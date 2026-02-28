Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Sports »
  • Ind W Vs Aus W Will The Indian Team Prevent Australia From A Clean Sweep Aus Will Be A Big Challenge For Team India

IND W vs AUS W : भारतीय संघ क्लीन स्वीप होण्यापासून ऑस्ट्रेलियाला रोखणार का? टीम इंडियासमोर असणार कांगारूचे मोठे आव्हान

पहिल्या दोन सामन्यांमध्ये पराभव पत्करल्यानंतर निराश झालेल्या गतविजेत्या भारताला रविवारी होबार्ट येथे होणाऱ्या तिसऱ्या आणि शेवटच्या महिला एकदिवसीय सामन्यात ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध आपला अभिमान जपावा लागेल.

Updated On: Feb 28, 2026 | 02:20 PM
फोटो सौजन्य - BCCI Women सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - BCCI Women सोशल मिडिया

Follow Us:
Follow Us:

भारत विरूद्ध ऑस्ट्रेलिया यांच्यामध्ये तीन सामन्यांची एकदिवसीय मालिका सुरू आहे, या मालिकेच्या पहिल्या दोन्ही सामन्यामध्ये ऑस्ट्रेलियाच्या संघाने भारताला पराभूत करुन एकदिवसीय मालिका ऑस्ट्रेलिया जिंकली आहे. पहिल्या दोन सामन्यांमध्ये पराभव पत्करल्यानंतर निराश झालेल्या गतविजेत्या भारताला रविवारी होबार्ट येथे होणाऱ्या तिसऱ्या आणि शेवटच्या महिला एकदिवसीय सामन्यात ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध आपला अभिमान जपावा लागेल. जर भारतीय महिला संघाला विजय मिळवायचा असेल आणि आपली प्रतिष्ठा वाचवायची असेल तर त्यांना फलंदाजीच्या कमकुवतपणा दूर करावा लागेल.

पहिल्या दोन सामन्यांमध्ये भारतीय संघ आव्हानात्मक धावसंख्या उभारण्यात अपयशी ठरला आणि ऑस्ट्रेलियाने कोणत्याही अडचणीशिवाय लक्ष्य गाठले आणि मालिकेत २-० अशी अजिंक्य आघाडी घेतली. भारतीय महिला संघाने ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध सलग १२ व्यांदा एकदिवसीय मालिका गमावली आहे. खरं तर, भारताने अद्याप त्यांच्या प्रतिस्पर्ध्याविरुद्ध द्विपक्षीय एकदिवसीय मालिका जिंकलेली नाही.

कोलकात्यातील हवामानामुळे टीम इंडियाच्या अडचणी वाढल्या! पावसामुळे भारताच्या सेमीफायनलच्या आशा धुळीस मिळण्याची शक्यता…

पहिल्या एकदिवसीय सामन्यात भारताचा डाव २१४ धावांवर आणि दुसऱ्या सामन्यात ९ बाद २५१ धावांवर संपला. ऑस्ट्रेलियाने दोन्ही सामन्यांमध्ये सहज लक्ष्य गाठले. जर हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघाला क्लीन स्वीप टाळायचे असेल तर त्यांच्या फलंदाजांना त्यांचा खेळ आमूलाग्र सुधारावा लागेल. पहिल्या सामन्यात शून्यावर बाद झाल्यानंतर युवा सलामीवीर प्रतिका रावलने शानदार पुनरागमन केले आणि अर्धशतक झळकावले, तर स्मृती मानधनाने दोन्ही सामन्यांमध्ये अनुक्रमे ३१ आणि ५८ धावा केल्या. हरमनप्रीतनेही दोन अर्धशतके झळकावली.

