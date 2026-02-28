IND W vs AUS W : भारतीय संघ क्लीन स्वीप होण्यापासून ऑस्ट्रेलियाला रोखणार का? टीम इंडियासमोर असणार कांगारूचे मोठे आव्हान

भारत विरूद्ध ऑस्ट्रेलिया यांच्यामध्ये तीन सामन्यांची एकदिवसीय मालिका सुरू आहे, या मालिकेच्या पहिल्या दोन्ही सामन्यामध्ये ऑस्ट्रेलियाच्या संघाने भारताला पराभूत करुन एकदिवसीय मालिका ऑस्ट्रेलिया जिंकली आहे. पहिल्या दोन सामन्यांमध्ये पराभव पत्करल्यानंतर निराश झालेल्या गतविजेत्या भारताला रविवारी होबार्ट येथे होणाऱ्या तिसऱ्या आणि शेवटच्या महिला एकदिवसीय सामन्यात ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध आपला अभिमान जपावा लागेल. जर भारतीय महिला संघाला विजय मिळवायचा असेल आणि आपली प्रतिष्ठा वाचवायची असेल तर त्यांना फलंदाजीच्या कमकुवतपणा दूर करावा लागेल.
पहिल्या दोन सामन्यांमध्ये भारतीय संघ आव्हानात्मक धावसंख्या उभारण्यात अपयशी ठरला आणि ऑस्ट्रेलियाने कोणत्याही अडचणीशिवाय लक्ष्य गाठले आणि मालिकेत २-० अशी अजिंक्य आघाडी घेतली. भारतीय महिला संघाने ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध सलग १२ व्यांदा एकदिवसीय मालिका गमावली आहे. खरं तर, भारताने अद्याप त्यांच्या प्रतिस्पर्ध्याविरुद्ध द्विपक्षीय एकदिवसीय मालिका जिंकलेली नाही.
पहिल्या एकदिवसीय सामन्यात भारताचा डाव २१४ धावांवर आणि दुसऱ्या सामन्यात ९ बाद २५१ धावांवर संपला. ऑस्ट्रेलियाने दोन्ही सामन्यांमध्ये सहज लक्ष्य गाठले. जर हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघाला क्लीन स्वीप टाळायचे असेल तर त्यांच्या फलंदाजांना त्यांचा खेळ आमूलाग्र सुधारावा लागेल. पहिल्या सामन्यात शून्यावर बाद झाल्यानंतर युवा सलामीवीर प्रतिका रावलने शानदार पुनरागमन केले आणि अर्धशतक झळकावले, तर स्मृती मानधनाने दोन्ही सामन्यांमध्ये अनुक्रमे ३१ आणि ५८ धावा केल्या. हरमनप्रीतनेही दोन अर्धशतके झळकावली.
पण जेमिमा रॉड्रिग्ज आणि दीप्ती शर्मा सारख्या वरिष्ठ फलंदाजांना आतापर्यंत कोणतेही महत्त्वपूर्ण योगदान देता आलेले नाही. दुसऱ्या सामन्यानंतर भारतीय कर्णधार हरमनप्रीत म्हणाली, “आम्ही निश्चितच चांगली फलंदाजी केली नाही. आम्ही त्याच चुका पुन्हा केल्या आणि विकेट गमावल्या. यामुळे आम्हाला पुरेसे धावा करता आल्या नाहीत. गेल्या दोन सामन्यांमध्ये आम्ही चांगली फलंदाजी केली नाही आणि त्याचे परिणाम आम्हाला भोगावे लागले. आशा आहे की, पुढील सामन्यात आम्ही चांगली कामगिरी करू.”
भारताच्या गोलंदाजीतही सातत्य नव्हते. दीप्तीने तीन विकेट्स घेतल्या. श्री चरणीने पहिल्या सामन्यात दोन विकेट्स घेतल्या, पण दुसऱ्या सामन्यात तो खूपच महागडा ठरला. ऑस्ट्रेलियाला पॉवरप्लेवर वर्चस्व गाजवण्यापासून रोखण्यासाठी काशवी गौतम आणि क्रांती गौड या वेगवान गोलंदाजांना अधिक सातत्य दाखवावे लागेल आणि लवकर विकेट घ्याव्या लागतील. भारताचे क्षेत्ररक्षणही अपेक्षेपेक्षा कमी होते, गौड, मानधना आणि रिचा घोष यांनी झेल सोडले.