँग्रेस-भाजपमध्ये वाद

Mumbai News : मीरा-भाईंदरमध्ये विश्वगुरू उड्डाणपूल’ नामकरणावरून काँग्रेस-भाजपमध्ये वाद

Mar 01, 2026 | 04:32 PM
Sindhudurg : १६०-१८० नॉटिकल मैलांचा सागरी प्रवास सुरू

Sindhudurg : १६०-१८० नॉटिकल मैलांचा सागरी प्रवास सुरू

Mar 01, 2026 | 03:34 PM