पण जेमिमा रॉड्रिग्ज आणि दीप्ती शर्मा सारख्या वरिष्ठ फलंदाजांना आतापर्यंत कोणतेही महत्त्वपूर्ण योगदान देता आलेले नाही. दुसऱ्या सामन्यानंतर भारतीय कर्णधार हरमनप्रीत म्हणाली, “आम्ही निश्चितच चांगली फलंदाजी केली नाही. आम्ही त्याच चुका पुन्हा केल्या आणि विकेट गमावल्या. यामुळे आम्हाला पुरेसे धावा करता आल्या नाहीत. गेल्या दोन सामन्यांमध्ये आम्ही चांगली फलंदाजी केली नाही आणि त्याचे परिणाम आम्हाला भोगावे लागले. आशा आहे की, पुढील सामन्यात आम्ही चांगली कामगिरी करू.”

PAK vs SL : श्रीलंकेविरुद्धच्या सामन्यापूर्वी माजी कर्णधाराने बाबरला दिला निवृत्तीचा सल्ला! म्हणाला, “आता हे काम कर…”

भारताच्या गोलंदाजीतही सातत्य नव्हते. दीप्तीने तीन विकेट्स घेतल्या. श्री चरणीने पहिल्या सामन्यात दोन विकेट्स घेतल्या, पण दुसऱ्या सामन्यात तो खूपच महागडा ठरला. ऑस्ट्रेलियाला पॉवरप्लेवर वर्चस्व गाजवण्यापासून रोखण्यासाठी काशवी गौतम आणि क्रांती गौड या वेगवान गोलंदाजांना अधिक सातत्य दाखवावे लागेल आणि लवकर विकेट घ्याव्या लागतील. भारताचे क्षेत्ररक्षणही अपेक्षेपेक्षा कमी होते, गौड, मानधना आणि रिचा घोष यांनी झेल सोडले.

Web Title: Ind w vs aus w will the indian team prevent australia from a clean sweep aus will be a big challenge for team india

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 28, 2026 | 02:20 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

IPL 2026 च्या आधी MS Dhoni चा ताण वाढला, मिळाली सरकारी नोटीस! जाणून घ्या संपूर्ण प्रकरण
1

IPL 2026 च्या आधी MS Dhoni चा ताण वाढला, मिळाली सरकारी नोटीस! जाणून घ्या संपूर्ण प्रकरण

कोलकात्यातील हवामानामुळे टीम इंडियाच्या अडचणी वाढल्या! पावसामुळे भारताच्या सेमीफायनलच्या आशा धुळीस मिळण्याची शक्यता…
2

कोलकात्यातील हवामानामुळे टीम इंडियाच्या अडचणी वाढल्या! पावसामुळे भारताच्या सेमीफायनलच्या आशा धुळीस मिळण्याची शक्यता…

PAK vs SL : श्रीलंकेविरुद्धच्या सामन्यापूर्वी माजी कर्णधाराने बाबरला दिला निवृत्तीचा सल्ला! म्हणाला, “आता हे काम कर…”
3

PAK vs SL : श्रीलंकेविरुद्धच्या सामन्यापूर्वी माजी कर्णधाराने बाबरला दिला निवृत्तीचा सल्ला! म्हणाला, “आता हे काम कर…”

IND vs WI: “करो या मरो” सामन्यापूर्वी वेस्ट इंडिजने भारताला दिला ‘अल्टीमेटम’, शेफर्डचे मोठे विधान! म्हणाला – आमचे भविष्य…
4

IND vs WI: “करो या मरो” सामन्यापूर्वी वेस्ट इंडिजने भारताला दिला ‘अल्टीमेटम’, शेफर्डचे मोठे विधान! म्हणाला – आमचे भविष्य…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IND W vs AUS W : भारतीय संघ क्लीन स्वीप होण्यापासून ऑस्ट्रेलियाला रोखणार का? टीम इंडियासमोर असणार कांगारूचे मोठे आव्हान

IND W vs AUS W : भारतीय संघ क्लीन स्वीप होण्यापासून ऑस्ट्रेलियाला रोखणार का? टीम इंडियासमोर असणार कांगारूचे मोठे आव्हान

Feb 28, 2026 | 02:20 PM
World War3: जगाचा अंत जवळ? Iran-Israel युद्धाने ओलांडल्या सर्व मर्यादा; 6 शहरांत मिसाईल्सचा थरार, इराणचा निशाणा नेतन्याहू-ट्रम्प

World War3: जगाचा अंत जवळ? Iran-Israel युद्धाने ओलांडल्या सर्व मर्यादा; 6 शहरांत मिसाईल्सचा थरार, इराणचा निशाणा नेतन्याहू-ट्रम्प

Feb 28, 2026 | 02:13 PM
PM Kisan: होळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात 2000 रुपये जमा होणार का? काय आहे अपडेट ?

