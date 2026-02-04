Vastu Tips: चांदीऐवजी या धातूची मासा घरात ठेवल्यास वाढेल सकारात्क ऊर्जा

हिंदू धर्म आणि वास्तुशास्त्रात, घरातील प्रत्येक वस्तूचे एक विशिष्ट महत्त्व आहे. या वस्तू योग्य दिशेने आणि योग्य उद्देशाने ठेवल्या जातात. बऱ्याच जणांना घरामध्ये मासे ठेवायला आवडतात. घरात सकारात्मक ऊर्जा आणण्यासाठी घरामध्ये काहीजण चांदीचे मासे ठेवतात. आजकाल चांदीच्या वाढत्या दरामुळे प्रत्येकजण ते खरेदी करू शकत नाही. अशा वेळी तुम्ही पितळेचे मासे खरेदी करू शकता आणि ते तुमच्या घरात ठेवू शकता. हे देखील शुभ मानले जातात. पितळाचा मासा घरात ठेवणे शुभ असते का जाणून घ्या
वास्तुशास्त्रानुसार पितळ हा शुद्ध आणि पवित्र धातू मानला जातो. घरात पितळाचा मासा ठेवल्याने वास्तुदोष दूर होतातच, शिवाय तो आकर्षक दिसतो आणि सोनेरी चमक देखील देतो, ज्यामुळे आनंद आणि समृद्धीची भावना येते.
वास्तुनुसार, घराच्या उत्तर किंवा ईशान्य दिशेला पितळेचा मासा ठेवल्याने संपत्तीचे नवीन मार्ग मोकळे होतात. व्यवसाय वाढ आणि करिअर विकासास मदत होते असे मानले जाते.
मासे घरातील नकारात्मक ऊर्जा कमी करतात आणि सकारात्मक वातावरण आणतात. जर घरात सतत भांडणे होत असतील तर बैठकीच्या खोलीत माशांची जोडी ठेवणे फायदेशीर ठरते.
माशांना सौभाग्याचे प्रतीक मानले जाते. ते घरात ठेवणे फायदेशीर मानले जाते.
घरामध्ये पितळ्याचा मासा ठेवण्यासाठी सर्वोत्तम दिशा उत्तर आणि पूर्व आहे.
समृद्धी आकर्षित करण्यासाठी माशाचे तोंड आतील बाजूस असले पाहिजे.
पितळेचे मासे वेळोवेळी स्वच्छ करा. त्यावर धूळ साचणे वास्तुच्या दृष्टिकोनातून अशुभ मानले जाते.
वास्तुशास्त्रानुसार पितळ्याचा मासा उत्तर आणि पूर्व दिशेला ठेवल्याने घरातील सकारात्मक ऊर्जा वाढते. यामुळे कुटुंबातील सदस्यांमधील तणाव कमी होतो आणि देवी लक्ष्मीचा आशीर्वाद कायम राहतो. जेव्हा एखाद्या व्यक्तीला त्यांच्या कारकिर्दीत वारंवार अडथळे येत असतात किंवा त्यांची आर्थिक परिस्थिती अस्थिर असते तेव्हा हा उपाय फायदेशीर ठरू शकतो.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: मासा समृद्धी, चैतन्य आणि प्रवाही ऊर्जा यांचे प्रतीक मानला जातो. त्यामुळे घरात सकारात्मक स्पंदने वाढतात, अशी श्रद्धा आहे.
Ans: पितळकिंवा तांबे धातूपासून बनवलेली मासळी ठेवणेही शुभ मानले जाते.
Ans: ईशान्य किंवा उत्तर दिशेला ठेवणे उत्तम मानले जाते.