Holika Dahan 2026: होलिका दहनेच्या राखेचा करा ‘हा’ छोटासा उपाय, वास्तूदोष होईल दूर

होलिकादहन हा सण केवळ वाईटावर चांगल्याच्या विजयाचे प्रतीक नसून आध्यात्मिक दृष्टिकोनातूनही तो ‘शुद्धीकरणाचा’ सण मानला जातो. शास्त्रानुसार, होलिका अग्नीत नकारात्मकता जळून राख होते आणि एक अतिशय पवित्र ‘भस्म’ किंवा राख मागे सोडते. होलिका दहनाच्या राखेचा छोटासा उपाय केल्याने घरातील नकारात्मकता कमी होऊन वातावरण शुद्ध होते, असे मानले जाते.
जर तुम्ही आर्थिक संकटाचा सामना करत असाल तर वास्तुदोष, दृष्टी दोष यांसारख्या समस्येचा सामना करत असाल तर होलिकेच्या राखेचे हे छोटे उपाय करणे खूप फायदेशीर ठरते. यामुळे तुमच्या जीवनातील समस्या दूर होतात असे मानले जाते. परंपरेनुसार या राखेत नकारात्मक ऊर्जा नष्ट करण्याची आणि घरात सकारात्मक स्पंदने वाढवण्याची शक्ती असते, अशी श्रद्धा आहे. विशेषतः वास्तूदोषामुळे घरात वारंवार अडचणी, आर्थिक ताण, वाद-विवाद किंवा मानसिक अस्वस्थता जाणवत असल्यास होलिकादहनाच्या दिवशी राखेचा हा उपाय करावा. होलिका दहनेच्या दिवशी वास्तूदोष दूर करण्यासाठी राखेचा कोणता उपाय करावा ते जाणून घ्या
अनेकदा घरात अनावश्यक त्रास किंवा जडपणा असतो, जो वास्तु दोषांचे लक्षण असू शकतो. धार्मिक ग्रंथांनुसार, होलिका दहनानंतर दुसऱ्या दिवशी सकाळी लवकर जा आणि थंड झालेली राख गोळा करा. घराच्या चारही कोपऱ्यात ही राख शिंपडल्याने नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होते.
शक्य असल्यास ही राख मोहरी आणि मिठात मिसळा, ती एका लहान गठ्ठ्यात बांधा आणि तुमच्या घराच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर लटकवा. यामुळे तुमच्या घरात सकारात्मकता येईल.
पैसे येतात पण टिकत नसल्यास हा उपाय करणे फायदेशीर आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार, होलिकाची राख लाल कापडात गुंडाळा, त्यात चांदीचे नाणे ठेवा आणि ते तुमच्या तिजोरीत किंवा पैशाच्या लॉकरमध्ये ठेवा. असे केल्याने अनावश्यक खर्च थांबतात आणि लक्ष्मीची कृपा राहते असे मानले जाते.
जर एखाद्या मुलाला किंवा प्रौढ व्यक्तीला वारंवार वाईट नजरेचा त्रास होत असेल किंवा राहू आणि केतूच्या स्थितीमुळे त्रास होत असेल, तर कपाळावर होलिकेच्या राखेचा टिळा लावणे खूप शुभ असते. विभूतीच्या रूपात ते शरीरावर घासल्याने मानसिक शांती मिळते आणि आरोग्य सुधारते.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: होलिका दहन हा वाईटावर चांगल्याच्या विजयाचा प्रतीकात्मक सण आहे. या दिवशी जळणाऱ्या अग्नीमध्ये नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होते, अशी धार्मिक मान्यता आहे. त्यामुळे उरलेली राख शुद्ध आणि सकारात्मक ऊर्जा देणारी मानली जाते.
Ans: होलिका दहनानंतरची राख घरात आणून ती मुख्य दरवाज्याजवळ किंवा घराच्या चार कोपऱ्यात थोडीशी शिंपडावी. तसेच ती लाल कापडात बांधून देवघरात ठेवणेही शुभ मानले जाते.
Ans: राख घेताना श्रद्धा आणि स्वच्छता महत्त्वाची आहे. ती स्वच्छ भांड्यात आणावी आणि घरात आणण्यापूर्वी देवाचे स्मरण करावे.