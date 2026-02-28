Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Middle East War : ‘आत्मसमर्पण करा अन्यथा….’ ; तेहरानवरील हल्ल्यानंतर ट्रम्प गरजले; खामेनेईंना दिला अंतिम इशारा

US Iran War : मध्यपूर्वेत युद्धाची ठिणगी पडली आहे. इस्रायलने इराणवर हल्ला केला असून जगभरात मोठी खळबळ उडाली आहे. दरम्यान या हल्ल्यानंतर ट्रम्प यांनी खामेनेईंना गंभीर इशाराही दिला आहे.

Updated On: Feb 28, 2026 | 02:46 PM
Donald Trump and Ali Khamenei

Middle East War : 'आत्मसमर्पण करा अन्यथा' ; तेहरानवरील हल्ल्यानंतर ट्रम्प गरजले; खामेनेईंना दिला अंतिम इशारा (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • इस्रायलचा इराणवर हल्ला
  • हल्ल्यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांचा इशारा
  • खामेनेईंचा खात्मा होणार?
Trump statement on Iran Attack : वॉशिंग्टन/तेहरान : मध्यपूर्वेतील तणावाचे रुपांतर आता युद्धात जाले आहे. नुकतेच इस्रायलने इराणवर मोठा हल्ला केला असून संपूर्ण जगभरात खळबळ उडाली आहे. अमेरिका आणि इस्रायलने मिळून हल्ला केला आहे. इराणची राजधानी तेहरानवर ड्रोन डागण्यात आले आहे. यामुळे मध्यपूर्वेत प्रचंड अस्थिरता पसरली आहे. याच वेळी हल्ल्यानंतर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी मोठे विधान जारी केले आहे. त्यांनी इराणला शेवटचा इशारा दिला आहे.

Israel Attacks Iran: युद्ध पेटले! इस्रायलचा इराणवर विध्वंसक युद्धजन्य हल्ला; तेहरानमध्ये स्फोटांची मालिका अन् आकाशात धुराचे लोट

ट्रम्प यांनी इराणला (Iran) अण्वस्त्रे मिळवण्यापासून रोखण्याबद्दल बोलले आहे. त्यांनी खामेनेईंना आत्मसमर्पण करण्यास सांगितले आहे. तसेच इराणचा अणु कार्यक्रम बंद करण्याचे संकेतही दिले आहे. अन्यथा अमेरिकेच्या घातक हल्ल्यांना सामोरे जावे लागेल अस त्यांनी म्हटले आहे.

ट्रम्प यांनी इराणविरोधी युद्धाची घोषणा करताना म्हटले की, आमचे युद्ध इराणच्या खामेनी सरकारकडून निर्माण झालेल्या धोक्याला दूर करुन अमेरिकेच्या नागरिकांचे संरक्षण करण्याचा हेतूसाठी आहे. इराण कोणत्याही परिस्थिती अण्वस्त्रे बाळगू शकत नाही असा इशारा ट्रम्प यांनी दिला आहे.

इराणी राजवटीतडून येणाऱ्या धोक्यांना दूर करण्यासाठी हल्ले केले जात असल्याचे ट्रम्प यांनी म्हटले. त्यांनी म्हटले की, इराणवरील या लष्करी कारवाईमुळे अमेरिकन सैनिकांचे नुकसान होउ शकते. इराणी राजवट आमच्या सैनिकांना मारण्याचा प्रयत्न करत शकतो. यामुळे भविष्यातील धोके टाळण्यासाठी हे युद्ध पुकारण्यात आले असल्याचे ट्रम्प यांनी म्हटले आहे.

इराणच्या नौदलला नष्ट करणार

याच वेळी ट्रम्प यांनी इराणच्या क्षेपणास्त्र उद्योग आणि नौदलला संपवण्याचा इशाराही दिला आहे. ट्रम्प यांनी इराणच्या प्रॉक्सी संघटनांना देखील उखडून टाकण्याचा  गंभीर इशारा त्यांनी दिला आहे.

इस्रायलचा इराणवर हल्ला

इस्रायलने (Israel) इराणची राजधानी तेहरानवर अनेक ठिकाणी हल्ले केले आहे. यामध्ये गुप्तचर मंत्रालय, संरक्षण मंत्रालय आणि अणु उर्जा केंद्रांना लक्ष्य करण्यात आले आहे. तसेच सय्यद खानदान भागातही भीषण स्फोट झाले आहेत. यामुळे इराणमध्ये संतापाचे वातावारण असून इराणने देखील प्रत्युत्तर देण्यास सुरुवात केली आहे.

World War 3: इराणचा सूर्य मावळणार? अमेरिकन शक्तीसह इस्रायलचा इराणवर क्षेपणास्त्र महाप्रहार; खामेनींचा राजवाडा, तेहरानही मातीमोल

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: इराणवरील हल्ल्यानंतर ट्रम्प यांनी काय म्हटले?

    Ans: डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटले आहे की, इराणकडून अमेरिकेला भविष्यात निर्माण होणाऱ्या धोक्यांपासून वाचवण्यासाठी केला असल्याचे म्हटले आहे.

  • Que: ट्रम्प यांनी इराणला काय इशारा दिला आहे?

    Ans: ट्रम्प यांनी इराणला आत्मसमर्पण करण्याचा आणि अण्वस्त्र कार्यक्रम बंद करण्याचा इशारा दिला आहे.

  • Que: इराणने इस्रायलच्या हल्ल्यावर काय प्रतिक्रिया दिली आहे?

    Ans: इराणने इस्रायली हल्ल्याचा तीव्र निषेध केला असून विनाशकाही प्रत्युत्तर देण्याचे म्हटले आहे.

Published On: Feb 28, 2026 | 02:26 PM

Topics:  

‘सोशल मीडियाने माझं आयुष्य उद्ध्वस्त केलं’ ; २० वर्षीय तरुणीने मार्क झुकरबर्गला खेचलं कोर्टात; नेमकं काय आहे प्रकरण?
1

‘सोशल मीडियाने माझं आयुष्य उद्ध्वस्त केलं’ ; २० वर्षीय तरुणीने मार्क झुकरबर्गला खेचलं कोर्टात; नेमकं काय आहे प्रकरण?

Nepal Election 2026 : Gen Z विद्रोहानंतर नेपाळमध्ये पहिल्यांदाच मतदान; ‘या’ तीन नेत्यांमध्ये चुरशीची लढत
2

Nepal Election 2026 : Gen Z विद्रोहानंतर नेपाळमध्ये पहिल्यांदाच मतदान; ‘या’ तीन नेत्यांमध्ये चुरशीची लढत

Bolivia Plane Crash: आकाशातून पडला नोटांचा पाऊस; बोलिव्हियात लष्करी विमान कोसळले अन् महामार्गावर कोट्यवधी रुपये, पाहा VIDEO
3

Bolivia Plane Crash: आकाशातून पडला नोटांचा पाऊस; बोलिव्हियात लष्करी विमान कोसळले अन् महामार्गावर कोट्यवधी रुपये, पाहा VIDEO

Trump Cuba Deal: हवानामध्ये आता फडकणार अमेरिकन झेंडा? डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘Friendly Takeover’ बद्दल केले आश्चर्यकारक विधान
4

Trump Cuba Deal: हवानामध्ये आता फडकणार अमेरिकन झेंडा? डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘Friendly Takeover’ बद्दल केले आश्चर्यकारक विधान

