श्रद्धा कपूरच्या सौंदर्याचे रहस्य काय? महागड्या क्रीम्सऐवजी, अभिनेत्री 'या' ५ सोप्या उपायांचा करते वापर

मेकअपशिवायही, "स्त्री" फेम अभिनेत्री खूपच सुंदर दिसते. ती अनेकदा तिच्या चाहत्यांसाठी सोशल मीडियावर तिच्या मेकअप-फ्री लूकचे फोटो शेअर करते, अभिनेत्री कोणत्या पाच सोप्या टिप्स फॉलो करते ते जाणून घ्या

Updated On: Mar 03, 2026 | 04:30 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

प्रसिद्ध बॉलीवूड अभिनेत्री श्रद्धा कपूर आज तिचा ३९ वा वाढदिवस साजरा करत आहे. या अभिनेत्रीने तिच्या उत्कृष्ट अभिनयाने प्रेक्षकांची मने जिंकली आहेत. तिच्या अभिनयासोबतच तिने तिच्या सौंदर्यानेही प्रेक्षकांना मोहित केले आहे. मेकअपशिवायही, “स्त्री” फेम अभिनेत्री खूपच सुंदर दिसते. ती अनेकदा तिच्या चाहत्यांसाठी सोशल मीडियावर तिच्या मेकअप-फ्री लूकचे फोटो शेअर करते, जे त्यांना खूप आवडतात. चला तुम्हाला अभिनेत्री कोणत्या पाच सोप्या टिप्स फॉलो करते ते सांगूया.

श्रद्धा कपूरला जेव्हा जेव्हा तिच्या सौंदर्याच्या गुपित्यांबद्दल विचारले जाते तेव्हा ती तिच्या चाहत्यांना निरोगी जीवनशैलीचे पालन करण्यास प्रोत्साहित करते. स्वच्छ आहारामुळे त्वचा स्वच्छ होते असे या अभिनेत्रीचे मत आहे. ती तिच्या दैनंदिन जीवनात जड मेकअप देखील टाळते. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, ती हलकी फाउंडेशन किंवा बीबी क्रीम वापरणे पसंत करते.

ती हे रूटीन करते फॉलो:

CTM रूटीन – अभिनेत्री तिच्या दैनंदिन जीवनात CTM रूटीनचे पालन करते. श्रद्धा कपूर सर्वोत्तम क्लींजिंग, टोनिंग आणि मॉइश्चरायझिंग वापरते. स्वच्छ त्वचेसाठी, अभिनेत्री दिवसातून दोनदा या स्टेप्स फॉलो करते. अभिनेत्रीचा असा विश्वास आहे की प्रत्येकाने या दोन स्टेप्स त्यांच्या दैनंदिन रूटिनमध्ये समाविष्ट केले पाहिजेत.

सनस्क्रीन – श्रद्धा कपूर नेहमी बाहेर जाण्यापूर्वी सनस्क्रीन लावते. सनस्क्रीन त्वचेला सूर्याच्या किरणांपासून वाचवते आणि टॅनिंग देखील रोखते. अभिनेत्री तिच्या चाहत्यांना दररोज सनस्क्रीन लावण्याचा सल्ला देखील देते.

भरपूर पाणी आवश्यक आहे – हायड्रेशन राखण्यासाठी पाणी पिणे आवश्यक आहे असाअभिनेत्रीचा विश्वास आहे. दररोज 8 ते 10 ग्लास पाणी पिल्याने त्वचा हायड्रेट राहते. भरपूर पाणी पिल्याने त्वचा स्वच्छ आणि निर्दोष राहते.

निरोगी आहार – श्रद्धा कपूर जंक फूड टाळते आणि निरोगी पदार्थ खाते. तिला ताजी फळे, हिरव्या भाज्या आणि नारळ पाणी आवडते. श्रद्धा कपूरचा असा विश्वास आहे की यामुळे तुमचे आंतरिक सौंदर्य देखील वाढते.

वर्कआउट आणि योगा देखील निरोगी त्वचा राखण्यास मदत करतात. अभिनेत्री दररोज व्यायाम करते. ती तिच्या चाहत्यांना सल्ला देते की दररोज व्यायाम आणि योग आवश्यक आहेत.

”जागेवरून हलणे ही झाले कठीण..”,‘Saiyaara’च्या यशानंतर अहान पांडेचा वेदनादायी प्रवास; अभिनेत्याने काही महिन्यांनंतर केला खुलासा

Published On: Mar 03, 2026 | 04:30 PM