PM Kisan: होळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात 2000 रुपये जमा होणार का? काय आहे अपडेट ?

Feb 28, 2026 | 02:08 PM
राज्य शिक्षक परिषदेचा तीव्र आक्षेप! परीक्षा काळात लावले निवडणुकीचे काम

राज्य शिक्षक परिषदेचा तीव्र आक्षेप! परीक्षा काळात लावले निवडणुकीचे काम

Feb 28, 2026 | 02:08 PM
Ratnagiri News: मांडवी समुद्रकिनारी बसणार आता सोलर लाईट

Ratnagiri News: मांडवी समुद्रकिनारी बसणार आता सोलर लाईट

Feb 28, 2026 | 02:07 PM
नादच खुळा! राजस्थानी आजीच्या रायडिंग स्किलसमोर सर्व काही फेल; गिअर टाकला अन् थेट धुरळा उडवला, Video Viral

नादच खुळा! राजस्थानी आजीच्या रायडिंग स्किलसमोर सर्व काही फेल; गिअर टाकला अन् थेट धुरळा उडवला, Video Viral

Feb 28, 2026 | 01:56 PM
Bihar Crime: प्रेमसंबंधाच्या वादातून 28 वर्षीय तरुणाची बेदम मारहाण करून हत्या; काय घडलं नेमकं?

Bihar Crime: प्रेमसंबंधाच्या वादातून 28 वर्षीय तरुणाची बेदम मारहाण करून हत्या; काय घडलं नेमकं?

Feb 28, 2026 | 01:55 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chhatrapati Sambhajinagar : पोलीस दलात घुमला ‘रामकृष्ण हरी’चा गजर; ग्रंथदिंडीने सजला मराठी दिन

Chhatrapati Sambhajinagar : पोलीस दलात घुमला ‘रामकृष्ण हरी’चा गजर; ग्रंथदिंडीने सजला मराठी दिन

Feb 27, 2026 | 07:38 PM
Gondia : गोंदियाजवळ कटंगी येथे ‘मुलं चोरणारी टोळी’ची अफवा, परिसरात खळबळ

Gondia : गोंदियाजवळ कटंगी येथे ‘मुलं चोरणारी टोळी’ची अफवा, परिसरात खळबळ

Feb 27, 2026 | 07:29 PM
Sangli News : कॉलेजमधून मराठी विषय गायब? मनसेचा संताप; सांगलीत सह्यांची मोहीम

Sangli News : कॉलेजमधून मराठी विषय गायब? मनसेचा संताप; सांगलीत सह्यांची मोहीम

Feb 27, 2026 | 07:18 PM
Latur News : सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेत भरलं श्वान प्रदर्शन; 82 श्वान आणि 14अश्वांचा सहभाग

Latur News : सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेत भरलं श्वान प्रदर्शन; 82 श्वान आणि 14अश्वांचा सहभाग

Feb 27, 2026 | 06:46 PM
Thane News : महापालिकेच्या पहिल्या महासभेत गदारोळ; भाजप आक्रमक

Thane News : महापालिकेच्या पहिल्या महासभेत गदारोळ; भाजप आक्रमक

Feb 27, 2026 | 06:26 PM
Chiplyn News : गुहागरला जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाची संधी मिळाल्यास तो जनतेचा सन्मान – नेत्रा ठाकूर

Chiplyn News : गुहागरला जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाची संधी मिळाल्यास तो जनतेचा सन्मान – नेत्रा ठाकूर

Feb 27, 2026 | 06:18 PM
Sanjay Raut : महाराष्ट्रावर हिंदीची सक्ती करू नये

Sanjay Raut : महाराष्ट्रावर हिंदीची सक्ती करू नये

Feb 27, 2026 | 03:06 PM