Chandra Grahan Katha: राहू केतु चंद्राला का लावतात ग्रहण? चंद्रग्रहणाची पौराणिक कथा घ्या जाणून

चंद्रग्रहणाची पौराणिक कथा
चंद्रग्रहणामागील कारण एका पौराणिक कथेत स्पष्ट केले आहे. असे मानले जाते की समुद्रमंथनाच्या वेळी, जेव्हा अमृताचे भांडे बाहेर आले, तेव्हा भगवान विष्णूने ते देवांमध्ये वाटण्यासाठी मोहिनीचे रूप धारण केले. विष्णू, मोहिनीच्या रूपात, सर्व देवांना एक-एक करून अमृत वाटत असताना, देवाच्या वेशात एक असुर रांगेत उभा होता.
सुदर्शन चक्राने राक्षसाचे डोके कापले
राक्षस सूर्य आणि चंद्राच्या दृष्टी रेषेत गेला. त्यानंतर, भगवान विष्णूने राक्षसाला अमृत अर्पण केले तेव्हा सूर्य आणि चंद्राने राक्षसाला ओळखले आणि मोहिनीला थांबवले. तथापि, तोपर्यंत अमृत राक्षसाच्या मानेपर्यंत पोहोचले होते. मोहिनीच्या वेशात भगवान विष्णूने आपल्या सुदर्शन चक्राने राक्षसाची मान कापली. तथापि, राक्षसाने अमृत सेवन केल्यामुळे तो वाचला. या राक्षसाचे डोके राहू आणि धड केतू म्हणून ओळखले जाऊ लागले.
राहू आणि केतू चंद्रग्रहण
असे म्हटले जाते की राक्षस सूर्य आणि चंद्राच्या मध्ये उभा होता आणि त्यांच्यामुळेच भगवान विष्णूने राक्षसाचे डोके कापले. म्हणूनच राहू आणि केतू जेव्हा जेव्हा संधी मिळते तेव्हा सूर्य आणि चंद्राला ग्रहण करतात. म्हणूनच ग्रहणांचा काळ अशुभ मानला जातो. चंद्रग्रहण नेहमीच पौर्णिमेच्या दिवशी होतात आणि सूर्यग्रहण नेहमीच अमावस्येच्या दिवशी होतात. जेव्हा जेव्हा अशी परिस्थिती येते तेव्हा राहू आणि केतू त्यांच्याभोवती नक्कीच दिसतात. समुद्र मंथनाची ही कथा पद्मपुराणातही वर्णन केलेली आहे.
हे ग्रहण भारतासह भारतातील अनेक भागात दिसेल
हे चंद्रग्रहण भारतासह देशाच्या विविध भागात दिसेल. फाल्गुन महिन्याच्या पौर्णिमेच्या दिवशी होणाऱ्या या ग्रहणामुळे एक मंद लालसर चमक निर्माण होईल. परिणामी, ग्रहणाच्या नऊ तास आधी सुरू होणाऱ्या आजच्या ग्रहणासाठीचा सुतक काळ देखील वैध असेल. तो सकाळी ६:२० वाजता सुरू झाला.
