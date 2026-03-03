Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Chandra Grahan Katha: राहू केतु चंद्राला का लावतात ग्रहण? चंद्रग्रहणाची पौराणिक कथा घ्या जाणून

२०२६ चे पहिले चंद्रग्रहण दुपारी ३:२० वाजता सुरू होईल. सुतक काळ सकाळी ६:२० वाजता सुरू झाला. पौराणिक मान्यता आणि एका आख्यायिकेनुसार, राहू आणि केतूच्या प्रभावामुळे चंद्रग्रहण होते

Updated On: Mar 03, 2026 | 02:52 PM
  • राहू केतुमुळे चंद्रग्रहण का होते?
  • काय आहे पौराणिक कथा?
  • चंद्रग्रहणात राहू आणि केतूचे काय स्थान आहे 
२०२६ मधील पहिले चंद्रग्रहण मंगळवार, ३ मार्च रोजी होणार आहे. ते दुपारी ३:२० वाजता सुरू होईल आणि संध्याकाळी ६:४७ वाजता संपेल. चंद्रग्रहणाचे परिणाम भारतातही जाणवतील आणि म्हणूनच, त्याच्याशी संबंधित नियमांचे पालन करणे महत्वाचे आहे. ज्योतिषशास्त्रात, चंद्र आणि सूर्यग्रहण दोन्ही अशुभ मानले जातात. पौराणिक कथा आणि श्रद्धांनुसार, राहू आणि केतू, छाया ग्रह चंद्राला त्रास देतात ज्यामुळे ग्रहण होते. चंद्रग्रहणामागील पौराणिक कथा सविस्तरपणे जाणून घेऊया.

चंद्रग्रहणाची पौराणिक कथा

चंद्रग्रहणामागील कारण एका पौराणिक कथेत स्पष्ट केले आहे. असे मानले जाते की समुद्रमंथनाच्या वेळी, जेव्हा अमृताचे भांडे बाहेर आले, तेव्हा भगवान विष्णूने ते देवांमध्ये वाटण्यासाठी मोहिनीचे रूप धारण केले. विष्णू, मोहिनीच्या रूपात, सर्व देवांना एक-एक करून अमृत वाटत असताना, देवाच्या वेशात एक असुर रांगेत उभा होता.

Chandra Grahan 2026: चंद्रग्रहणामध्ये गर्भवती महिलांनी या गोष्टी करण्याचे टाळावे, अन्यथा बाळावर होऊ शकतो परिणाम

सुदर्शन चक्राने राक्षसाचे डोके कापले

राक्षस सूर्य आणि चंद्राच्या दृष्टी रेषेत गेला. त्यानंतर, भगवान विष्णूने राक्षसाला अमृत अर्पण केले तेव्हा सूर्य आणि चंद्राने राक्षसाला ओळखले आणि मोहिनीला थांबवले. तथापि, तोपर्यंत अमृत राक्षसाच्या मानेपर्यंत पोहोचले होते. मोहिनीच्या वेशात भगवान विष्णूने आपल्या सुदर्शन चक्राने राक्षसाची मान कापली. तथापि, राक्षसाने अमृत सेवन केल्यामुळे तो वाचला. या राक्षसाचे डोके राहू आणि धड केतू म्हणून ओळखले जाऊ लागले.

राहू आणि केतू चंद्रग्रहण

असे म्हटले जाते की राक्षस सूर्य आणि चंद्राच्या मध्ये उभा होता आणि त्यांच्यामुळेच भगवान विष्णूने राक्षसाचे डोके कापले. म्हणूनच राहू आणि केतू जेव्हा जेव्हा संधी मिळते तेव्हा सूर्य आणि चंद्राला ग्रहण करतात. म्हणूनच ग्रहणांचा काळ अशुभ मानला जातो. चंद्रग्रहण नेहमीच पौर्णिमेच्या दिवशी होतात आणि सूर्यग्रहण नेहमीच अमावस्येच्या दिवशी होतात. जेव्हा जेव्हा अशी परिस्थिती येते तेव्हा राहू आणि केतू त्यांच्याभोवती नक्कीच दिसतात. समुद्र मंथनाची ही कथा पद्मपुराणातही वर्णन केलेली आहे.

Chandra Grahan 2026: 3 मार्चला चंद्रग्रहण, कन्या आणि इतर राशीच्या लोकांच्या जीवनात होणार मोठे बदल

हे ग्रहण भारतासह भारतातील अनेक भागात दिसेल

हे चंद्रग्रहण भारतासह देशाच्या विविध भागात दिसेल. फाल्गुन महिन्याच्या पौर्णिमेच्या दिवशी होणाऱ्या या ग्रहणामुळे एक मंद लालसर चमक निर्माण होईल. परिणामी, ग्रहणाच्या नऊ तास आधी सुरू होणाऱ्या आजच्या ग्रहणासाठीचा सुतक काळ देखील वैध असेल. तो सकाळी ६:२० वाजता सुरू झाला.

टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra.com या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.

