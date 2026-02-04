Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Maharashtra Politics: लाडकी बहीण योजनेबाबत 'ही' मोठी मागणी; CM फडणवीस म्हणाले, "अनेक…"

गेल्या आठवड्यात अजित पवारांचे दुर्दैवी निधन झाले आहे. त्यानंतर सुनेत्रा पवार यांच्याकडे राष्ट्रवादी कॉँग्रेस पक्षाचे नेतृत्व देण्यात आले आहे. पक्षाचे सर्वाधिकार त्यांनी देण्यात आले आहेत.

Updated On: Feb 04, 2026 | 03:42 PM
राज्यात सुरू आहे लाडकी बहीण योजना 
अजित पवारांचा विमान दुर्घटनेत दुर्दैवी मृत्यू 
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले भाष्य

बारामती येथे राज्याचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा विमान दुर्घटनेत दुर्दैवी मृत्यू झाला. त्यानंतर संपूर्ण राज्य शोकमय झाले. त्यानंतर राज्यात राजकीय घडामोडी वेगवान झाल्या. सुनेत्रा पवार यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. आता राष्ट्रवादी कॉँग्रेस पक्षाचे आमदार अमोल मिटकरी यांनी लाडकी बहीण योजनेला अजित पवारांचे नाव द्यावे अशी मागणी केल्याचे समोर येत आहे. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी देखील भाष्य केल्याचे समोर येत आहे.

राज्यात सध्या लाडकी बहीण योजना सुरू आहे. गेल्या आठवड्यात अजित पवारांचे दुर्दैवी निधन झाले आहे. त्यानंतर सुनेत्रा पवार यांच्याकडे राष्ट्रवादी कॉँग्रेस पक्षाचे नेतृत्व देण्यात आले आहे. पक्षाचे सर्वाधिकार त्यांनी देण्यात आले आहेत. तसेच त्यांनी राज्याच्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली आहे.

राष्ट्रवादी पक्षाचे आमदार अमोल मिटकरी यांनी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेला अजित पवारांचे नाव देण्याची मागणी केली असल्याचे समोर येत आहे. त्यावर आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. लाडकी बहीण योजनेबाबत अनेक मागण्या आहेत, समोर येत आहे. त्यावर आम्ही एकत्रित बसून निर्णय घेऊ, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी म्हटले असल्याचे समोर येत आहे.

 

 

Published On: Feb 04, 2026 | 03:41 PM

